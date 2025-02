Augusto Effio: “La criminalidad nos ha derrotado”

¿Un padre policía y una madre socióloga pueden ser razones para que un abogado se convierta en autor de una aplaudida novela negra?

Por lo pronto, recuerda esta escena de infancia. Su padre era PIP. Iniciales de la extinta Policía de Investigaciones del Perú. No vestía uniforme, pero llevaba la típica guayabera, una cadena que traía su placa y lentes ‘ray ban’ falsos.

Aquel día estaban en un auto Rambler, que son como lanchas gigantes. De pronto, alzó la mirada y vio que un sujeto robaba la llanta de un vehículo. Salió del auto, se acercó y con una mano agarró al ladrón y con la otra, la llanta. Volvió y le dijo: “Pasa al asiento de atrás”. Augusto le hizo caso con miedo. Metió la llanta al Rambler y al ladrón lo sentó en el lugar del copiloto.

Manejaba y lo controlaba con la mirada, o tal vez con sus 1.97 metros de altura, a sus corpulentos 30 años. ¿El ladrón no intento escapar? “Lloraba como un gatito”, recuerda. Llegaron a la comisaría, dejaron al ladrón y volvieron a casa.

Pero Augusto no pensó ser policía. “Siempre me interesó más el poder de la palabra”, me dice el autor de la novela negra Nuestros venenos (Peisa), que retrata escenas de corrupción y extorsión en una Lima contemporánea.

La novela de Effio ya cautivó a varios lectores. Pero aún falta su padre.

Hay una escena que es como una historia mínima del Perú: Ulises Tumialán le dice a Córdova Schaefer: “No, señor… En los juzgados de familia ustedes no mandan. Mandamos nosotros y por eso vino a verme”. ¿Qué hay detrás de esta escena?

Hay dos posibles lecturas: la más amable es que el poder se ha democratizado, pero lo que creo que ha pasado es que la corrupción se ha democratizado, la corrupción se ha atomizado; dentro de muy poco cada chofer de combi pirata tendrá su propio congresista, cada minero ilegal va a reclamar su propio congresista. Y asuntos públicos que antes se resolvían entre pocas manos de apellidos de avenida, ahora los resuelven también personas que reclaman otros orígenes. Creo que la manera de graficar esto es lo que hace unos días hemos escuchado: Waldemar Cerrón se ha arrogado la potestad de disciplinar al fujimorismo. Es un poco lo que intentaba con la novela: lo que vemos en la política todos los días, cómo convertirlo en literatura.

Es como un espiral hacia abajo.

El surgimiento y colapso del fujimorismo lo que generó es la sensación de que los más indignados eran los que podían representar y conducir nuestros destinos, sin ver qué había detrás de esa indignación. Entonces, lo que ha sucedido con el Perú pos-2000 es que le hemos dado el poder a todos estos indignados, casi a ciegas, y luego hemos descubierto que no se trata de una única mafia, que convivimos entre diversas mafias.

El ascenso de Castillo, Cerrón y Dina es una versión más.

Y que no es nueva. Lo que pasa es que nos ha costado develar esa realidad, pero viene desde el propio surgimiento de Toledo. Por eso la novela tiene ese propósito: las categorías inocente-culpable no sirven. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. El Perú se ha convertido en una serie que reclama un guion de Netflix.

¿Qué serie sería esa?

Nuestros venenos (risas).

En la novela también dejas en evidencia cómo se ha acortado la distancia entre el político corrupto y el ladrón más vulgar.

Siempre supimos que cualquier persona era presidenciable, porque así lo dice la Constitución. Pero hasta hace unos años no cualquier persona era ministeriable y ahora cualquier persona es ministeriable. Hemos tenido ministros que vendían agua arracimada antes de asumir el cargo. Ministros que defendían a policías corruptos. La tecnocracia que en algún momento nos preciamos de tener, ya no existe más. Ya no importa el perfil técnico, la trayectoria, el prestigio; hemos llegado a un punto que se ponen y retiran funcionarios solo para pagar favores.

Y es como si eso ya no importara.

El Estado no tiene más el monopolio de la violencia. La criminalidad nos ha derrotado, nos viene derrotando y todo parece apuntar a que no vamos a poder revertir esa situación. Yo no me siento representado por los congresistas, pero creo que los Luna, Acuña y los congresistas que tienen bajo su mando sí representan a grandes porciones de la población, que es clientelista, cortoplacista, que no tiene una intención de integrarse a la formalidad, a la meritocracia. Tenemos los políticos que sí representan a una buena parte de nuestra población.

El asesinato del excongresista Óscar Medelius podría ser una escena de tu novela.

Tranquilamente. Nuevamente, la realidad imita a la ficción.

Eres abogado. ¿En qué momento te encuentras con la ficción?

Creo que el Derecho y la ficción tienen en común esto que decía Borges: la realidad no tiene por qué ser interesante, las hipótesis sí. Y los abogados hacemos eso: creamos hipótesis que tienen que ser más interesantes que la realidad.

¿Cuál fue el gatillazo para escribir ‘Nuestros venenos’?

Está la leyenda urbana que hay alrededor del suicidio de Alan (García); la novela intenta responder esa pregunta: si realmente Alan huyó y se valió del cuerpo de una persona. Y luego, están estos maleantes de poca monta que van detrás de una comisión producto de unas extorsiones judiciales. Me interesaba reflejar ese hartazgo que todos tenemos.

Hay una escena en la novela que dice mucho de tu narrativa: Ramiro, echado y casi zombie, solo alcanza a ver de Suárez su enorme barriga y “el esfuerzo de los botones de la camisa por mantener a raya el desborde natural de ese cuerpo”. ¿Por qué es importante que se escriba así?

Todos los libros que visitaba los encontraba asépticos, escritos desde esta torre de marfil de tres ambientes sin vista a la calle o desde un intimismo que peca de autoparódico. No encontraba la calle, la mugre que vivimos todos los días: física y moral. Ese mundo de los hoteles de paso de medio pelo, de las pollerías donde los pollos parece que han sido secuestrados varios días antes de cocinarlos. Estos pequeños infiernos de la urbe donde vivimos y los personajes que la habitan.

Autoficha:

-“Soy Augusto Effio Ordóñez. Tengo 47 años. Nací en Huancayo y viví allá hasta los 16 años. Me vine solo a Lima para estudiar. Estudié Derecho en la Católica. Empecé a tener un contacto intenso con los libros cuando me mudo a Lima, en esa soledad del migrante sin amigos”.

-“Uno se hace primero un buen lector y es la lectura la que luego te conduce (a la escritura). El primer deslumbramiento fue leer Rojo y negro de Stendhal, en mi cuartito de pensión. Tengo dos libros de cuentos publicados: Lecciones de origami y Algunos cuerpos celestes”.

-“Fui funcionario público por 10 años. Tuve contacto con alcaldes, gobernadores regionales, ministros, presidentes, primeras damas; en las épocas de Toledo, Alan y Humala. Y uno ve desfilar de todo… Estoy muy ilusionado con una nueva novela (que escribo), también del género negro”.

