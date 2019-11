En algún momento fue etiquetada como “ la reina del pop peruano ”. Título que se sostiene en cuatro discos que oscilan entre la balada, el pop e incluso la bachata. Hoy, luego de tres exitosos singles bajo el género de moda, ¿acaso está rumbo a ser la reina de la música urbana?, estilo que es una derivación pop del reggaetón. Ella ríe con cautela ante la pregunta y afirma que sigue siendo una artista pop.

El hermano de su madre cantaba valses y mientras los menores de la casa jugaban, Anna Carina lo escuchaba y aprendía. Su abuela ya auguraba que la nieta sería cantante. Compone desde los 12 años, casi en el mismo tiempo en que fue parte de Nubeluz, popular programa infantil de TV, que a la luz de los hechos fue cantera de actores, conductores de televisión y cantantes. Recordemos que ella, años más tarde, fue parte de los programas de TV La voz kids y Los cuatro finalistas, entre otros.

“Donde están” es su más reciente lanzamiento producido en Miami, en el que colabora el reconocido grupo colombiano ChocQuibTown. La carrera de Anna Carina está en ascenso, tal vez en su mejor momento. Aunque ella se resiste a esta afirmación y prefiere apuntalar su trayecto en la perseverancia y su pasión por la música, convencida de que “es el inicio de muchas cosas”.

Tengo la impresión de que empalmas bien en la música urbana. Te creo en esa faceta.

¡Qué bueno! Cuando conocí al productor de mi último disco, Andrés Castro, me dijo: tú puedes hacer lo que quieras, pero no pierdas tu credibilidad. La gente te tiene que creer. Entonces, si voy a hacer algo, primero me lo tengo que creer. Siempre trato de imprimir mi sello en cada una de mis canciones, sea el género que sea.

¿No dudaste? Porque también te expones a que se diga que te subes al coche de la música que está de moda.

No, ¿y sabes por qué? Si yo me hubiera sentido incómoda con lo que hacía o que estaba solo para complacer al público, la gente lo hubiera notado.

¿Te sientes más liberada en la música urbana?

Siempre he hecho lo que me ha provocado hacer sin el temor a la crítica.

Has pasado por la televisión con éxito y estudiaste Publicidad. ¿Por qué te quedaste con la música?

Siempre hice música. Nunca tuve dudas de dedicarme a la música. Al comienzo quería ser ingeniera de sonido, pero solo había institutos. Y mi carrera de Publicidad la aplico en la música. Tengo un equipo, pero estoy involucrada en todo el proceso.

Al ser parte de una disquera como Sony, ¿cómo manejas los procesos?

Ojo que soy parte de una disquera a nivel distribución. Estamos trabajando de la mano la campaña y estoy contenta. Con “Dónde están” siento que estamos dando un paso más.

¿Es tu mejor momento?

Es un momento bueno. Creo que cada vez la gente reconoce más mi trayectoria. Esta canción me abre puertas.

Un feat con ChocQuibTown de Colombia te pone en un escenario respetable de la música urbana.

Admiro mucho a esa banda.

¿Por qué los elegiste para la canción?

Esta canción la compusimos con un team bien bravo de la industria que es parte de Sony Secret Sessions, donde componen para diferentes artistas tops como Thalía, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Marc Anthony. Son como 50 compositores.

¿Cómo es la dinámica con Sony Secret Sessions?

Se elige con qué team trabajar y viajo a Miami. Voy con una idea de lo que quiero transmitir en una canción. Yo quería una canción que transmita fuerza, directa, dirigida a la mujer, sobre empoderamiento femenino y que te den ganas de bailar. Y “Dónde están” salió en una sesión. Pensé en que me gustaría que me acompañe una mujer que tenga este rollo y fuerza, y Goyo de ChocQuibTown tiene eso, sumado al flow de los chicos. Estoy trabajando con los mejores de la industria.

¿Qué se aprende de ellos?

Todo, cómo componer, códigos, melodías que tengan ganchos, a nivel de estructuras de canción.

¿Qué se aprende de un grupo como ChocQuibTown?

Lo que es ser una banda real, su credibilidad como artista. Ellos no hacen algo para complacer al público sino porque están convencidos de que eso es lo que quieren hacer.

¿Y qué se aprende de la industria en Colombia?

Es un mercado top. Grabé el videoclip en Bogotá, lo hice con una productora que ha trabajado con Daddy Yankee. Me siento afortunada.

¿Por qué te preguntas “Dónde están”?

Es un dónde están las mujeres empoderadas. Es una canción para ellas. Está dedicada a todas las mujeres que no quieren dejarse dominar, que quieren alzar la voz, que no se quieren dejar intimidar por nada ni por nadie.

¿Has tenido que alzar la voz muchas veces?

Siempre. Soy una mujer fuerte, que lucha por sus sueños.

¿Pero contra qué has tenido que batallar?

La música es una carrera de largo aliento y todos batallamos. Hay que pagar derecho de piso. Al comienzo de mi carrera, incluso, casi desisto y la abandono.

Después de tu segundo disco.

Sí, uno se rompe el lomo invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo y no sentía que los medios me apoyaban. Me dediqué a la publicidad, pero fue un corto tiempo.

Entonces, ¿qué te ha enseñado la música?

Que hay que ser perseverantes, que debemos luchar, que no es fácil, que la música es un trabajo de largo aliento. La música es lo que me apasiona y la seguiré haciendo por el resto de mi vida.

AUTOFICHA:

- “Soy Anna Carina Copello Hora. Nací el 14 de agosto, en Lima. Estudié en el Villa María, luego seguí Publicidad en la UPC. Tengo cuatro discos: Algo personal, Espiral, Anna Carina Pop y Sola y bien acompañada; de 12 canciones, este último disco tiene seis colaboraciones”.

- “Además, la mitad del disco de Sola y bien acompañada lo grabé sola y la otra mitad, embarazada de mi segundo hijo. El disco lo lancé cuando seguía embarazada. Incluso, a los cinco meses de embarazo abrí el concierto de Romeo Santos ante 40 mil personas”.

- “Se vienen conciertos en Cajamarca y Lima. También estaré en el Festival Barrio Latino (14 de diciembre) y pronto me voy a Colombia a hacer la promoción del nuevo single. Para 2020 quiero sacar un disco, donde también estarían ‘Quiero contigo’ y ‘Callao’, que también tienen toda esta esencia urbana”.