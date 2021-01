En medio de la pandemia, el quinteto peruano Hypernaut presentó su álbum debut ‘Ozymandias’, que ya cosechó buenas críticas hasta hacerse un espacio a nivel internacional.

La banda apareció primero en medios internacionales al estar incluida con su primer tema ‘Multiverse… Battleworld’ en un compilatorio realizado por el portal Doomed & Stoned Latinoamérica junto a otras grandes bandas de la región.

Ahora, este álbum mezcla sonidos e influencias de bandas de los 70s y 90s, así como la psicodelia pesada con el stoner rock, razón por la que en la conocida plataforma Bandcamp destacan a la producción peruana como “la sensación que sentiste al oír todos esos grandes álbumes de Sub-Pop de los 90s por primera vez”.

‘Ozymandias’ captó el interés de distintas radios online a solo una semana de su lanzamiento en diciembre pasado, en programas como Global Garage, Vallis Mortem y Stereo Stickman. También ha recibido buenas reseñas de parte de sitios como The Obelisk, Doomed & Stoned y Mango Wave Reviews, donde se ha descrito el álbum como “Metallica en sus inicios mezclado con Dozer, mezclado con Soundgarden, mezclado con King Gizzard and the Lizard Wizard”.

“Ozymandias” de Hypernaut establece un impulso multifacético a lo largo de su envergadura hasta su final enloquecedor e hipnótico, pero el peligro real es lo que esta banda podría hacer si continúan en esta trayectoria por algunos discos más “.DOOMED AND STONED LATINOAMERICA: “Canciones como Bad Hombres o Multiverse ... Battleworld son dos grandes ejemplos de lo bien que suena este disco, canciones directas, riffs, potentes y rotundos”, The Obelisk .

“Escuchen las obras de Hypernaut, oh bichos raros y desesperados; porque una vez que el gran final de la canción principal se había disipado en las arenas del tiempo, se darán cuenta de que hay pocas cosas tan crudas y reales como estas. Y pensar esto es solo un debut ...”, Stoner Hive .

“Hypernaut toca una colorida mezcla de música rock intensa, rápida y sorprendente en” Ozymandias “. Los primeros días de Metallica, Dozer, Soundgarden, King Gizzard y Lizard Wizard. El quinteto muestra que cada uno de los miembros de la banda ha traído varios influencias que definen esta asombrosa mezcla de psicodelia, fuerza y agilidad “, Mango Wave Reviews .

El título del álbum es compartido con la canción de cierre del mismo, referenciando el famoso poema de Percy Bysshe Shelley del mismo nombre, sobre la condición efímera y pasajera del poder acumulado por el hombre.

El álbum nace a partir de las canciones que la banda ha ido curtiendo en su tiempo tocando en la escena local. Las canciones fueron compuestas por la banda y han sido modificadas a través de constantes pruebas en vivo.

DATO

Hypernaut está conformado por Santiago Echecopar en la voz, Martín Cardich en la primera guitarra, Gary Saavedra en la batería, Miguel Ángel Yugra en el bajo y Juan Diego Stein en la segunda guitarra.

Se puede adquirir el álbum en formato digital en la página de Bandcamp . ‘Ozymandias’ también se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: 79% teme volver a contagiarse