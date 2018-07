Braulio Mogollón 'Dr. Rock': "Iván Noguera no representa los ideales del rock”

En 1972, en el Reino Unido, se lanzaba el álbum 'Machine Head' de Deep Purple. También discos de Genesis, Pink Floyd, The Rolling Stones. En ese mismo año, en el Callao, nacía Braulio Mogollón , hoy conocido como ‘ Dr. Rock ’. A propósito del caso del defenestrado consejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera, autodenominado ‘Dr. Rock ’, fuimos en busca de Braulio, profesor de inglés, rockero desde la cuna. Nos abrió la puerta su hijo, subimos hasta el cuarto piso de un edificio a medio construir, en La Perla. Camino que diariamente debe sortear Braulio, quien cada vez está más cerca de perder la visión totalmente, por la vejez prematura en los ojos. Entramos a su departamento y nos cruzamos con una batería, discos por todos lados y en los parlantes suena una canción de Frágil.



¿Cómo nace ‘Dr. Rock’?

Empiezo en Radio Miraflores, en 2009. Hice un piloto y mi primer programa se llamó Catarsis. Pero yo no quería que me conozcan como Braulio. Mientras iba en el taxi rumbo a mi primer programa, puse un disco de Frágil y sonó una de las canciones del rock peruano que más me gustan: “Le dicen rock”. Se me quedó el estribillo y así llegué a la radio, y la persona encargada de los controles me dijo: “¡Estamos listos, doc!”. Salí al aire y empecé: “Muy buenas tardes, mi gente, en su primer programa, su amigo (pensé unos segundos)... ‘ Dr. Rock ’”. Así nació.

Sin embargo, su relación con el rock viene de casa.

Mi madre era hippie. Ella falleció en 2015. Nació en Talara, en la época en que todo estaba sitiado por la International Petroleum Company y lo que llegaba era ‘gringo’: Beatles, Rolling Stones, Santana y la onda del hippismo. Ella es la que me mete en la música. Me regalaba long plays y me pedía que los lea, porque en esa época yo aún veía, y que luego le contara dónde se lanzó el disco, de qué año era, en qué estudio se grabó, integrantes, etc. Esa era mi tarea. Mi primer disco fue 'Fragile' de Yes. Yo tenía 5 años. Ella fue Beatles y yo Rolling Stones.

Pero su padre es de boleros y el barrio donde usted nació es el corazón de la salsa.

Gracias a él conocí el son cubano y esas cosas. Y sí, mi barrio era “Calle luna, calle sol”. Pero lo interesante es que vengo de familia piurana y allá se escucha mucha cumbia, pasillos ecuatorianos. Recibí música de todos lados.

Y por qué se impuso el rock?

Porque mi madre ha sido mi mayor influencia, desde el temperamento hasta la fuerza. Cuando yo era niño, se me caía el lápiz o el borrador, y tanteaba para buscarlo, le pedía ayuda y no lo hacía. Ella se escondía en el baño y lloraba. De esa forma, me ayudó a ser autosuficiente.

¿Qué le ha dejado el rock?

No tengo nada contra otros géneros musicales, pero el rock te instruye, te educa.

El rock ha sido (o es) víctima de muchos prejuicios y generalizaciones: “música para fumones, de locos, satánicos, un género menor sin mayor profundidad ni trascendencia”. Y de pronto aparece Iván Noguera, el otro ‘Dr. Rock’.

En todos lados se cuecen habas. En la sociedad hay gente buena y gente mala, así como en la música. En la política también debe haber buenos políticos.

¿Qué pensó cuando apareció Noguera?

No le di importancia. Aunque mi familia me decía: “¿Cómo vas hacer?”. Pero lo que me incomodó fue que los periodistas de medios grandes se referían al nombre de ‘ Dr. Rock ’ como algo payaso. Eso me dolió. Hasta que me llamó una amiga abogada y me dijo que los que me conocían pensaban que era yo. Como tú dices, muchas veces a los rockeros nos tildan de cosas malas y dije: no voy a permitir que este nombre se manche. Mis hijos se sienten orgullosos de que su padre sea ‘ Dr. Rock ’ y muchos músicos amigos me han escrito para decirme “tú eres el verdadero ‘ Dr. Rock ’”. Entonces, me sentí en la obligación de salir a decir (a través de un video en Facebook) que la comunidad musical no somos eso y que ese tipo no representa los ideales de quienes seguimos el rock. Hay que limpiarle la cara al artista.

¿Qué ideales persigue el rock?

Siempre me he manejado con transparencia. Nunca hice nada inadecuado para conseguir dinero. Tampoco manejo compadrazgos debajo de la mesa. No pregono exageradamente que soy el ‘ Dr. Rock ’, no me aprovecho de la gente a través de este personaje que tengo, ni siquiera me aprovecho de la ceguera que me ataca. Quiero que la gente me valore por lo que yo soy, no por lástima.

¿Qué es lo más difícil que ha tenido que afrontar?

En 2014, cerró la institución donde fui profesor de inglés por 21 años. Todos los trabajadores salieron a buscar trabajo y él único que no encontró uno fui yo. Cuando me veían llegar con el bastón no me daban la oportunidad. La muerte de mi madre también me marcó. Y en un matrimonio, los amigos comentaban de lo joven que está mi hijo y lo guapa que es mi esposa; ese momento fue muy duro porque yo no podía ver cómo estaba vestido mi hijo ni la belleza de mi esposa. No puedo ver los dibujos que hace mi hija de 11 años.

¿Cuán difícil es tener esa discapacidad en esta ciudad?

Es bien complicado. Cuando fui a sacar mi certificado de discapacidad a Essalud, la enfermera me lo entregó y me dijo: “Muy bien, señor, felicitaciones, ya se puede reinsertar a la sociedad” (risas). Un día me tropecé con un señor y me respondió: “si no ves, para qué sales de tu casa”. Y la cuestión laboral, olvídate: solo servimos para hacer masajes o como teleoperadores. Una vez escuché que halagaban a mi esposa porque estaba con un ciego. Pero a mal tiempo, buena cara.

¿Qué le diría al otro ‘Dr. Rock’?

Que no se olvide de que él tiene familia y cuando uno obra mal, las consecuencias recaen en la familia. El dinero se acaba, pero tu tranquilidad no tiene precio. Si él dice que le gusta la música, el rock, y si tan artista es, que no manche la música jactándose de ser artista, ensuciando la labor de tantos artistas en el Perú.

Autoficha:

- “Soy Braulio César Mogollón Zevallos. Nací en la casa de mis padres en el jirón Atahualpa 958, en La Perla, Callao, el 20 de noviembre de 1972. Voy a cumplir 46 años. Fui profesor de inglés durante 21 años. Y ahora solo doy clases particulares. También he sido intérprete y hoy estoy dedicado al rock”.

- “Tengo dos hijos. Uno de 20 años que estudia música y una hija de 11 años. Estoy casado. Mi esposa escucha de todo. He cantado en bandas, he hecho covers. Me gusta mucho el blues. Tuve el honor de entrevistar a John Primer, el número dos del blues en el mundo”.

- “Mi sueño es, algún día, hacer un show de ‘Dr. Rock’ y sus amigos. No soy un gran cantante, pero lo hago con el corazón. Actualmente, en Internet tengo mi programa que se llama Musicomio. Siempre vuelvo a Avenida Larco de Frágil, al primer disco de Amén y a ‘Puede ser tú’, una gran canción de Miki González”.