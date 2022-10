Viajaba solo. Tomaba la línea 53 de la Enatru, de Wilson a Barranco. Con 14 años ya pisaba los conciertos subterráneos del colegio barranquino Los Reyes Rojos, en medio del ruido de los coches bomba del terrorismo. Creció en el Centro de Lima, cerca al jirón Chincha, territorio de la No Helden, mítico reducto de la movida underground limeña en la segunda mitad de los ochentas.

Para Antonio, la música se convirtió en un viaje. Esa ruta que empezó de niño, lo llevó hace 26 años a crear el grupo shoegaze Resplandor, que hoy de alguna forma lo ha llevado hasta Europa, donde radica, casado con una ingeniera rusa, desde hace cuatro años. Es abogado, pero dirige Automatic Entertainment, productora de conciertos y sello de bandas peruanas y extranjeras que empezó en 2005 en Lima, siendo pionero en apostar por el indie en el Perú, movida que hoy es parte del mainstream musical; en su registro histórico destacan las presentaciones de grupos como The Ocean Blue y The Jesus and Mary Chain, hasta entonces inalcanzables para Lima. Y este 1 de noviembre presenta a la banda británica The Mission en Yield Rock, en la Plaza San Martín. Los actos nacionales Indigo y Catervas abrirán la cita desde las 8 p.m. Entradas en Joinnus.

Tal vez el viaje comenzó con el casete de la banda subte Narcosis. Estima que lo adquirió en la recordada La Nave de los Prófugos, en La Colmena. Fue el primer casete de rock peruano que compró con propinas. Primera dosis, hito del rock subterráneo, fue una suerte de iniciación musical para muchos, entre ellos Antonio Zelada. Desde Bélgica me dice que aquel casete aún debe estar alojado en la casa de sus padres en Lima.

-¿Por qué dejaste el Perú?

Venía seguido a Europa, incluso con Resplandor toqué en 2017. Tengo una hermana que vive en Francia desde hace muchos años atrás, y siempre la visitaba. Así conocí a quien sería mi esposa. Al año nos casamos. Y apareció la idea de dejar todo y venir aquí a empezar de nuevo. Ella es menor que yo casi 17 años, entonces dijimos vamos a Europa y veamos. Pero lo que siempre me ha gustado es la música, como músico y productor, y empecé a hacer cosas pequeñas y comencé con un pequeño festival enfocado en post punk y shoegaze. Pero en paralelo hacía cosas en Lima, como llevar a The Ocean Blue.

-¿Por qué seguir haciendo empresa en Perú, cuando ya estabas afincado en Europa, donde existen varias escenas sólidas de post punk y shoegaze?

Yo ya tengo un equipo en Lima y por la pandemia el tema virtual y el trabajo a distancia funciona mucho mejor. Incluso, como abogado he retomado casos a distancia. Y ya la gente conoce a tu empresa, a Automatic, ya tenemos un público de respaldo. Y lo mismo pasa con las bandas; por ejemplo, The Mission no viven en un mismo país: el vocalista vive en Brasil, el guitarrista en EE.UU., el baterista en Inglaterra y se juntan para tourear. Todo es virtual. Y hoy ya hay un indie mainstream, ya no es el indie de hace 15 años.

-Siendo primero músico, ¿por qué a la vez asumes la labor de productor?

Era un tema de amor a la música, de amor por las bandas que me gustaban.

-Además porque no te volviste empresario del rock más comercial sino productor de un género musical bien de nicho.

Muchas veces me he ido en rojo con el tema (risas), justamente por ese tema de nicho. Claro, trabajaba como abogado y era soltero. Pero había que empezar y apostar. Empecé a traer bandas (internacionales) de nicho en el 2005 ya que nadie las traía, y como banda (Resplandor) era importante tocar con otras bandas de nuestro género. La segunda apuesta fue tener Automatic como disquera, que nace para darle soporte a esos conciertos. Mucha gente no conocía bandas como los suecos de The Radio Dept., que ya sonaban: ellos ya eran parte de sellos muy conocidos dentro del indie, en el 2006 salieron en una película de Sofia Coppola, la banda sonora de Marie Antoinette. Y en ese momento los llevo a Lima.

-¿Pero te hiciste productor porque estimabas que era un nicho donde ganar dinero?

No. Esa idea nunca pasó por mi cabeza. Era amor por la música. Yo estuve retirado cinco años justamente por el tema económico. Y ahora con Automatic más que hacerme millonario, lo que estaría bien de alguna manera, es ganar y crecer. Hoy la visión es distinta, un poco más con los pies en la tierra.

Resplandor.

-¿Hoy cuál es el motor?

La música si la enfocas de manera ordenada, puede funcionar. Y la música no solo es traer bandas, puedes hacer ferias, abrir un pequeño bar. La idea es empezar a hacer un nombre como Automatic en Europa.

-¿Por qué estudiaste Derecho?

Estamos hablando de una época en la que tenías que estudiar una carrera formal. Mi papá es abogado, mi abuelo ha sido abogado. Mi hermana también es abogada. No me disgusta mi carrera. Pero a los 12 años me compré con mis ahorros mi primera guitarra eléctrica. Era el año 86, una época difícil, cuando escuchaba el disco Master of Puppets de Metallica. También escuchaba Iron Maiden.

-¿Del metal cómo migras al shoegaze, que es un género de sonidos etéreos, espaciales e inmersivos?

Fue un camino natural. Uno accedía por revistas como Bravo, Power Metal. Y ahí veía a alguno de Metallica con su polo de The Misfits o a la gente de Megadeht con su polo de Dead Kennedys. La curiosidad hizo que empezara a escuchar Misfits, de ahí derivé a bandas como Pixies, Sonic Youth, My Bloody Valentine y de ahí pasas a la onda Cocteau Twins. Era el típico alumno de Derecho pero con pelo largo. El shoegaze es muy cinemático, me lleva a escenarios sin drogas (risas). Es música que me lleva de viaje.

AUTOFICHA:

- “Tengo 48 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Derecho en la Universidad de Lima, luego hice un posgrado en Tributación. Actualmente, trabajo como abogado a distancia en algunos casos. Pero si tuviera que definir a qué me dedico, diría que soy músico”.

- “Con mi grupo Resplandor he lanzado ya cuatro discos. El último es Tristeza. Con Automatic como disquera tenemos 26 discos lanzados, el último ha sido el de Catervas (Laberinto); también hemos sacado a artistas como Pauchi Sasaki, y bandas extranjeras”.

- “Reeditaremos en vinilo el Pleamar de Resplandor, en marzo cumple 15 años. En Ámsterdam haremos un festival. Y probablemente para 2023 llevemos una banda para Lima, porque el próximo año cumplimos 18 años como productora. Me gustaría llevar a The Jesus and Mary Chain”.

