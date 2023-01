El tercer lunes de enero es considerado como el ‘día azul’ o Blue Monday, el día más triste del año. Su creación surge al utilizar una supuesta fórmula matemática que da como resultado esta fecha. Es catalogado así porque durante esta temporada, las personas afrontan un mayor grado de tristeza por motivos como no haber cobrado el sueldo del mes, la presión por los gastos extras de las fiestas de fin de año o las metas que no se pudieron lograr el año anterior. Esto hace que se acumule más pesimismo e incertidumbre por lo que será el nuevo año.

Según la psicología del color, el día es relacionado al azul por ser un color que denota bajo estado de ánimo, tristeza, pesimismo, pasividad y apatía. Por ello, los libros motivacionales y de salud mental son una buena opción para afrontar por este tipo de sentimientos y pensamientos negativos, no solo para el día más triste, sino para tenerlo en consideración y llevar tus 365 días del año con calma y armonía. Conoce el siguiente listado aquí:

¿Yoga o Clonazepam? Botiquín de emergencia emocional de Jessica Vega Puch

Este libro busca acompañarte en tu proceso de superación y sanación. ¿Quieres hacer cambios, pero no tienes suficiente fuerza de voluntad? ¿Te cuesta dejar de pensar en tus propios defectos y errores? ¿Quieres entender qué está pasando en tu cerebro cuando te sientes desmotivado, estresado o ansioso? ¿Sientes que no tienes energía para seguir adelante y superar los obstáculos que te pone la vida? ¿Tienes problemas para dormir, dolores musculares o algún desequilibrio intestinal? Entonces, este libro es para ti. La autora ha creado una guía que enseña los cambios de estilo de vida que ella hizo para transformar su mente en su aliada, en vez de su enemiga. Ofrece claves para entender el lado positivo de las emociones negativas. Es momento de empezar a rescatarte a ti misma y a darte cuenta de que todo lo que sientes es parte de un proceso de evolución.

¿Yoga o Clonazepam?





Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida) de Amalia Andrade

Manual para sobrevivir a un corazón roto y, sobre todo, para asumir que está bien estar mal. Amalia se enfrenta a un corazón roto… ¿el suyo? Con una mirada positiva, enérgica y con toques de humor, construye un kit de primeros auxilios absolutamente interactivo: muy útil para combatir el desamor a través de reflexiones, consejos, recetas y montones de listas e ideas ingeniosas capaces de transformar una experiencia negativa en una fuerza liberadora. Cambiar no es una renuncia sino una promesa, nos dice la autora. Porque si algo no funciona, siempre habrá un nuevo amor o una nueva vida. Porque en el amor y en el desamor nunca estamos solos.

Portada de Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)

Del amor propio al amor al otro de Pilar Sordo

El nuevo libro de Pilar Sordo que nos iluminará para transitar en un mundo incierto. Las consecuencias espirituales de la pandemia, el contexto mundial, la desconexión con nosotros mismos(as) y la necesidad del amor propio como condición para amar al otro(a) son el punto de arranque de este libro conmovedor que nos interpela directamente a encontrar dentro del silencio de cada uno(a) el camino para transitar por la vida conociéndonos, aceptándonos y cuidándonos. Pero este sendero no es fácil, y es aquí donde Pilar Sordo nos guía, desde su propia experiencia y estudios de campo, a descubrirlo a través de determinadas habilidades para aprender a ser un(a) alumno(a) de la vida, cambiando el miedo por la curiosidad, dándole valor a la pausa y a la disciplina como forma de alcanzar la libertad, siendo flexibles, agradecidos, pacientes y conscientes de que lo único que permanece es el cambio, y entendiendo que no controlamos nada salvo nuestra actitud frente a lo que nos sucede.

Del amor propio al otro.





Atrévete a ser quien eres (aunque no gustes) de Walter Riso

En la era de los ‘likes’, atrévete a ser tú. Llega el esperado nuevo libro de Walter Riso, el psicólogo de referencia en Latinoamérica y España que ha ayudado a millones de lectores a desarrollar hábitos mentales saludables. Para poder crecer como persona hay que ser, ante todo, libre interiormente; es decir, pensar, sentir y actuar según los propios valores y principios, asumir que sobre ti solo tú decides y mandas. En la era de los ‘likes’, sin embargo, cada vez es más frecuente vivir pendientes de la aprobación ajena y con miedo a mostrarnos tal cual somos. Este libro es una guía para que trabajes activamente en el desarrollo de tu libre personalidad, sin sentirte intimidado y respetando los derechos ajenos. Se trata de sacar toda la información basura que te han inculcado desde la infancia para desarrollar el verdadero potencial que posees.

Si a veces te sientes desesperanzado porque no encuentras tu lugar en esta vida, no te preocupes, con este libro descubrirás que tu lugar en el mundo está en ti. No necesitas que nadie te cuelgue medallas ni que te elogien desaforadamente, sino solo estar bien contigo mismo.

Atrévete a ser quien eres.





Palabras que sanan del Dr. José Luis Pérez Albela

Descubre el poder curativo de tu voz. ¿Cómo utilizar las palabras para sanar? Nosotros podemos transformar el lenguaje a voluntad. Podemos incluso jugar con él. Por ejemplo, ¿qué significa “laborar”?: labor-orando. O, ¿qué es la “Felicidad”?: Feliz-si-das. Con este libro usted podrá darle vida a sus palabras. Y así sanar su cuerpo y alma.

Portada de Palabras que Sanan

VIDEO RECOMENDADO: