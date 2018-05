'Benditos': Historias del camino a Rusia para colocar en un altar

Habría que preguntarse si aún hay un almuerzo en el que no se hable de fútbol. Cómo no hacerlo si cada cuatro años junio nos encontraba luciendo la camiseta de otro país. Por fin, este invierno nos sorprende describiendo los goles de Guerrero, las orejas de Flores, la picardía de Cueva, los dedos en la sien colocados por Ricardo Gareca . Pero contar esta hazaña, la gesta de la bicolor, no ha sido tarea sencilla, 36 años de sequía fabricaron frases vacías y pasiones vitoreadas en artículos olvidados. ' Benditos . 13 historias no aptas para incrédulos' (Lima: Magreb 2018) viene a desmarcarse de ese mal y sus crónicas se presentan como jugadas que terminaron en ese par de goles benditos que nos llevarán a conocer Rusia .

EL ABRAZO PENDIENTE

Los autores, Renzo Gómez y Kike La Hoz , no recuerdan dónde amanecieron luego de la celebración del miércoles 15 de noviembre. Aquel día, las piernas de Farfán y Ramos declararon el feriado nacional en un país que se debía un abrazo. Renzo, que había visto incrédulo a su madre mirando los partidos de la selección en dos televisores, entendió finalmente por qué Gareca mandó a dos jugadores peruanos a cambiarse los chimpunes verdes durante un entrenamiento o por qué pidió ver el vestido de una novia antes del duelo contra Nueva Zelanda. El argentino supersticioso es descrito al detalle en “Un hombre de fe”, la crónica que da la bienvenida a los lectores.

Kike conversó con Claudio Samuel Tomás Pizarro, el comandante padre del ‘Bombardero’. La historia le sirve para describir la influencia que tuvo sobre el hijo, el jugador que cargó con las esperanzas futboleras del país y que casi muere a los 18 años. Claudio Pizarro , el ídolo en Alemania, logró superar su apellido para brillar por sí solo, pero todo indica que su destino quedará marcado por ese ‘Embajador del fútbol peruano’, el agridulce y perspicaz epíteto colocado por Gareca . Un extracto del justo perfil ensaya una respuesta: “En un país donde la informalidad es la vía natural para obtener resultados, el éxito de alguien como él es mirado con sospecha y hasta con cierta envidia (…) Incluso su padre ha llegado a afirmar que si su condición de origen hubiera sido una más emparentada a lo popular, habría llegado a ser un ídolo indiscutible. ‘Si fuera negro o cholo, serie diferente’, sostiene”.



Pero lo de Pizarro es una antesala a Guerrero , el jugador que ha pasado los últimos seis meses entre dos continentes buscando salvarse de una sanción. “Ha vuelto a ser el que siempre ha sido: el Paolo vehemente. Está asustado, es una reacción comprensible”, indica Kike , para agregar que esa misma vehemencia lo ayudó en parte a convertirse en el líder de la selección. ¿Qué sería de este país si aquella noche contra Colombia Guerrero hubiera mirado al árbitro? Bendita su pierna derecha y sus oídos que nunca escucharon que el tiro libre que se le coló a Ospina era indirecto.



'Benditos' de Kika La Hozy Renzo Gómez (Planeta). 'Benditos' de Kika La Hozy Renzo Gómez (Planeta). Planeta

“Ojalá quede absuelto, sería aún más místico”, bromean los periodistas aún con esperanza.

En definitiva, ' Benditos ' no solo habla de personajes ni de los momentos camino al Mundial. Hace algo mejor: describe cómo una selección responsable consiguió romper una lógica maldita y se aventuró a ese difícil camino de creérsela, de jugar con una lisura nostálgica y de bañarse de optimismo. Renzo y Kike , en cada crónica, hacen lo mismo, siempre en pared.

Datos:

​- La bella portada del libro es el trabajo de la artista arequipeña Nany Ponce, quien también se encarga de las ilustraciones que acompañan los 13 relatos del libro.

- Renzo Gómez y Kike La Hoz , autores de ' Benditos . 13 historias no aptas para los incrédulos', dirigen la revista deportiva digital Sudor, que ha realizado perfiles a distintos deportistas peruanos.

- Esta noche es la presentación de ' Benditos . 13 historias no aptas para incrédulos'. La cita es en la librería Íbero de Larcomar a las 8:00 pm.