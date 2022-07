La nueva apuesta de Big Bang Films, tras el éxito de la película No me digas solterona 2, es una propuesta cómica titulada Mundo Gordo, dirigida por el realizador Sandro Ventura. Hoy se lanzó su afiche oficial y reveló nuevas imágenes promocionales a poco más de un mes de su estreno. La cinta peruana está basada en el exitoso unipersonal de stand up del mismo nombre realizado por el comediante Daniel San Román en 2019, donde reflexionaba sobre cómo es ser gordo en una sociedad ‘light’.

Afiche oficial de la nueva película de Big Bang Films "Mundo Gordo"

Mundo Gordo se centra en Antonio, protagonizado por el actor Miguel Vargas, quien se siente inseguro a causa de su sobrepeso. Esta inseguridad, la que trata de enfrentar mediante el humor, lo convierte en comediante de stand up donde torna su complejo en chistes. Cuando se reencuentra con su eterno amor de juventud, Cynthia, interpretada por la peruana Daniela Feijoo, trata de conquistarla, pero esta le anuncia que está enamorada de alguien más. Antonio hará de todo para evitar esta relación, mientras se somete a divertidos tratamientos, dietas y ejercicios para bajar de peso y conquistar a su amor platónico.

Detrás de escena con la actriz Maju Mantilla

La película tiene un reparto excepcional, en el cual encontraremos nombres como Jesús Alzamora, Ximena Hoyos, Maju Mantilla, Renzo Schuller, Mónica Torres, Camucha Negrete y Cielo Torres.

La nueva cinta de Big Bang Films llegará a los cines peruanos el jueves 1 de setiembre. Sin duda uno de los estrenos más atractivos de esta temporada y con la que muchos se sentirán identificados de principio a fin.