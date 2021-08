Los recuerdos de infancia se esconden entre telas de algodón, embalaje de cajas y ruda de la buena suerte.

Memoria heredada de los abuelos. Pioneros artesanos de la avenida La Marina, en Lima. Tradición familiar que migró a la fábrica textil fundada hace más de 30 años por sus padres: él de Puno, ella del Callao con origen en Huancavelica. Exportaban algodón ecológico y orgánico, y prendas de alpaca. Patrimonio que ahora asciende a otra cúspide elevada, ser agente de cambio en las pasarelas del mundo. Annaiss Yucra, la tercera generación.

Dice que ha sido una niña rara. Desde los 5 años jugaba ajedrez y lo hizo durante una década. Se dedicó al básquetbol, tomó cursos de niños arqueólogos, donde era la única niña. La inscribieron en ballet, pero no estaba conforme y eligió el curso de cerámica y artes. Cuenta la leyenda que antes de hablar pintó y dibujó.

Dejó Economía en la Pacífico. No se veía en una oficina cumpliendo un horario. Prefiere estar una mañana en el taller, luego en Gamarra viendo telas y en la tarde tejiendo, sublimando. Dejó el Perú para estudiar inglés en Inglaterra. Solo eran seis meses, pero se quedó siete años en la mejor escuela del mundo en diseño de moda: Central Saint Martins, tras ser admitida en cuatro universidades.

En 2020 tuvo que haber llegado a Rusia. Pero el Mercedes-Benz Fashion Week fue virtual. Acaba de volver de la feria Colombia Moda, de la mano de la Fundación Avon para la Mujer. Fue el primer viaje en pandemia, donde presentó su reciente colección Pachamama. Alista maletas para volar a España. “Por un tema laboral con Doméstika”, detalla. Y se viene un proyecto en noviembre para Falabella y otro en Miami. “Se viene mucho Annaiss Yucra”, promete y recuerda que en 2018 falleció su madre, al mes de presentar su primera pasarela como Annaiss Yucra, en Guatemala. “Hoy siempre trabajo pensando en ella”, dice sobre su forma de sanar y crear.

-Buscas fomentar el cambio a través de la moda. ¿Es posible?

Totalmente. En la moda tenemos una plataforma tan grande que llega a muchísimas personas y es un medio para generar una conversación, para poner ciertas problemáticas. Es una manera de fomentar la unión en nuestra cadena, y que esta industria crezca. Hay demasiadas personas que han perdido el trabajo en el rubro textil, muchas fábricas que han cerrado; el sector de Gamarra ha sido muy afectado. De alguna manera, estamos manteniendo una cadena de reactivación.

-Se cree que la moda nace, crece y muere en la pasarela.

Lo que vemos en una pasarela es el 1% de lo que realmente hay detrás de todo el trabajo de la cadena humana, desde el productor, desde la persona que teje, la creación, el trabajo en taller y las personas que están detrás del branding para poder llegar a esos cinco minutos (en la pasarela), cinco minutos que reflejan el trabajo de seis meses.

-Sin embargo, la moda lleva una mochila con piedras un poco pesadas, como lo pueden ser la frivolidad, aquella que dice que cosifica a la mujer y otra que señala que la moda es para ciertas élites. ¿Qué responder?

Mi generación, la generación de nuevos diseñadores, está creando un movimiento para hacer una moda más inclusiva. Las grandes empresas tienen que cambiar sus procesos, tener procesos más verdes, más limpios. Y creo que diseñadores como yo salen del molde, porque cuando hablamos de un diseñador peruano, está establecido dentro de nuestra sociedad que sea una persona con un apellido que suena, con un tipo de piel, con un tipo de estética, pero yo irrumpo con todo eso, lo cual hace que las personas se sientan conectadas y se vean reflejadas en mí. Democratizamos a través de la indumentaria, tenemos precios muy accesibles para ser diseño de autor, prendas únicas, porque creemos que tiene que haber inclusión en la moda. Trabajamos desde la talla XS hasta la talla 4XL; la moda tiene que ser para todos.

