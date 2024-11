Ariana Aramayo: "Las redes sociales son mi lugar seguro"

Quiso pertenecer a las chicas populares de su colegio. La vitrina de este cerrado grupo era Instagram, red social que se puso de moda en aquellos primeros años de la secundaria.

Desde su celular, Ariana veía con ilusión las fotos de aquellas chicas: viajes, salidas entre amigas. Pese a sus reservas, ya estudiaba modelaje. Subió a Instagram una de sus fotos para que la vean y la acepten en el grupo. “No sucedió, no les gustó, lo vieron feo”, me dice y sonríe.

Siguió en el modelaje, ya no con el objetivo de tener amigas en el colegio sino en las redes sociales. A temprana edad fue aceptada en la plataforma de contenidos Vida Divina. Se paró frente a una cámara de televisión y hoy, a sus 20 años, continúa e incluso trabaja con diversas marcas, mientras estudia Administración y Negocios Internacionales.

Le pregunto qué le dijeron sus padres cuando las chicas del colegio no la aceptaron. “Llora lo que desees, pero luego te levantas y sigues con tus cosas”, recuerda. Consejo que siguió al pie de la letra.

¿Esas chicas por qué no te aceptaban?

La verdad es que hasta el día de hoy no lo sé. Supongo que cuando eres niña intentas buscar un modelo a seguir. Y yo veía que ellas tenían muchas amigas, eran las populares, las que tenían la mejor ropa, las que salían cada semana, se iban a la playa.

¿Tú no hacías nada de eso?

No. Siempre he sido más reservada, mucho más familiar.

Pero si eres así de reservada, ¿por qué querías entrar al mundo de las artes escénicas?

Porque me siento cómoda, más liberada, me gusta, me divierte, me gusta pensar que actuando o bailando o cantando o haciendo videos le puedo hacer sentir algo a alguien, capaz felicidad.

¿No te intimidó pararte frente a una cámara de video?

Nunca me ha dado miedo. Al contrario, puedo ser muy reservada, pero cuando la cámara se enciende me pongo muy feliz y empiezo a sonreír.

¿Tu ingreso en las redes sociales tuvo una aceptación rápida?

Regularmente rápido. Nunca asumí que la gente que me veía era gente real y tangible (risas); para mí era hacer videos y saber que alguien tal vez los estaba viendo.

¿Cuando acabaste el colegio tenías claro qué querías hacer?

Ya modelaba, hice un par de actuaciones y bailes, y ahí conocí el programa Vida Divina. Estuve modelando en un concurso de belleza, y no gané, aunque creo que gané mucho más que eso, creo que una corona no define si soy una ganadora o no. Y en el canal me dijeron para hacer un casting; fui aterrada, hice una entrevista y me encantó. Sin darme cuenta empecé a ser parte del canal, ocurrió casi en toda la secundaria. Terminaba el colegio y a las 3 de la tarde mi mamá me traía mi táper con mi almuerzo y me llevaba a hacer una nota o una entrevista para Vida Divina.

¿No has intentado entrar de lleno al mundo de la actuación?

Me estoy animando, pero todavía es bastante complicado. Es un mundo que me falta explorar. De chica hice una obra con Gloria María Solari, pero fue mi inicio y fin (risas), porque me dediqué más al modelaje, a ser conductora de Vida Divina y creadora de contenido en redes sociales.

¿Ser atractiva te da un plus?

El carisma lo puede tener cualquiera, la perseverancia no. Puedes ser simpático, alegre, que jales el ojo al lugar que vayas, pero si no tienes perseverancia, no tienes nada. Yo no quiero tener un momento de fama, yo quiero ser recordada, quiero dejar una marca en las personas.

¿Qué marca quieres dejar?

Por ser una persona alegre y feliz. También quiero influenciar para que las personas persigan sus sueños, porque me decían que no era muy bonita, pero decidí seguir; si no lo hubiera hecho, no estaría ahora colaborando con marcas importantes.

¿Tu simpatía no te abrió puertas e hizo más fácil todo?

No he tenido una entrada fácil. He trabajado bastante. Ser simpática es un agregado, no es lo que más importa. Ser bonita también es ser inteligente, ser trabajadora, ser perseverante, ser buena persona, ser alguien que aporte a la sociedad con lo que es único y especial.

¿Qué es único en ti?

Me gusta aprender cosas nuevas y me gusta ayudar en mi comunidad de manera constante. Por otro lado, me gusta el anime, el k-pop, por eso me encanta estar en Perú Comic Con, en Vida Divina tengo mi sección dedicada a la cultura asiática. Mi sueño es viajar a Asia.

¿Con qué personaje del anime te identificas?

Me gusta mucho Sailor Moon, en particular Serena, que es la chica que interpreta a Sailor Moon, porque es como una superheroína, pero al fin y al cabo sigue siendo una chica normal: una adolescente que tiene que ir a la escuela, estudiar, que duerme, respira y come como todo el mundo.

¿Cuáles son tus superpoderes?

Grabar videos que impacten en la gente. Pero al fin y al cabo voy a la universidad, tengo que comer, dormir, me canso. Pero cuando hay una cámara me gusta mostrarme alegre, aunque a veces es necesario mostrar cuando estás en tus peores momentos para que vean que somos reales, que sigo siendo una chica de 20 años.

¿Cuáles son tus peores momentos?

El estrés universitario (risas)… No es malo vivir con miedo; lo malo es no aprender a vivir con el miedo, no hay que superarlo, tienes que aprender a seguir con él.

¿Te sientes influencer?

Creadora de contenido.

¿Se ha banalizado la palabra influencer?

Sí, no se ve muy bien. Piensan que un influencer tiene una vida fácil porque gana dinero en las redes sociales y eso no se considera trabajo. En cambio, el creador de contenido se esfuerza, le cuesta crear un guion; administro las marcas que manejo, les doy seguimiento, tengo que grabar el video, me tengo que preparar para grabar el video, editar el video, publicar y ver que todo eso funcione y eso lo hago solo yo. Hay un trabajo.

¿Cómo manejas lo peligroso que pueden ser las redes sociales?

Nunca he recibido hate. Creo que he recibido más hate en la vida real que en las redes sociales. Las redes sociales son mi lugar seguro, nunca he tenido comentarios ofensivos, ni groserías, ni algo que me haga sentir mal.

¿Te volviste a ver con alguna de las chicas que no te aceptaron?

Con una. Me escribió por Instagram. Me preguntó si le podía dar consejos sobre un concurso de belleza donde ella quería participar (sonríe).

¿No te vengaste?

No, la venganza es un sentimiento y no tengo ningún sentimiento hacia ella. No tengo por qué tenerle rencor a nadie.

Autoficha:

-“Soy Ariana Vanesa Aramayo Vizcardo. Nací en Lima. Acabé el colegio y empecé a estudiar Administración y Negocios Internacionales en la UPC. Mis padres estudiaron Derecho. Mi padre ejerce como abogado y mi mamá se dedicó a la casa”.

-“Soy conductora del programa por Internet Vida Divina. También me formo en baile, bailo desde los 14 años. Me encanta bailar, pintar y cantar. Estoy en clases de canto. Si se da la oportunidad, me gustaría intentar una carrera como cantante”.

-“Conocí el K-pop cuando tenía 14 años, no sabía que había tanta gente que le gustaba ese género; al comienzo era una comunidad chiquita. Quiero mejorar como conductora de Vida Divina y se viene la Perú Comic Con, en marzo, donde estaré”.

