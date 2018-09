Batalla de los Gallos 2018: Jaze fue el ganador en un final de candela

Las letras explotaron e hicieron vibrar la Plaza de Acho. Este sábado se llevó a cabo la Gran Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2018. Dieciseis maestros del freestyle se disputaron el gran trofeo utilizando sus mejores rimas.

El ganador de la noche fue Jaze, quien venció a 'Strike' en una vibrante final. El joven rapero será el representante en la gran final internacional en Buenos Aires en Argentina el próximo 16 de diciembre.

Las puertas de la Plaza de Acho se encontraron abiertas desde las 03:00 p.m. para que el público pueda ingresar ver las batallas y elegir al mejor MC del Perú.

Los freestylers fueron: Leo, Oye Loco, Zeus, Choque, Ramset, Stick, Ghost, Piero Pistas, Strike, Nekross, Delenyer, Blaximental, Kroni-K, Fox T, Jaze y Enzo.

FINAL: Jaze vs. Strike: GANADOR JAZE



SEMIFINAL:

Ghost vs. Jaze: (Réplica) Jaze a la final

Stick vs. Strike: (Réplica) Strike



CUARTOS DE FINAL

Kroni-K vs. Ghost: Pasa Ghost

Choque vs. Jaze: Pasa Jaze

Stick vs. Piero Pistas: Pasa Stick

Strike vs. Blaximental: Pasa Strike