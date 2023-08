El Sindicato de Artistas, Circenses, Intérpretes y Técnicos del Espectáculo (SACITE), y otros gremios artísticos que brindan espectáculos de sano entretenimiento sobre una carpa, se dieron cita en un gran pasacalle solicitando al estado le brinden seguridad para evitar ser víctimas de extorsión, mejores condiciones laborales pero sobre todo que el circo sea considerado un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

“Este pasacalle es para solicitar ayuda al estado, para que no nos dejen desamparados, porque lamentablemente hoy en día en nuestro país hay mucha inseguridad, violencia y a muchos de nosotros nos ha tocado que hemos recibido llamadas de extorsionadores, por eso buscamos la atención de nuestras autoridades para que nuestras demandas sean escuchadas. Asimismo, que dejen trabajar a todos nuestros colegas como los que tienen sus carpas en algún lugar alejado de nuestro país no pueden trabajar o les ponen muchos peros porque quizá no tienen una carpa bonita, pero son artistas que se ganan el pan para salir adelante llevando alegría y entretenimiento sano. Los municipios en muchos casos no apoyan a los artistas circenses porque exigen trámites engorrosos y que no se ajustan a las condiciones laborales como otros espectáculos artísticos”, comentó la Chola Chabuca quien cuenta con más de 20 años dedicados a los show circenses

Circo de la Chola Chabuca, Circo de las estrellas, Circo de Edwin Sierra, entre otros se unieron en una sola voz.

“El Ministerio de Cultura debe certificar el circo como cultural, porque es un espectáculo dirigido a toda la familia, un show que preparamos con meses de anticipación para poder entretener al público, cuidamos cada detalle por eso pedimos al Ministerio de Cultura que nos otorgue el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación”, agregó.

Solicitan seguridad

La Chola Chabuca, Haydee Caceres, El circo de las estrellas, el circo de Edwin Sierra, payasos, malabaristas, contorsionistas, entre otros talentosos artistas, pidieron justicia para su colega ‘Menestrita’ quien encontró la muerte realizando otro tipo de labores y dejando desamparada a su familia.

“Repudiamos todo acto de violencia y la muerte de nuestro colega es parte de una estadística que nos gráfica que el Estado no nos brinda seguridad frente a una desgracia tan terrible como la inseguridad en nuestras calles. Todos estamos expuestos por eso necesitamos seguridad para no perder una vida más”, comentaron.

