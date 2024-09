Lucybell, clásico es tenerlos en el Perú | Movida21

Lucybell ya es parte del 'club' de bandas extranjeras que visitan con frecuencia el Perú.

Precisamente, en el 2019, Claudio Valenzuela, vocalista del grupo chileno, declaró a Perú21: “Ya se ha convertido en cliché volver al Perú”.

Los creadores de "Caballos de histeria" están de vuelta. El sábado 9 de noviembre, presentarán el show Sesión 3000 en Lima, en la línea de lo que fueron los álbumes en vivo Sesión futura (2001) y Sesión primitiva (2008); el primero de ellos de gran impacto en su momento. Pero no solo prometen los clásicos de sus 33 años sobre los escenarios, sino también nuevas canciones.

“Lo que se viene con la nueva música de Lucybell es algo más fresco. Cuando hace un par de meses nos juntamos en Santiago, en el estudio de Cote, para componer una proyección de 3 o 4 canciones, salieron 12 nuevas canciones, así que estamos muy felices y esa misma energía está plasmada en este trabajo”, explica la banda en una nota de prensa.

La cita limeña será en la Explanada del Centro de Convenciones Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439 Lima). También estarán We Are The Grand, de Chile, y JAS, por Perú.

Las entradas ya están disponibles en Joinnus siguiendo el enlace: https://acortar.link/F6VCOT

Se espera que "Cuando respiro en tu boca", "Mil caminos" y "Milagro" sean fijas en el set list del grupo que lo completan Cote Foncea, en la batería, y Eduardo Caces, bajo. Se viene otra noche con Lucybell.

