Augusto Tamayo, cineasta: "Creo que es importante que cada país tenga cine histórico”

Trasladar la historia a la gran pantalla no es tarea fácil, pero el producto final representa una figura única en nuestra filmografía. El cineasta y arquitecto Augusto Tamayo, director detrás de varias películas nacionales históricas ('El bien esquivo', 'Rosa mística', 'La herencia de Flora'), recientemente fue reconocido por el Ministerio de Cultura como Personalidad Meritoria de la Cultura. Perú21 pudo conversar con el director acerca del trabajo de su vida.

Este premio viene tras más de una decena de películas y un alto número de documentales.

He tenido una carrera larga, en 2024 cumplo 50 años de realizador cinematográfico, profesor y escritor; yo empecé a escribir muy temprano, cuando estaba en la Facultad de Literatura en la Católica, en la década de los años 70. Este premio creo que me ha sido dado no solo por la labor audiovisual, sino también por libros que he publicado, de temas que me interesan, como el cine, la historia, la arquitectura. Agradezco este reconocimiento del ministerio, este premio, que, por un lado, es un estímulo, pero también es una responsabilidad para seguir trabajando en la cultura.

¿Te costó el cambio de arquitectura a cine?

Mis intereses eran paralelos. Mi padre tenía una amplia biblioteca con libros de distintos temas. Desde joven tenía pasión por la arquitectura y el cine. Apenas entré a la UNI a Arquitectura, me metí a un curso libre de cine; y a los 16 años entendí sobre la inmensidad que significaba el cine como un medio de creación. Había hecho cine mientras estudiaba literatura. Escribí el guion de una de las películas de Pancho Lombardi, había llevado a cabo la dirección de arte de Muerte al amanecer, la primera película peruana dentro de la Ley 19327, la que “crea” el cine peruano en 1972.

Víctor Hugo, el autor de ‘Los Miserables’ y ‘El Jorobado de Notre Dame’, ha dicho que “la arquitectura es el libro de la humanidad. Ha coleccionado todas nuestras ideas”. ¿Estás de acuerdo?

Si pudiera me inscribiría eso como un tatuaje. Digo lo mismo todos los días en una página de arquitectura que tengo. En la arquitectura está la historia de la humanidad, está la historia de su cultura. Muchos escritores conceden que la arquitectura es el arte dentro del cual vivimos. Pero está dejando de ser arte, se está volviendo un funcionalismo.

Víctor Hugo lo dijo en el contexto de la Francia del siglo XIX, ¿se podría aplicar al Perú?

Lo que pasa es que ya no podemos seguir pensando que somos una cosa pura del pasado; hoy en día, somos la mezcla de dos culturas. Eso es irrenunciable, no podemos regresar en el tiempo o juzgar el pasado con los principios de hoy. Esa cultura, llamada mestiza o mixta o fusionada, es lo que nos hace peruanos, y todas las influencias son válidas. Las palabras de Victor Hugo igual se pueden trasladar al Perú, pero en dimensiones más pequeñas. Lima siempre fue una ciudad más pequeña comparada con las europeas, menos dinero invertido, pero estamos perdiendo una tradición arquitectónica que en Europa no se da, y es una pérdida enorme de identidad y cultura. Posiblemente, sus palabras ya no son ciertas para nosotros.

¿Por qué dirías eso?

Hemos perdido muchísima arquitectura. Ha habido una desidia en la preservación del patrimonio, el Centro Histórico ha sido un desastre durante décadas. Aunque ahora hay una institución que la está recuperando maravillosamente; el Centro Histórico, con toda su arquitectura virreinal y republicana, estaba en ruinas; además de que la arquitectura del siglo XIX no se considera valiosa porque no es virreinal.

De los géneros audiovisuales en los que has trabajado, ¿cuál ha sido tu favorito?

El cine involucra tal cantidad de conocimientos, de sofisticación, es mayor que todos nosotros. Una experiencia maravillosa, con grandes pantallas, en una sala oscura. Esa magia se ha perdido ahora que se ven las películas en casa, con el teléfono a la mano... No están viendo la película, están viendo fragmentos desconectados.

¿Por qué te interesó hacer cine histórico?

Siempre me interesó la historia, preserva nuestra identidad. Tú eres tu historia, lo que fuiste ayer, de niño. Pasa igual con los países, todo tiene historia, todo está hecho de historia. Nos ayuda a sentir pertenecer a algo. Creo que es importante que cada país tenga cine histórico, y yo lo hice porque me interesaba. Combiné mi pasión por la historia con mi otra pasión, el cine. Y me gusta ambientarme en el vestuario, la forma de pensar, para entender a qué historia pertenecemos.

De todas las películas que has hecho, ¿cuál sería tu favorita?

Es como elegir a tu hijo favorito. Cada una tiene sus faltas y fortalezas.

¿Qué próximos proyectos tienes?

Hay unos siete guiones que me han llamado mucho la atención. También hago documentales históricos, y tenemos la idea de una serie. Pero me quiero concentrar en los proyectos cinematográficos. Es satisfactorio ver esta vocación, haber cumplido estas ganas que surgieron a los 14 años.

Sentías que hacer cine estaba en tu sangre.

Un pasatiempo nunca fue. A la escuela de cine que fui el director nos dijo el primer día que no era un hobby, ahí formaban profesionales. Y eso se instaló en mi mente, como un proyecto de carrera. No es algo solo para ganarme el sustento ni para pasar el rato.

AUTOFICHA

“Soy Augusto Tamayo San Román. Estudié en el Colegio Markham, luego en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Universidad Católica del Perú y en la National Film School de Londres, en Inglaterra. Fui director de arte y guionista de películas”.

“Hice una película muy comercial, 'La fuga del chacal'. Una no tan conocida, pero que a mí me gusta mucho: 'Anda, corre, vuela'. Luego hice las películas históricas 'El bien esquivo', 'Una sombra al frente', 'Rosa mística', 'La herencia de Flora', además de una veintena de libros."

“Tengo una empresa donde hacemos todo tipo de proyectos audiovisuales y una editorial que publica libros. Quiero seguir haciendo películas, terminar esta carrera de cineasta, tengo tres guiones muy presentes, uno acabó siendo finalista en DAFO, y quiero hacer otros seis guiones antes de jubilarme”.

