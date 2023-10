Cada año, la Fundación Nobel entrega el Premio Nobel, una de las distinciones más importantes del mundo, y una de las premiaciones más esperadas es en la Literatura. Según el millonario sueco Alfred Nobel (1833-1896), impulsor de este reconocimiento, el galardón en mención debe entregarse “a quien haya producido, en el campo literario, la obra más destacada, en la dirección ideal”.

Es así que la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), entidad adscrita al Ministerio de Cultura, pone a disposición de la ciudadanía las obras de escritores ganadores del Premio Nobel de Literatura en la Biblioteca Pública Digital. El acceso al préstamo de estos títulos es completamente gratis.

Escritores ganadores del Premio Nobel de Literatura: Mario Vargas Llosa, Olga Tokarczuk, Gao Xingjian, Gabriel García Márquez, Annie Ernaux y Kazuo Ishiguro.

Tenemos obras de Gao Xingjian (China): “El libro de un hombre solo” y “La montaña del alma”; de Gabriel García Márquez (Colombia): “El amor en los tiempos del cólera”, “Los funerales de la mamá grande”, “Cien años de soledad” y otras; de Mario Vargas Llosa (Perú): “El pez en el agua”, “La ciudad y los perros”, “La fiesta del chivo”, “Pantaleón y las visitadoras” y otras; de Wisława Szymborska (Polonia): “Paisaje con grano de arena”; de Alice Munro (Canadá): “Dimensiones”, “Escapada” y otras.

También encontramos obras de Annie Ernaux (Francia): “El lugar”, “Memoria de chica”, “Una mujer”, “No he salido de mi noche” y otras; de Kazuo Ishiguro (Japón): “Pálida luz en las colinas”, “Nocturnos”, “Los inconsolables”, “Nunca me abandones” y otras; de Peter Handke (Austria): “El juego de las preguntas”, “La tarde de un escritor”, “El chino del dolor” y otras; de Olga Tokarczuk (Polonia): “Los errantes”; de Patrick Modiano (Francia): “Joyita”, “Tres desconocidas”, “El horizonte” y otras.

Otros ganadores del Premio Nobel de Literatura que están en la Biblioteca Pública Digital (donde hallamos más de 5,800 títulos en castellano de diversos temas), son: Mo Yan (China), Svetlana Aleksiévich (Ucrania), Herta Müller (Rumanía), José Saramago (Portugal). La plataforma virtual cuenta con más de 114,000 usuarios registrados.





¿CÓMO ACCEDER A LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ?





Para acceder a la Biblioteca Pública Digital ingresa a su página web, disponible tanto en versión web como aplicativo móvil (iOS y Android) y sigue estos pasos:

Regístrate como usuario ingresando tu correo electrónico. Selecciona documento y pon tu fecha de nacimiento. Coloca una contraseña y verifícala. Finalmente, quedaste registrado.

Cabe indicar que cuando te encuentres registrado, haz la selección del título de tu preferencia. Al momento de confirmarse la disponibilidad de la publicación, se hará el préstamo correspondiente hasta por 14 días.

Se puede leer también en el aplicativo móvil de la página.

Siempre se puede leer con o sin internet. Se recomienda devolver los libros o audiolibros si acabas con la lectura antes del plazo establecido, para que más personas puedan tener acceso a este servicio.

DATOS:

El Premio Nobel, creado en 1900, es un reconocimiento internacional que se otorga anualmente para honrar los aportes al desarrollo de la humanidad realizados por personas o instituciones. Actualmente, esta distinción se entrega en seis categorías: Física, Química, Medicina, Literatura, Ciencias Económicas y de la Paz.

Este 2023, el Premio Nobel de Literatura fue otorgado al escritor y dramaturgo noruego Jon Fosse (64) “por su prosa innovadora y por dar voz a lo que no se puede decir”. Su primera obra fue “Raudt, svart” (”Rojo, negro”). Mientras que “Septología” (De Conatus) es considerada como su gran novela, en siete partes y varios volúmenes.