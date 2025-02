Banco Interamericano de Desarrollo adquiere obra de la artista Graciela Arias

Graciela Arias (Lima, 1983) es la artista visual que transforma machetes en lienzos. Es hija de migrantes ayacuchanos desplazados por la violencia. Creció en la Amazonía y encontró en la naturaleza el camino para su arte.

MIRA: Amores y cartas en la historia del Perú, por Luis Rodríguez Pastor

El año pasado, además de participar en la exhibición bienal internacional New Worlds – Women to Watch 2024, organizada y expuesta en el National Museum of Women in the Arts en abril del 2024, estuvo como artista invitada por la galería BLOC ART en Pinta Miami. Y ahora, semanas atrás, se hizo efectiva la adquisición de su obra por parte de la Colección de Arte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Capítulo Peruano del National Museum of Women in the Arts y el National Museum of Women in the Arts (NMWA) hicieron el anuncio de esta adquisición de la obra "Creación del Amazonas" (políptico de 10 unidades / 2022).

La obra de Graciela Arias acompañará los trabajos de grandes artistas como Olga De Amaral, artista textil colombiana; Margarita Azurda, escultora feminista guatemalteca; Kika Carvalho, artista visual brasilera, entre otras figuras contemporáneas.

En 2011, 2013 y 2014 Graciela Arias fue finalista del Concurso de Pintura del BCR y en 2013 recibió una mención honrosa. Además, en 2012, ganó el segundo premio del concurso PACA (Premio de Arte Contemporáneo Amazónico). A su vez, ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en Lima, con la curaduría de Christian Bendayán, Alfredo Villar, Giuliana Vidarte, Karin Elmore. Actualmente vive y trabaja en Pucallpa.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

Video recomendado: