Llegamos cuando despachaba las últimas empanadas y pastelicos. Atendía a dos migrantes venezolanos. Él, sentado en una silla de ruedas, al límite de la vereda, apoyado en una mesa blanca de plástico. Ellos, sobre bancas verdes estacionadas en la tierra, a menos de dos metros de la pista de la avenida Bocanegra, en el Callao. Todos debajo de una sombrilla de colores. En la esquina con Los Dominicos, a dos autos de distancia y un mueble abandonado, está el grifo, al lado de un paradero de mototaxis. Son las 9:30 de la mañana. Las bocinas, motores y jaladores suenan de fondo, y el sol de primavera quema.

Él también es migrante. Primero de Morropón a Lima. A los 20 años. Casi se escapó de casa. Acaso su primera aventura. Pero el futuro que él buscaba no estaba en la capital. Vino la crisis del primer gobierno de Alan García y, a los 28 y con tres hijos, partió a Venezuela. Llegó de todas las formas posibles: por avión, río y carretera. Un accidente le quitó la movilidad y una nueva crisis económica le robó el sueño del migrante. Tuvo que dejar Puerto Ordaz y volver, hace dos años.

Se ha perfumado. Lleva una gorra negra, casaca azul, bigote frondoso y cano, la sonrisa optimista y la voz engolada –como de cantante de boleros–, pero no pudo traer la silla de ruedas que recibió por ser beneficiario del programa Arma y Entrega una Silla de Ruedas, que promueve la Fundación Telefónica. Precisamente, hoy es el Día Nacional de la Persona con Discapacidad.

“Ojalá que, de repente, luego de esta entrevista alguien me llame para cambiar de trabajo. Puedo ser ascensorista o cualquier cosa donde sea útil. Para tener una mensualidad pue. Donde me pongas, puedo trabajar. A mis 62 años, tengo la virtud de salir adelante pue, como usted me ve. Mi ánimo es pa’lante”, subraya con dejo venezolano. “Se me ha quedado el dejo, pero soy más piurano que la malarrabia”, aclara don Bernardo Orejuela.





-¿Por qué dejó el Perú?

Me fui en el 87 por la crisis de Alan García pue. Los trabajos estaban decaídos. Yo laboraba en el INPE, donde era agente, pero ganaba poco. Unos amigos iban a ir a Venezuela y ahí se dio la oportunidad. Además, yo tenía un hermano trabajando allá.

-¿Cómo logró migrar?

Por tierra. Me fui en avión a Iquitos y de ahí en una aventura por el río Amazonas. Cuando llegué a Iquitos, me fui a las tres fronteras: Puerto Leticia. Agarré el río Amazonas hasta el río Negro, en Manaos, Brasil. De ahí, me fui en un camión hasta la frontera con Venezuela, y entré al pueblo Santa Elena de Uairén, donde me recibió el hermano mío.

-¿Y cómo lo recibió Venezuela?

Para qué, bien. Venezuela en esos momentos estaba bien hasta 2000, cuando vino el periodo de Chávez, que empezó a decaer el país. En esos tiempos bastantes peruanos migraron para allá.

-¿A qué se dedicó cuando llegó?

Al comercio más que todo. Ropa y línea blanca. Y para qué, estaba más o menos acomodado allá.

-¿No encontró rechazo?

No, no. También puse un negocio de comida peruana. Mi señora venezolana aprendió a cocinar peruano. Vendíamos cebiche, lomito saltado, ají de gallina y muchas cosas. A ella la conocí al año de que llegué y tenemos dos hijos venezolanos. Con los ahorros me compré mi carro, me puse a trabajar haciendo taxi y ahí es donde tuve mi accidente.

-¿Qué ocurrió?

Por no matar a indígenas venezolanos, me estrellé. Yo iba manejando y, de pronto, salieron; entonces, para no atropellarlos, el carro lo tiré al monte y me fui a un abismo. Perdió la vida un pasajero y el otro salió ileso. Yo no iba mareado ni nada.

-Bernardo, se salvó de morir.

Así es, pero lo que me dejó así en silla de ruedas para siempre fue la mala práctica de los médicos. Me pusieron un aparato en la cadera que no era y me produjo una infección. Aunque, en realidad, fue por decir la verdad.

-¿Por qué?

En ese hospital yo tenía un año y no me operaban. Varios médicos me dijeron que sí iba a poder caminar luego de unas operaciones. Fue mi hermana de Perú, se indignó y dijo que iba a denunciar mi caso en el periódico. En ese hospital, todos los meses los mismos médicos malograban el quirófano, decían que no había insumos, etc., y por eso es que operaban en las clínicas. El que tenía dinero se salvaba; el que no, se moría. Por decir la verdad: que en ese hospital se moría la gente, los médicos se juntaron y me operaron mal. Ya voy a cumplir 16 años postrado en la silla de ruedas.

-¿Y qué hizo luego de salir del hospital?

Me seguí dedicando al comercio. Vendía caramelos, chocolatería. Pero me regresé al Perú, por la crisis, hace dos años. Volví por la desesperación porque la medicina se acabó. Si me quedaba 15 días más, capaz hasta moría. Mis medicinas las tenía que comprar a cinco horas de camino en carro. Las compraba en Brasil. Me vine con toda mi familia.

-¿Y cómo se vino?

Por avión, pero tuve que vender todo lo que tenía. Vendí mi carrito, las cosas de mi casa, mi esposa también tuvo que vender sus cosas. Acá vendía chocolates y ahora vendo desayunos.

-¿Qué opina de la migración venezolana?

Han venido algunos venezolanos que están cometiendo errores. También hubo peruanos que se han portado mal cuando fueron a Venezuela.

-Para una persona que ha caminado, ¿estar así es una frustración permanente?

Es suerte que no haya muerto y Dios me dio una oportunidad. Estoy vivo. Me hicieron 11 operaciones para tratar de caminar y no pude. Es más, me dijeron que al año me iba a morir. Pero nunca me rendí. Luché, luché y luché.

-¿Le da miedo la muerte?

No, porque la he visto 11 veces y más el accidente. Estoy feliz porque vivo rodeado de mi familia, en mi tierra y sigo trabajando y luchando.

AUTOFICHA

-“Soy Bernardo Teodoro Orejuela Solano. Tengo 62 años, nací en Morropón, Piura. Tengo ocho hermanos. Mis padres se dedicaban a la agricultura. También hice el servicio militar obligatorio. Después del colegio me dediqué, sobre todo, al comercio. En Lima trabajé en el INPE durante unos ocho años”.

- “Me gustaría tener un trabajito digno, más tranquilo. Alguien que me ofrezca un trabajo para no andar así con el riesgo de que me pueda atropellar un carro. Las personas con discapacidad merecemos un mejor trato. Que arreglen la ciudad para poder movilizarnos mejor”.

- “Los ciudadanos también deben mejorar su trato con las personas con discapacidad. Pero al final todo depende de uno para salir adelante. Y ahora también tengo 12 nietos de mis hijos peruanos. Mis hijos venezolanos aún no tienen hijos. Mis padres fallecieron cuando yo vivía en Venezuela”.