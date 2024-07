El artista plástico Ramiro Llona conversó con Diego Molina en el programa La del Estribo de Perú21TV, donde se definió como un workaholic y un interesado permanente de la política nacional.





En diálogo con Molina comentó que no es de los que se queda callado, y suele alzar la voz cuando ve que algo está mal hecho: “Lo que sé es que cuando algo me incomoda, voy y lo denuncio, y me peleo”. Recordó por ejemplo que durante la segunda vuelta pasada, planteó el diálogo, a pesar de no estar de acuerdo con ninguno de los dos candidatos. El hecho de no tomar posturas quizás le generó algunas críticas.

“Mi posición política es alejado de los extremos”, aseveró, tras confesar que Venecia es su ciudad favorita en el mundo y que ha visto mucho cine en la vida.

En otro momento, al referirse al fútbol, confesó: “Me gusta el fútbol, pero me concentro en ciertas cosas. Siempre veo a la selección con ganas de que gane, pero preparado para la derrota”.

Tras detallar en la conversación parte de su rutina de trabajo y sus 50 años de carrera, definió el éxito como “algo efímero”, al que no hay que prestarle mucha atención.

“Siempre digo que uno hace arte porque está desacomodado”, comentó, al tiempo de considerar que su arte posiblemente nazca de una rebeldía. También opinó que “el arte nace del arte”, por lo que siempre está viendo la obra de otros artistas.

El artista, que se considera chorrillano de corazón, opinó que a pesar del auge de las redes sociales la pintura no va a desaparecer. No obstante, reconoció que “cada vez habrá más presencia de las cosas técnicas, de la inteligencia artificial, por ejemplo”.

Dedicado a su oficio, se declara como un hombre trabajador, algo que lo tiene en el carácter. “Soy perfeccionista. Busco, no me satisfago rápidamente. Tengo las cualidades y defectos de un workaholic. Yo no estoy bien sino trabajo”, confesó, para luego hablar de su gran amistad con Blanca Varela.

En otro momento de la entrevista reveló que fue padre a los 48 años: “Empecé tarde pero con mucho entusiasmo. Tengo cuatro hijos. He sido un padre mayor, muy dedicado a mis hijos. Mis hijos han estado en la punta de mis prioridades”.

Cuando el entrevistador le preguntó sobre qué cosa material salvaría de un incendio, respondió entre risas: “Mi iPhone”. Sí, su celular, al punto que es más “importante que el DNI”.

La obra de Llona está en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC) donde tiene la muestra El buen lugar: pinturas y dibujos (2017-2024). Va hasta el 29 de setiembre.

