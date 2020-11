De Lovaina a San Sebastián de Sacraca. De las comodidades en Bélgica a un pueblo ayacuchano donde no había agua ni luz. “Pero había libertad. Podía correr por donde quisiera”, me dice Bram Willems, quien a los 3 años de edad llegó con su familia al Perú de 1978.

En 1991 migró a la capital, como todo muchacho provinciano. Años más tarde, cuando estudiaba Física en San Marcos, se reencontró con su amigo Fredy Ortiz, a quien conoció en la época de colegio en Andahuaylas. “Él era el único policía que tenía casetes de rock, una maleta con 300 casetes”, recuerda. Desde Lima refundaron el grupo de rock en quechua Uchpa. Luego de culminar la maestría en Matemática, le tocó hacer el doctorado en Física y entonces dejó la banda. Había elegido ser científico. Hoy dirige el Centro de Competencias del Agua, que promueve cada año la organización de la Expo Agua Perú, que se realiza de manera virtual hasta marzo de 2021.

En dos oportunidades Sendero Luminoso buscó a su padre para matarlo. Escapó. Pero como no lo mataban, los militares empezaron a sospechar que era senderista. Paradojas de los ochenta. “Él tenía un compromiso social muy fuerte, una vinculación con querer hacer cambios”, dice sobre su padre, un asistente social que bordeando los 30 años eligió a los Andes peruanos como el destino para su familia.

-¿Por qué su familia se quedó en el Perú, pese al clima de violencia?

Volver a Bélgica siempre fue una opción, pero también era el cariño que se tenía y el sentirse que uno era parte de este lugar. Ahora, entre el 82 y el 84 fuimos a vivir a Bélgica porque justamente la situación de violencia era fuerte. Pero volvimos. Uno busca vivir donde se siente bien, donde siente que su vida tiene un sentido. El Perú, con todos sus problemas, es un país de muchas oportunidades, donde uno puede hacer muchas cosas que le dan sentido a la vida. La sensación de vivir en un país europeo es que eres una pieza más dentro de un engranaje que funciona muy bien.

-Sin embargo, nos repetimos constantemente que el enemigo de un peruano es otro peruano, que vivimos en un país que algún día se jodió. ¿Los peruanos somos injustos con el país, exageramos nuestra relación con el Perú?

Pero el peruano también es muy solidario, da más de lo que tiene. Y es un país con mucho talento. Lo que nos hace falta es construir un sistema de país, pero se ha avanzado bastante.

-Con la influencia social de su padre, ¿por qué eligió Física?

Primero estudié Medicina con la idea de trabajar en salud pública. Pero cuando llevé el curso de Física y Matemática, me gustó. Entré en conflicto. Dejé la Medicina y me pasé a estudiar Música en el Conservatorio. Luego entré a estudiar Física. Pero desde 2009 empecé a involucrarme más en proyectos de agua y temas ambientales. La gestión del agua y ambiental no es algo que puedas visibilizarlo solo desde una perspectiva física o de la climatología; el componente social es muy importante.

-Pero a veces parece que perdemos de vista la importancia del agua.

A nivel químico, de procesos hidrológicos y de ingeniería, el agua no es nada compleja. La complejidad del agua empieza a surgir cuando entra la dimensión social. Al ser un recurso finito y vital, el uso que le da alguien más arriba le afecta al de abajo. Es decir, el agua pasa por una chacra, arrastra fertilizantes, por ahí hay un botadero municipal, una industria que descarga en el río y contamina. La incertidumbre hacia la sostenibilidad del agua en el futuro es cada vez mayor. El gran reto es la gestión política del agua, cómo armonizamos intereses individuales alrededor de un recurso limitado y finito.

-¿Es cierto que la próxima crisis será del agua?

Es muy probable que sí.

-¿Incluso, comparable a una pandemia?

De alguna manera está relacionado. La pandemia ha mostrado esa agenda largamente postergada: la de inversiones en agua y saneamiento. La data del Ministerio de Vivienda es que más de tres millones de peruanos no tienen acceso a agua potable. Y el agua también reactiva la economía. Cada dólar invertido en agua se multiplica por 4, 5, 6 dólares en beneficios económicos. Dicho sea de paso, debemos tener un buen desarrollo de la mano con la minería porque sus reservas mineras están justamente en las partes altas.

-¿La actividad minera no es contradictoria con el cuidado del agua?

No lo es. Sí tenemos ejemplos nocivos, pero hay ejemplos de experiencias positivas, como es el caso de Cerro Verde en Arequipa. Toda actividad humana tiene impacto en el ambiente. Lo que uno tiene que ver es cómo aminoro el impacto y donde voy a generar impacto y no pueda regenerar, pueda compensarlo preservando otra zona.

-Si no mejoramos nuestra relación con el agua, ¿hay alguna proyección de lo que puede pasar de acá a 50 años?

Hay estudios que estiman que el consumo mundial del agua se va a incrementar hacia 2050 en un 60%. Y en el tema de industrias se estima que se va a incrementar en 400%. Sin embargo, vivimos de espaldas a nuestros ríos. En muchas ciudades, los ríos son la columna vertebral del desarrollo. Tenemos que construir una cultura de la preservación del agua.

-¿Diría que en los Andes nació su sensibilidad por el medio ambiente?

Sí, pero la persona que también me ha ayudado mucho a despertar esa sensibilidad ha sido mi esposa. Los hombres, por lo general, vemos las cosas muy desde un ángulo, mientras que las mujeres ven el mundo desde diferentes dimensiones. La perspectiva de la mujer en la gestión del agua es sumamente importante. Yo creo que una de las razones por las cuales todavía tenemos problemas en temas de cierre de brechas es la poca participación de la mujer en estas decisiones. Estamos en una sociedad que está diseñada y construida para un hombre blanco de 40 años.

AUTOFICHA:

- “Soy Bram Willems, nací en Lovaina, Bélgica. Vine a Perú a la edad de tres años. Tengo 46 años. Mi padre fue asistente social y mi madre se dedicó a promover la cultura. También he tocado en el grupo Uchpa del 99 a 2004. Grabé el disco Qukman muskiy, el tercero”.

- “Entiendo el quechua, sé cuando me insultan (risas), pero de niño lo hablaba perfectamente. Cuando vinimos para Lima, un poco que lo perdí. En San Marcos estudié Física, hice una maestría en Matemática y luego el doctorado en Física lo hice en Bélgica”.

- “Cuando regresé de Bélgica, fui docente en San Marcos, hasta 2015. En 2014 fundé el Centro de Competencias del Agua, el centro de investigación que dirijo, desde donde impulsamos una serie de proyectos, como el programa de MBA en agua con la Universidad Cayetano y la Expo Agua Perú”.