Annaiss Yucra, diseñadora peruana.

-¿Ha sido complicado ser Annaiss Yucra en la moda?

Es el tiempo correcto. Esto hace 20 años no habría sido posible. Hoy en día no necesitas los contactos que tal vez se necesitaban hace 10 años; hoy pones tu portafolio en Internet y si eres talentoso, puedes generar algo positivo. Yo soy el resultado de muchas generaciones, de sueños frustrados. Todos esos sueños se liberaron en mí. Me encanta decir que hago anarquía en el rubro de la moda, en el rubro textil peruano.

-¿Por qué haces anarquía?

Porque tengo que estar educando constantemente al consumidor, sobre todo en un país donde las personas no saben el valor de lo que hay detrás de esa prenda. Hoy en día el consumidor peruano prefiere comprarse una prenda H&M antes que comprarle a su propio productor peruano de algodón pima, simplemente porque sienten que le da estatus, y es mentira.

-Qué genial, hacer anarquía educando.

Es un propósito. Me he tomado muy en serio mi rol y la oportunidad que tengo, porque en un rubro de la moda que hay muy pocos espacios para personas como yo, y en realidad en el mundo hay muy pocos espacios para sobresalir entre tantas personas talentosas, me estoy haciendo un camino internacional y eso para mí significa una responsabilidad.

-¿Qué es la belleza?

Ser real. La belleza es de adentro para afuera. Y lo podemos ver tanto en mis prendas y en mí misma, en incentivar a las personas a ser su mejor versión.

-¿Qué es la moda?

Un medio para transformar, donde las personas estén dispuestas a escuchar; poder ser un agente de cambio.

-¿Quién es Annaiss Yucra?

Significa abrazar tus matices, abrazar tu cultura. Y poder decir “oye, todos podemos acceder a los mismos sueños. No dejes de soñar por ser diferente”. Annaiss Yucra es tercera generación de mujeres artesanas e indígenas irrumpiendo en todo lo establecido. La persona que usa mis prendas las usa para el momento en que quiere hacer una diferencia en el mundo.

-¿Eres artesana ante todo?

Artesana y artivista, activismo a través del arte. Sé que no puedo fallar por lo que simbolizo, por todas las mujeres detrás que tienen ese mismo sueño, esas niñas con apellidos autóctonos y que no tienen estas oportunidades; yo me veo como un puente, van a tener una representante y mañana más tarde no verán estas limitaciones.

La obra de Annaiss Yucra.

-¿Jugar ajedrez una década cómo te formó?

El ajedrez es estrategia, pensar en el siguiente movimiento, ver al futuro, imaginar cuál podría ser el resultado. Mucho de mi carrera y decisiones como diseñadora son con base en eso.

-¿Eres la reina?

Creo que soy un peón que ha ido evolucionando, que se convirtió en un caballo, luego se transformó en una reina. No siempre tenemos que pensarnos como la ficha más importante; la ficha más pequeña puede cambiarte todo el juego.

AUTOFICHA:

“Soy Isabel Annaiss Yucra Mancilla, nací en Lima, tengo 29 años. Acabé el colegio y estudié Economía hasta séptimo ciclo; una elección de mis padres, pero me ha servido mucho en la vida. Luego en 2016 me gradué con honores del Fashion Design en Nottingham Trent University”.

“La primera colección fue la de graduada: Revolución, luego Willkas para PromPerú, Resistencia, Matriarcado y Pachamama; con esta última vengo de Colombia. Me encanta el arte de Salvador Dalí, me encanta la diseñadora japonesa Rei Kawakubo”.

“También me encanta Banksy, que es un muralista británico. Para este año he sido seleccionada para el Positive Project of the Year en el Latin American Fashion Summit, soy la única peruana ahí y será en Miami. Es un honor, porque es una plataforma para las personas más adecuadas de la moda”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

En esta nueva edición de #TuVeterinariaResponde​​​​​​​​ Pierina Grados nos habla sobre ¿Qué cuidados se debe tener cuando llega un cachorro a casa?

TE PUEDE INTERESAR