Rompiendo más de una década de silencio, la banda estadounidense de rock, The Mars Volta, despierta de su larga interrupción con el lanzamiento de su nuevo sencillo y video, “Blacklight Shine”, ya en streaming en este enlace.

“Blacklight Shine’' retumba con una sutil genialidad, ritmos caribeños que apuntalan sus composiciones sofisticadas y turbulentas.

En la canción vemos al guitarrista/compositor Omar Rodríguez-López y al cantante/letrista Cedric Bixler-Zavala en su punto más accesible con melodías pop que impulsan la historia de Bixler- Zavala

La letra ayuda a iluminar la idea de “una ola de apagones continuos arrastra recuerdos a la costa, un latido que aún lo recuerda todo,” explica Bixler-Zavala.

Una legión de devotos que insistieron un regreso

Formada por el guitarrista/compositor, Omar Rodríguez-López, y el cantante/letrista, Cedric Bixler-Zavala, The Mars Volta surgió de las cenizas de la banda alborotadora de El Paso, At The Drive-In, en el 2001.

Con la misión de “honrar nuestras raíces y honrar a nuestros muertos”, The Mars Volta hizo música que fusionó los sonidos latinos con los que se crió Rodríguez-López con el punk y ruido underground en el que él y Bixler-Zavala estuvieron inmersos durante años, y las visiones futuristas a las que estaban teniendo acceso.

Los álbumes que resultaron fueron obras maestras únicas, sus canciones de complejidad imponente también poseían una inmediatez emocional poderosa. Después de que el grupo se quedó en silencio, una legión de devotos (entre ellos Kanye West) estuvieron insistiendo en su regreso.

Ahora – un año después de que se agotaron las 5.000 copias de La Realidad De Los Sueños en menos de 24 horas, un boxset lujoso de 18 LPs que compila su catálogo – The Mars Volta está de vuelta.

