En el mes de la mujer, la Municipalidad de Miraflores ha inaugurado la exposición “Ser Mujer en el 2021”, que está disponible en la Sala “Raúl Porras Barrenechea” del Centro Cultural Ricardo Palma. Esta presentación reúne las obras de once artistas peruanas de Lima, Arequipa y Ayacucho.

Las muestras varían en estilo, pero todas mantiene la esencia del empoderamiento femenino y de las problemáticas que enfrentan las mujeres peruanas contemporáneas. Hay esculturas, video arte, pintura, fotografía e instalación elaboradas por las artistas Carmen Reátegui, Ana de Orbegoso, Aisha Ascóniga, Patika Jenkins Gibson, Graciela Arias, María Eugenia Moya, Ivet Salazar, Claudia Caffarena, Sandra Cáceres, Denise Jiras y Verónica Cerna.

Las Protagonistas

La responsable de juntar a estas 11 mujeres es Brenda Lucía Ortiz Clarke, fundadora de BLOC – Art, plataforma de arte local que lleva las siglas de su nombre, y que desde 2015 ha formado una comunidad latinoamericana que fomenta la democratización de las artes, la colaboración colectiva y la disrupción entre las propuestas a comunicar dentro de un sistema establecido.

Una de las artistas es “Patica” Jenkins, abogada y madre que contró en el arte, hace 8 años, una manera de expresarse. “Como no sé dibujar, empecé a mezclar colores. Me encanta el color. Yo soy arequipeña y en Arequipa tenemos mucha luz y colores que representan todo lo que es mi tierra: el cielo, el rocoto relleno, un sunset. Ella busca con su pintura que el espectador disfrute apreciándola tanto como ella disfrutó pintándola.

Algo distinto presenta Sandra Cáceres, también arequipeña. Ella exhibe una instalación que representa un ritual de mutación que combina tejidos, metales, plástico y vidrio. “Busco transmitir cómo es que las mujeres podemos reinventarnos para salir adelante”.

Claudia Caffarena es otra de las once artistas de la exhibición. Ella presenta dos piezas (imagen superior derecha). La escultura se llama ‘de oruga a mujer’. “Trato de transmitir las rupturas, fortalezas y debilidades que no debemos esconder, sino mostrar. El cuadro que presenta se llama ‘El Viaje’. La obra representa un viaje circular central con foco en el cuerpo. “Hemos estado concentrados en estar más sanos, hacer más deporte, estar más oxigenados. Porque la pandemia ha causado mucho estrés y ansiedad. Con este cuadro represento el viaje que yo he vivido”.

Otras de las obras que llama la atención es los machetes de la ayacuchana Graciela Arias (imagen inferior derecha) que narran la historia de la laguna de Yarinacocha. Para esto la artista utiliza los machetes ya que en la selva esta herramienta es casi una extensión del cuerpo que les permite “abrirse camino” y tiene un elemento personal porque según cuenta se tuvo que enfrentar a una serpiente.

FICHA

- En serie. Esta exposición es una de las cinco exposiciones que Brenda Ortiz ha planificado para el 2021 donde propone revolucionar con arte (#revolucionarte)

- Televisita Debido a la coyuntura, la exposición también está disponible de manera virtual. Pueden acceder a la visita en la web de Art Steps, donde se encuentra con e nombre de la exposición.

- Dato. La exposición está disponible hasta el 4 de abril y los horarios son desde las 10am hasta las 8pm. El ingreso es libre.

