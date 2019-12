POR GABRIEL CALDERÓN PORTUGAL

A diferencia de otras fiestas como la Navidad, Halloween e incluso Pascua, las películas de Año Nuevo no tratan de la fiesta en sí (“New year’s eve” (2011), no vean esa película). Esta celebración es usada como recurso para la historia.

Al igual que nosotros, los personajes de películas también esperan que con la llegada de un nuevo año todo cambie para bien, cuando, spoiler alert, todos sabemos que eso no va a pasar.

Ya sea que te hayan cancelado los planes, no quieras salir o simplemente quieras ver una buena película antes de comenzar a brindar por el 2020, acá te recomiendo seis películas precisas para esta fecha.

El apartamento (1960)

¿De qué va?

Baxter (Jack Lemmon) es un oficinista le alquila su apartamento a su jefe para que este pueda verse con su amante. Cuando descubre que la amante es la mujer de la que está enamorado, Baxter no sabe si seguir del lado de los favores de su jefe o de la persona que ama.

¿Por qué verla?

El apartamento es de esas comedias para cuando uno se siente solo. Lo genial de esta película es como maneja el contraste. Jack Lemmon, un “héroe” común y corriente enamorado, versus Shirley MacLaine, una mujer que ha perdido el rumbo de su vida. Por un lado la felicidad del mundo durante las fiestas de fin de año, la oficina repleta de gente y el clímax de Año Nuevo. Por el otro, la soledad de los protagonistas, el apartamento silencioso y, por supuesto, la vida misma.

Dirigida por Billy Wilder, “El apartamento” es la madre de cientos de comedias románticas contemporáneas. Recomendada para los enamorados o los solitarios. Sea año nuevo o no, es una oportunidad para ver una de las mejores películas de su director porque, como dijo el cineasta español Fernando Trueba: “Yo no creo en dios, pero creo en Billy Wilder”.

Cuando Harry conoció a Sally (1989)

¿De qué va?

¿Pueden hombres y mujeres ser amigos? Harry conoce a Sally en la universidad, piensan diferente, se odian. Años sin saber del otro, se vuelven a encontrar, se vuelven amigos. Nuevamente, ¿pueden hombres y mujeres ser amigos?

¿Por qué verla?

Hija de “El apartamento”, “Cuando Harry…” toma la típica formula “Chico-conoce chica” para darle la vuelta. Sabemos desde la primera escena que Harry y Sally piensan diferente. La película tiene sus momentos más emotivos en las vísperas de Año Nuevo y es una excelente opción si lo tuyo son las comedias románticas con sentido.

Forrest Gump (1994)

¿De qué va?

La historia de Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX a través de los ojos de Forrest Gump (Tom Hanks) un hombre inocente con un coeficiente intelectual muy bajo.

¿Por qué verla?

Forrest Gump es una película optimista. A pesar de todo lo que rodea a su vida, a pesar de todos los problemas de Estados Unidos, Forrest sobrevive a todo ello debido a su inocencia y bondad. Resulta cómico como cruza por momentos y personajes históricos sin saber incluso en lo que está metido. El momento de Año Nuevo es aquel donde el Teniente Dan (Gary Sinise) lo empieza a ver como persona. Por su parte, a Forrest no le interesa celebrar, es un día como otro dentro de su extraordinaria vida.

El Diario de Bridget Jones (2001)

¿De qué va?

Bridget Jones (Renée Zellweger) soltera, treintona y con sobrepeso decide como resolución de Año Nuevo tomar el control de su vida con un diario personal. Para complicar más las cosas, un antiguo vecino, Mark Darcy (Colin Firth), y su jefe Daniel Cleaver (Hugh Grant), rivales y de personalidades distintas, aparecerán para luchar por ella.

¿Por qué verla?

“El diario de Bridget Jones” no será una obra maestra, pero es una comedia con grandes personajes. Bridget podría ser cualquier persona, alguno de tus amigos e incluso uno mismo. Es alguien que a pesar de los ánimos le va mal en todo debido a su torpeza afrontando la vida (como a todas las personas). Ella utiliza el Año Nuevo como excusa para poder cambiar, dejar el trago, comer bien, dejar de fumar y poder aprender a quererse a sí misma. Además, ¿quién no ha hecho resoluciones de fin de año esperando que su vida se arregle de la noche a la mañana?

El Padrino II (1974)

¿De qué va?

Secuela de “El Padrino”, muestra los caminos de Vito Corleone (Robert DeNiro) para convertirse en el Padrino a inicios del siglo XX y de Michael Corleone (Al Pacino), su hijo, para expandir su territorio en Las Vegas y Cuba durante la década del 50.

¿Por qué verla?

Es una obra maestra secuela de otra obra maestra. Los inicios de Vito Corleone matando mafiosos en Italia y un Michael Corleone que, luchando con las consecuencias de haber aniquilado a traidores y enemigos, poco a poco va olvidándose de quién es. No se puede pedir más.

El Año Nuevo simbolizará uno de los cambios más grandes de toda la trilogía. “I know it was you…” (Sabía que eras tú), le dice Michael Corleone a su hermano, dando un mensaje (¿una promesa?, ¿una amenaza?) de muerte. “You broke my heart” (Me rompiste el corazón), sentencia. Es la víspera del año nuevo de 1960 en Cuba, esa misma noche triunfará la revolución mientras la familia de Don Vito Corleone termina por destruirse.

Boogie Nights (1997)

¿De qué va?

La historia del auge y la caída de Eddy (Mark Whalberg), luego conocido como Dirk Diggler, quien apadrinado por Jack Horner (Burt Reynolds) ingresará al mundo del cine porno durante los setentas y ochentas.

¿Por qué verla?

Al mismo estilo de “Goodfellas” (pero dentro del porno y no de la mafia), Boogie Nights resume los excesos desenfrenados dentro de una “familia” construida a partir de personajes que solo se tienen a ellos mismos. La película está dividida en dos partes: una donde todo es diversión y fama y otra que muestra las consecuencias dentro de una industria que empieza a agonizar. La celebración cobra entonces importancia debido a que será el nexo entre estas dos partes. No es cualquier Año Nuevo, es el que despide la década del setenta y saluda a la del ochenta. La tragedia en este día cambiará por completo sus vidas.