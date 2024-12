Año Nuevo: El Oráculo de la Felicidad de Lorena Salmón.

Sanar, agradecer, gozar, inspirarnos y conectar. Son las premisas de la influencer de bienestar Lorena Salmón. Y así lo propone en el Oráculo de la Felicidad, como una propuesta para despedir el año con bienestar y recibir el 2025 con energía renovada.

MIRA: Kiko Lunardon: “La inteligencia artificial nos puede hacer mejores humanos”

Se trata de un set de 32 cartas que invita a los usuarios a explorar esos cinco pilares fundamentales. Cada carta incluye una imagen de las paradisíacas playas y paisajes de Aruba, conocida como la Isla Feliz, acompañada de frases inspiradoras y ejercicios prácticos diseñados para llevar a las personas a un estado de calma y bienestar.

Algunas frases del oráculo son: "El viento que te empuja hacia adelante siempre trae consigo la libertad". También: "La diversión es el arte de perderse en la inmensidad de lo presente". Vienen acompañadas de fotos de lugares emblemáticos de la Isla Feliz, como Eagle Beach, Malmok Beach o Boca Catalina.

Lorena Salmón es reconocida por su plataforma “Que seas muy feliz” y sus libros Duele, pero no para siempre y Cómo transformar tu vida para que seas muy feliz.

MIRA: Jennifer Abado: "Yo quisiera ser una doctora en hospitales públicos para ayudar a los demás”

“El Oráculo de la Felicidad es una extensión de nuestra filosofía, combinando el poder de nuestras playas con herramientas que nos invitan a ser más felices”, destaca Jessica Lara, representante de la Autoridad de Turismo de Aruba.

Imagen

Aruba se sitúa a 25 km de las costas de Sudamérica, fuera del cinturón de huracanes. Esta ubicación privilegiada asegura 360 días de sol al año. Un 20% de la superficie de la isla está reservado al Parque Nacional Arikok, una zona protegida que alberga una variedad de fauna y flora desérticas, junto con cuevas adornadas con pinturas rupestres.

Además, sus playas destacan por sus aguas cristalinas y limpias. En 2024, Eagle Beach fue reconocida como la segunda playa más hermosa del Caribe en los premios The Best of The Best de Tripadvisor Travelers’ Choice.

Los arubianos son conocidos por su calidez y hospitalidad, y la mayoría habla, al menos, cuatro idiomas, incluyendo inglés y español, facilitando así la interacción con los visitantes.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

Video recomendado: