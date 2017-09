Aldo Asenjo, más conocido como 'Macha', es el líder de la banda de cumbia chilena Chico Trujillo, una de las más populares de Chile, y la misma que en el año 2015 hizo bailar a todo el Barranco Arena.

El 'Macha' viene nuevamente al Perú, pero esta vez junto con El Bloque Depresivo para cantar valses y boleros peruanos en La Noche de Barranco.

Bloque Depresivo nació sin querer, el año 2007, en el centro Cultural Tacheles en Berlín, en plena gira por Europa. El 'Macha' "solo con el propósito de cantar por cantar" —dice el evento que anuncia su primer show en Lima— comenzó a rescatar viejos valsecitos peruanos y boleros del puerto de Valparaíso. Música romántica, en clave de cantina, para 'cortarse las venas'.

En cada una de las presentaciones de Chico Trujillo, el 'Macha' cerraba la noche con un vals. Estas intervenciones comenzaron a ser cada vez más frecuentes y solicitadas, al punto que Bloque Depresivo adquirió vida propia. Y así como ellos mismos dicen, de pronto se convirtieron "en un grupo que según el mercado, la radio y las tendencias de la música actual, no debiera de existir".



Sin embargo, lo que realmente contribuyó al éxito de esta singular banda fue nada menos que un video subido a YouTube (con casi 5 millones de reproducciones) de una de sus presentaciones en París, en el Théâtre de la Ville en el año 2012. Un concierto que es todo un lujo.

Este video fue, durante mucho tiempo, la única manera de acceder al grupo. El boca a boca bastó para darlo a conocer. Lo que un día fue no será de José José; Solo tú de Matia Bazar; El gran tirano de Jorge Negro Farías; Quemame Los Ojos de Celio Gonzalez & La Sonora Matancera; son algunas canciones que forman parte del repertorio de Bloque Depresivo.

En Santiago de Chile, han llenado dos veces el Estadio Caupolican (cuya capacidad es de 7 mil personas) y varias veces se ha repetido el plato en el Teatro Cariola, donde caben 1,500 personas. También se han sumado con el tiempo otros clásicos del cancionero romántico latino americano rescatados del puerto de Valparaíso.

El 'Macha', aparte de ser celebrado musicalmente, se ha convertido en una suerte de ídolo: "Tiene esa cercanía y experiencia fiestera que lo ha levantado a la categoría de ídolo querible", dice una periodista del país vecino. El 'Macha' siempre ha sido esquivo a las entrevistas y ha rechazado varias veces ir al festival de Viña del Mar.

“No es un festival solamente de música. Pasó a ser una cosa de tetas, culos, romances, piscinas, huevadas que no me importan, yo no veo televisión", dijo una vez a La Tercera. En la presentación del 2015, en el Barranco Arena, El 'Macha' se sintió como en casa. Se subió al escenario con una copa en la mano y después de la cumbia y para cerrar la noche cantamos Regresa, aquel viejo vals peruano.



Intregrantes:

Actualmente, El Bloque Depresivo está conformado por el 'Macha' en voz y guitarra; Joselo Osses en voz, guitarra y teclado; Pezoa, Pájaro y Pegafix en las percusiones; Carlitos en trompeta y bronces; Tocori Berrù en bajo y guitarrón nicaragüense, y a cargo de las guitarras está el trío de Raul Céspedes, Ian Moya y Mauricio Barrueto.

La banda chilena se presentará en Perú el jueves 5 de octubre.