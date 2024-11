Asmir Young: “La gente todavía cree que el reggaeton es fácil”

Recibió una llamada. “Hola, hijita, soy Paula”. ¿Qué Paula? “Arias, de Son Tentación”. Abrió los ojos y casi susurrando dijo “¡oh, my god!”. “Te sigo desde hace mucho tiempo, me gustaría que pertenezcas a la orquesta”, propuso. Tenía la misión de cubrir el espacio dejado por Daniela Darcourt. A sus 21 años, ingresó a la orquesta que es como la universidad de la salsa de las voces femeninas en el Perú, de donde también han salido cantantes como Yahaira Plasencia y Kate Candela.

El día que entró a Son Tentación, Amy Gutiérrez ya estaba ahí. Subió al bus, saludó a todas y Amy la recibió con una gran sonrisa. “Nos hicimos amigas al toque”, recuerda. Amistad que perdura y ahora se reúnen en lo nuevo de Asmir Young: “La technocumbia”, que ya está en las plataformas digitales.

“Haz lo que te hace feliz”, le dijeron sus padres tras su decisión de dejar Son Tentación y convertirse en solista. Su padre es pianista y compositor y su madre toca las congas, ambos trabajan en cruceros. Mientras tanto, en tierra, Asmir Young navega en sus propias aguas.

Ingresas a Son Tentación y al año te vuelves solista. ¿Por qué?

Siempre lo había querido. Sabía la oportunidad que era estar en Son Tentación, pero apenas se me dio la oportunidad para hacer mi música entré a un estudio y comencé a probar. Sé que es el camino más difícil, pero no importa.

¿En un año se logra hacer una carrera sólida en una orquesta?

No. Pero sentía que era el momento. Si no hubiera empezado ahí, no habría evolucionado.

Pero imagino que en Son Tentación no ganabas mal, tenías cierta estabilidad. ¿En esas condiciones dejar la orquesta no era muy arriesgado?

Sí, tuve miedos, tuve mis dudas, tuve muchas preguntas. Pero creo que fui bien valiente al tomar la decisión de bueno, voy a dejar mi chamba y voy a apostar totalmente por hacer género urbano en el Perú.

Al menos, hubieras salido y armabas tu orquesta de salsa.

Un montón de gente me llamó para proponerme entrar a varias orquestas, me propusieron ponerme la orquesta. Y yo “no, no, no”.

Desde Son Tentación podrías haber hecho una carrera como figura pública, que te llamen a realitys, etcétera. ¿O eso no te llama la atención?

Creo que eso no me interesó. Sabía lo que quería, sabía a lo que iba. Me arriesgué. Creo que he evolucionado bastante desde que empecé a hacer música urbana, ya encontré un estilo bien marcado; cuando me escuchan ya saben que soy yo.

Me dices que tus padres trabajan como músicos en cruceros. ¿No te han dicho vente con nosotros a trabajar?

Mi papá en algún momento me dijo, pero no es lo mío. Lo mío es lo urbano.

Un empresario me dijo que lo urbano estaba bajando. ¿Es cierto?

No creo que bajando, creo que se está manteniendo. Creo que la industria en Perú todavía no está formada. Hay varios exponentes buenísimos, nada que envidiar a los de afuera.

¿Quiénes son las figuras del género urbano hoy?

Se divide en rap, trap y reggaeton. En lo mío, el reggaeton, están Handa, Flavia Laos, Marie, Malucci y hay varias no muy conocidas, como Greccia.

Así como lo hicieron los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso en Tiny Desk, ¿la música urbana debería recurrir más seguido a los instrumentos en vez de las pistas?

Manejo dos shows, uno con bailarinas, DJ y VJ; y otro con banda. No creo que todos necesiten banda. Depende.

Imagen

Te dedicas a la música por tus padres.

Sí, es de familia. Mi abuela, Pochita Rivera, fue cantante; mi abuelo, Hugo Macedo, era percusionista. Tocaban en la Sonora Casino. Siempre hubo música en mi casa, desde chiquitita, en cada reunión, en cada cumpleaños, en cada fiesta, siempre estaba el cajón, el piano.

Cuando naciste, ¿tus padres ya trabajaban en cruceros?

No, todavía. Mi papá trabajaba tocando el piano en el Country.

Además de lo urbano, vienes haciendo bachata y cumbia… Finalmente, ¿dónde te sientes más cómoda?

En el reggaeton definitivamente. Es mi hábitat.

¿Qué decir hoy del reggaeton?

Tiene para largo, está evolucionando, cada vez con nuevos sonidos, nuevos flows, nuevas letras, nuevo contenido, hay canciones muy buenas que están saliendo. Y en el Perú también.

¿Qué decir en defensa del reggaeton cuando hoy todavía se le cuestiona por las letras y “la simpleza” de la música?

La gente todavía cree que el reggaeton es fácil. La gente no tiene ni la más mínima idea de que el reggaeton es difícil de grabar, de cantar.

¿Por qué?

Las canciones son rapeadas, son rápidas, debes tener aire para cantar; respirar, respirar, respirar y terminar con flow. Decir las palabras con flow y respirar bien. No hay pausas.

Y en muchos casos cantan y bailan a la vez.

Sí… Es una perfomance total. Creo que todavía la gente en el Perú está acostumbrando el oído a la música urbana peruana y creo que esto tomará un poquito de tiempo, pero va a pasar.

¿Marcas distancia del reggaeton más explícito en sus letras o te adhieres a él?

Tengo canciones con letras románticas y tengo canciones explícitas, no tantas pero tengo. Una mujer también puede cantar lo que le dé la gana, lo que ella quiera decir, comunicar.

¿Quejarse de lo explícito es ser hipócrita?

Podría ser, hay algunos prejuicios.

¿“La technocumbia” es una apuesta decidida por la cumbia o solo estás jugando con los géneros musicales, como ya lo hiciste antes con la bachata, por ejemplo?

Es la segunda cumbia que saco. La primera fue “Bebo por ti”. Es una canción bastante nostálgica. Y parece que se viene la era de la cumbia. Estoy preparando un álbum que saldrá al próximo año, se llamará La princesa de Perú: el lado A será reggaeton al estilo de Asmir Young y el lado B será explorar con la bachata, la cumbia, son como 15 canciones, juego con versatilidad. Saldrá la primera semana de marzo. Pero en enero suelto una bomba más con cuatro chicas de la onda urbana: Marie, Handa, Flavia Laos y yo. La canción se llama “Pariseo en Lima”.

¿Sacrificarías la música para ser famosa?

No. Me gustaría que la gente me conozca por mi música.

Ya lo demostraste con tu partida temprana de Son Tentación.

Arriesgadísima total, me decían “estás loca”.

Autoficha:

-“Soy Asmir Janet Young Carrillo. Tengo 26 años. Nací en Miraflores. Acabé el colegio y empecé a trabajar en la orquesta de Yahaira Plasencia, ahí empecé. Llegué por un casting, que estaba a cargo de Shantall, la hija de Bettina Oneto, Shantall es mi prima”.

-“Pasé el filtro de Shantall y me llamaron después de dos semanas. Antes de esa experiencia cantaba con mi papá en su orquesta, pero nos presentábamos en casinos, bodas. Canto desde los 5 años; abría un libro y cantaba todas las canciones”.

-“A los seis años fui a mi primer concurso de canto en Star Kids y quedé en tercer puesto, era la más chiquitita. Fuera del escenario era la niña tranquila, un poco tímida, pero cuando me pusieron en el escenario dicen que me transformé (risas)”.

