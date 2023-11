Una gran pérdida de un artista total. Mediante las redes sociales, la esposa (Lucia Irurita) y las hijas (Sandra, Bernasconi y Cécica), dieron a conocer el fallecimiento del artista multidisciplinario Carlos Alberto Bernasconi Montoya. (1924-2023)





“Lucia Irurita,Sandra y yo lamentamos profundamente el fallecimiento del más grande artista multidisciplinario #CarlosBernasconi Extraordinario en todos los ámbitos y como ser humano excepcional. Desde ya te estamos extrañando”, escribió su hija, Cécica en redes sociales.

“Love you, gatao”, terminó su sentido homenaje.

Durante sus 99 años de vida, Bernasconi recorrió las diversas técnicas del arte plástico. Fue pintor, ceramista, escultor, grabador, xilógrafo, joyero y escritor.

En una entrevista de 2021, el artista nos contaba sobre sus inicios y trayectoria en el arte. “Estudié grabado de monedas y medallas en la única escuela que había en el mundo, en Roma. Volví para trabajar en la Casa de la Moneda. Pero fue imposible. Fundé la escuela de Bellas Artes de Ayacucho. Y luego estuve en la Facultad de Arquitectura de una universidad local; fueron 20 años y me jubilé”, puntualizó.









Carlos Bernasconi: “Los que nos dedicábamos al arte éramos ilusos”

-Usted dice en una entrevista: “He vivido tanto...”. ¿Qué le falta vivir?

Presumo que poco tiempo. Vivo muy contento todas las mañanas. Después viene mi padecimiento porque tengo problemas con las arterias. Los pies se me ponen helados, debo tener una estufa. Y, bueno, me pongo a leer. Tengo el proyecto de escribir, pero a veces los libros me atraen más que la escritura.

-¿Qué tendría que decirse de acá a 50 años de Carlos Bernasconi?

Nada. Hay personas más importantes. No me considero ni importante ni personaje.





