La obra de Laura Cuadros no solo expresa la majestuosidad de los paisajes de nuestro país, sino también evidencia el daño que el hombre ha causado en ellos. Trans-tornar el paisaje es su primera exposición individual. Un proyecto que sacó adelante en cuatro meses de arduo trabajo, recibiendo la colaboración de investigadores y especialistas en el tema. Su trabajo puede ser visto hoy en la sala Luis Miró Quesada Garland, en Miraflores.

La muestra, curada por el editor Carlo Trivelli, presenta seis cuadros de pinturas al óleo en formato grande que alcanzan los dos metros. Se trata de paisajes de Casma, Santa María, el nevado Huarapasca y el Callao. En sus creaciones se representa la desglaciación, deforestación, contaminación, cambio climático y más. Asimismo, la muestra presenta un video auspiciado por Google Earth donde se evidencia cómo ha cambiado el planeta en los últimos 20 años.

“Los paisajes que pinto son un homenaje a nuestra tierra. Esos paisajes que tienen pequeños elementos que perturban y alteran la imagen, elementos que no deberían estar ahí. Lo que busco es generar un espacio de diálogo para que se hable de la problemática. Por eso el nombre. ‘Trans’ viene de invertir el orden natural de algo. ‘Tornar’ es la necesidad de revertirlo”, cuenta Cuadros a Perú21.

Los cuadros son pinturas al óleo en formato grande , resultado de un trabajo de investigación que tomó cuatro meses.

AUTODIDACTA

Laura Cuadros es una artista autodidacta, pero a raíz de la pandemia empezó a desarrollar más su trabajo y el mensaje que quiere proyectar.

“Se me presentó la oportunidad y la tomé. Fue un gran reto. Lo que me motivó fue la misma problemática. Si uno investiga, te das cuenta de que el problema es bastante grande, que estamos en cuenta regresiva y que si no nos ponemos las pilas, se nos va ir de las manos”, agregó la artista.

Una nueva oportunidad para pensar y tomar acción sobre el futuro que realmente queremos.

DATO

-La sala Luis Miró Quesada Garland está ubicada en Av. Larco con Díez Canseco. Horarios de visita, de lunes a domingo, de 10 a.m. a 9 p.m.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Hernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular