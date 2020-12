“Ven por mí ya muerte, aunque mi cuerpo esté echado, mi alma te espera de pie. Gracias doy a mis amigos por jugar este juego conmigo. Por los sueños, por los pitillos, por haber alzado faldas sin permiso. Por lanzar cobardes al vacío y levantar la fe de los chiquillos”. Así reza la letra de “Gracias”, tema que compuso Hernán Condori ´Cachuca’ en 2018, mientras preparaba el nuevo disco de Los Mojarras.

Dos años después, la muerte llamaría a su puerta debido a que su familia se contagió de coronavirus. Primero fue su madre, su padrastro y su hermano, quienes fallecieron a mediados de este año. Y luego fue el propio cantante. Estuvo casi 90 días conectado a un ventilador mecánico, pero resistió. Desde el 18 de noviembre se recupera en el Instituto Nacional de Rehabilitación del Minsa, desde donde nos da su testimonio.

―Luego de este periplo, ¿cómo te sientes?

¡Bien! Entré con miedo, pero el proceso ha sido excelente. El trato, la comida, la terapia, los ejercicios. Cuesta, a veces es doloroso, pero voy para adelante, no puedo quejarme. En las próximas semanas espero ir a casa.

―Hay gran expectativa por tu salud. Tus seguidores quieren verte en los escenarios.

No dejan de llamarme. Incluso para preguntarme cuándo haré una próxima presentación. No creo que saliendo pueda hacer ninguna presentación todavía. Hay que ir con calma.

―Sé que te acompaña tu guitarra en esta etapa de recuperación.

Sí. Pedí mi guitarra, a pesar de que tengo un problema en la mano. Espero volver a tocarla otra vez.

―Hace unas semanas se dijo que no volverías a cantar, pero tu médico lo descartó.

No he perdido la voz. Por más que me hicieron la traqueotomía, gracias al Señor puedo seguir cantando. Tengo que salir de acá, un reposo más en casa y cuidarme. De vez en cuando venir para mis controles para estar apto, grabar mi último disco y subir a un escenario.

―Hablemos de tu nuevo disco. ¿Cómo va?

En realidad estoy preparando dos cosas. Un diario de nombre Cataléptico, que ya está terminado, es un libro sobre mi vida al que le tengo que agregar esta etapa del COVID. Y un disco titulado Gracias. Los temas ya están compuestos y trabajados con el grupo. Solo falta ingresar al estudio.

―¿Cuándo comenzaste a prepararlo?

Comencé a trabajarlo hace dos años. Buscar la excelencia toma tiempo. Antes de contagiarme ya estaba todo listo para ir al estudio... Tú sabes que Los Mojarras han batallado siempre por buscar la excelencia en la letra, en la melodía, más allá de las modas. Entonces, siempre me he cuidado de eso. Que las letras tengan trascendencia en el tiempo y que no pase un año y se olvide.

―La canción “Gracias” se presta perfectamente para el momento que vives.

Exacto, como si me estuviera acomodando a la canción. La escribí viendo a otras personas que con los años van decayendo y yo dije: me va a llegar algo así y mejor voy a dar las gracias. El arte, la búsqueda del arte exige toda tu vida y algo más. El arte es mi madero en el mar de las tribulaciones de la vida. Al final de mi vida encontré a mi pareja, a mis hijos, un hogar que me espera, extraña y cuida.

―¿Qué aprendizaje te deja todo esto?

La vida es un ratito. Eres niño, eres adolescente, joven, adulto y luego ya viene tu madurez y te vas. Trato de entender eso, aunque tengo un poco de miedo.

SABÍA QUE...

‘Cachuca’ no podía movilizarse ni mantenerse en pie. Al día de hoy, lo hace con un andador. Asimismo, la diabetes, asma y obesidad que padece el cantante, vienen siendo controladas.

VIDEO RECOMENDADO:

Nélida Piñon: "Las palabras pueden impedir rencores o agregar más”