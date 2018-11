Aprendiendo con Clorinda Matto de Turner

“Amo con amor de ternura a la raza indígena, por lo mismo que he observado de cerca sus costumbres, encantadoras por su sencillez, y la abyección a que someten esa raza aquellos mandones de villorrio, que, si varían de nombre, no degeneran siquiera del epíteto de tiranos. No otra cosa son, en lo general, curas, gobernadores, caciques y alcaldes”, plasmó Clorinda Matto de Turner en su obra más reconocida, Aves sin nido (1889). En esa novela, la escritora planteaba su postura claramente: no solo defiende al oprimido y critica la corrupción del clero, sino que también tiene un discurso indigenista.



Aún hoy, su legado es vigente. Prueba de esto es el I Congreso Internacional Clorinda Matto de Turner, que se realizará desde hoy en Cusco, ciudad donde nació la escritora. En este se busca dar a conocer el valor de su vida y obra en la actualidad, así como exponer sus aportes en lo social y lo literario, a través de mesas redondas, coloquios y conferencias magistrales de más de 60 especialistas.



CARLOTA DIMONT

Durante su infancia, Clorinda alternó estadías en la ciudad de Cusco y la hacienda familiar de Paullu-Chico, situada en Calca. Desde ese tiempo pudo compartir con los indígenas, lo que le dio un profundo entendimiento sobre la situación de violencia que atravesaban.

A los 19 años contrajo matrimonio con el comerciante inglés Joseph Turner y se trasladó al pueblo cusqueño de Tinta. En ese entonces empezó a publicar, bajo seudónimos, versos y artículos en periódicos como El Heraldo, El Eco de los Andes y El Mercurio. La firma que solía usar más seguido era Carlota Dimont, un anagrama de su nombre.



Tres de las obras de Matto: Aves sin nido, Hima-Sumac y Leyendas y recortes.

Una de sus primeras iniciativas fue la revista El Recreo, que le permitió viajar a la capital y así conocer a la escritora Juana Manuela Gorriti, quien organizaba grandes tertulias literarias. Con tan solo 29 años, Matto tuvo que asumir la administración de sus bienes, ya que su esposo falleció ese año.



Se le reconoce como una de las primeras periodistas, ya que asumió la jefatura de la redacción del diario La Bolsa, uno de los más importantes de Arequipa.



“La resistencia ante la adversidad es una de las características más especiales de Clorinda”, explica Francesca Denegri, una de las directoras del congreso. “Siguió adelante a pesar de la violencia con la que se le trató. El Estado buscó demandarla por su libro Aves sin nido y la Iglesia la excomulgó por denunciar la corrupción dentro del clero”, afirma.



Tras unos años complicados, la escritora fundó con sus hermanos su propia imprenta, La Equitativa, que publicaba el periódico bisemanal Los Andes. El proyecto duró solo un año, ya que las tropas de Nicolás de Piérola saquearon las instalaciones.



Clorinda Matto de Turner es un ejemplo de lucha ante la adversidad, ya que con su inteligencia y gran carácter supo romper esquemas, seguir sus pasiones y no dejarse silenciar.

Datos:

- El congreso sobre Clorinda Matto de Turner va hasta el jueves, en el Centro de Convenciones del Municipio de Cusco, desde las 10 a.m. Ingreso libre.