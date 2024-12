Bruno Pinasco: "Llegar a viejo es un privilegio y yo quiero disfrutar esa etapa"

Bruno Pinasco, el popular conductor de Cinescape, nos habló de la segunda parte de su libro 'Tea Shop', además de reflexionar sobre su madurez y la pasión por el cine que lo ha lleva a cumplir 25 años con su exitoso programa en el 2025.

Como invitado especial del programa de Diego Molina, 'La del Estribo', el popular Brunito contó detalles de la segunda parte de su libro, que espera se convierta en una serie o película, además de ser traducido a otros idiomas.

"Honestamente te digo que mi mayor anhelo es que este libro viaje y que en algún momento se vuelva audiovisual. Entonces, en aras de tener nombres lo más genéricos que funcionen en distintos idiomas, yo ya estoy proyectándome en la traducción, quería que fueran nombres que puedan funcionar fácil en distintas adaptaciones", refiere Pinasco.

En otra parte de la entrevista, Bruno hace mención a su edad y reflexiona sobre transitar el camino de la vejez a la que considera como un privilegio que no es merecidamente valorado.

"Me parece interesante, me parece válido que la juventud y la belleza siempre se ha alabado como una virtud. Pero lo que no entiendo es la contraparte, la estigmatización de la vejez. Ok, todos celebremos la juventud, pero por qué se minimiza el otro lado. A mí me parece un privilegio hacerse viejo", refiere.

"Todos piensa que que vamos a llegar a los 80 o 90 años y no es así. Entonces, llegar a viejo es un privilegio y yo quiero disfrutar esa etapa. No digo que 50 años es ser viejo, para nada, pero quiero empezar a disfrutar ese camino que no sé si llegaré", agrega.

Mira la entrevista completa a continuación.

