Una vez perdió el olfato durante cuatro días. Lo que podría ser una fatalidad para un perfumista. La pérdida fue progresiva y los olores regresaron de la misma manera. Eran los síntomas del virus que hasta ahora azota al mundo.

Pero Arnauld Winter empezó con la pintura y el dibujo, al lado de su abuela, en los veranos franceses. Con ella aprendió a observar, a valorar el contacto con la naturaleza. Dice que un don especial del perfumista es la creatividad, que es como un pintor o un músico. “Puedes tener una nariz súper excelente y no tener ideas”, advierte. Químico de formación, recaló en el Instituto Superior de Perfumería de París, la única institución en el mundo que entrena a estudiantes para ser perfumistas. “Para mí los olores están muy ligados a los colores. Un olor tiene un color”, me dice el hombre que pinta con los aromas.

Le pregunto si, como buen francés, también cocina. “Es parte di mi patrimonio”, responde. Arnauld diseñó el aroma de Savour, fragancia de Yanbal que tiene entre sus ingredientes la pimienta molle. Producto que tiene el concepto para el hombre que disfruta la gastronomía. Nos comunicamos por videollamada. Está en Miami, en su laboratorio, donde crea a partir de los olores.

-¿Qué es un perfumista?

Alguien que está expresándose con olores, que usa olores para crear historias, para crear memorias, emociones, a veces recordando a alguien, a un lugar o un viaje. El perfumista está buscando dentro de su memoria olfativa ideas para crear algo que podrá compartir. Es tomar el patrimonio olfativo de los países donde las fragancias del perfumista se han vendido, crear algo que represente a la marca; en mi caso, es Yanbal. Es crear sensación de placer, de bienestar.

-Tengo la impresión de que un perfumista es particularmente sensible.

El olfato trae mucho poder, muchas de nuestras memorias, las más antiguas, son ligadas a olores. Podemos revivir lugares o reencontrar gente que no está más solo con el poder de un olor, de un perfume.

-¿Un perfumista cuida de manera especial su nariz, el sentido del olfato?

No tengo un cuidado súper especial, vivo como todo el mundo. En todo caso, evitar oler cosas súper fuertes, como cuando se limpia la casa. Pero el olfato se renueva. Tal vez evito practicar boxeo (risas).

-Pienso en un pianista, por ejemplo, que tal vez cuida sus manos o hace ejercicios.

Tenemos todos los olores en memoria, pero el perfumista regresa al laboratorio y huele dos o tres calidades diferentes de jazmín para afinar su percepción. Por ejemplo, hoy voy a oler diferentes notas cítricas: naranja, limón, lima, toronja, y es más para entretener a tu memoria. Un perfumista tiene como una librería de olor en su cerebro y usa esta librería para crear sus fragancias, el perfumista trabaja con 1,500 a 2 mil olores diferentes para crear sus fragancias, olores que están en la memoria.

-¿Cómo se crea un perfume?

Es muy empírico, no hay libros que te digan cómo crear una fragancia. Es algo que aprendes con experiencia. Hay muchos ensayos, errores. Una fragancia puede tomar hasta 2 mil ensayos para llegar a su fórmula final. Es un trabajo laborioso. Es como una receta de comida: escribes la fórmula donde pondrás las proporciones de cada ingrediente. Lo difícil es que la idea que estás escribiendo se haga realidad. Debes encontrar buenos ingredientes para dar vida a tu idea. Por eso en Yanbal tenemos ingredientes exclusivos y trabajamos con nuestros ingenieros para a veces desarrollar algo especial para una fórmula. El desafío más grande es tener algo que está hermoso, pero también algo que le hablará a la gente y tener adentro una historia donde la persona se va a reconocer.

-¿Hay un ABC del perfume?

Debe ser agradable, pero también le habla al público. No es una creación por la creación. Se debe saber incluir en la creación parte del patrimonio cultural del público, tal vez es la regla más importante.

-¿Qué hizo el perfume por la humanidad?

Al inicio fue reservado para una elite. Pero hoy es mucho más democrático, está en todos los aspectos de nuestra vida: en el shampoo, en el jabón, con una vela, incluso en la gasolina. Un olor es algo que no puedes controlar. Puedes cerrar tus ojos, tapar tus oídos, pero tienes que oler. Entonces, con un olor puedes entrar a la vida de la gente.

-¿Qué lo lleva a elegir ser perfumista?

La química pura no era para mí. Entonces, busqué en un centro de orientación y de pronto abrí un libro y en la primera página estaba esta escuela de perfumería; y fue así, casualidad total, no conocía nada del negocio. Y para decir la verdad, el edificio me gustó mucho (risas). De 500, tomaron a 15 estudiantes.

-Hay una frase que dice: “Todo entra por los ojos”. En su caso, ¿todo entra por el olfato?

A veces para oler mejor cerramos los ojos. Pero el perfume también es educación.

-También se dice que somos lo que comemos. ¿Somos los que olemos?

Sí, claro. La comida afecta el olor personal.

Perú21 entrevistó al perfumista francés Arnauld Winter.

-¿El Perú huele a algo?

Es difícil de decir porque hay tanta diversidad. Es uno los países más ricos en el mundo en cuanto a tipo de comida. Depende de las regiones donde estás y el clima. Es más difícil crear una fragancia para Perú porque hay mucha diversidad.

-¿Qué olor lo identifica a usted?

Más que olor, son las emociones. Felicidad, optimismo, curiosidad.

AUTOFICHA:

- “Tengo 53 años. Nací en París, Francia. Estudié en la universidad, mi educación fue científica, estudié Química. Después vino la Escuela de Perfumería. Luego empecé a trabajar y para poder ser el perfumista que puede manejar sus fórmulas tuvieron que pasar unos 10 años”.

- “Hay un aprendizaje en la compañía donde trabajas. Yo tengo 30 años en Yanbal. No sales de la escuela de perfumería y eres perfumista. No. Sales con las herramientas para empezar el camino. Me gusta cocinar en casa para mis amigos y tengo tres hijos”.

- “La idea de Yanbal con la fragancia Savour es hacer esta conexión del gusto de la alta cocina y la alta perfumería. El proceso creativo es similar. El perfumista y el chef crean emociones. Por eso creamos una fragancia que expresa esta creatividad en la cocina. Es una manera de seducir”.

