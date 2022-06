Planificaba el estreno de su primera película. Si la alfombra roja va aquí o allá. La persona responsable del lugar no la miraba. Tampoco le prestó mucha atención a sus indicaciones. El día del estreno, le preguntó: “¿Eres la directora?”. “Sí, todo este tiempo fui la directora”, respondió y me dice que tal vez hasta ahora no le creen quién es, porque la ven más chica en edad.

Ani Alva viene de finalizar la grabación de la exitosa telenovela Maricucha. Ya comenzó la lectura de guion de su próxima película que grabará en julio, una comedia protagonizada por cuatro mujeres. También alista la cinta La isla bonita, comedia que tendrá como locación Iquitos y a tres mujeres protagonistas. A la vez, planifica el tercer largometraje que filmará este año, se trata de Coquito, la vida de Everardo Zapata, el creador del emblemático libro escolar. Historias que escribió y dirigirá. Para cerrar el 2022, rodará Maricucha 2. Esta es la agenda de la directora de No me digas solterona 1 y 2, la menor de tres hermanos.

¿Pero qué piensa del futuro? “Quiero ser una persona que siga soñando todos los días de mi vida. Siempre me levanto con una meta nueva”, me dice la mujer que se imagina recibiendo un premio, aunque siempre siendo la niña curiosa que se quedaba en casa mirando películas antes que estar en una fiesta, siempre siendo la menor.

-¿La presencia femenina en tu trabajo es una coincidencia, lo planificaste así o es un mandato de estos tiempos?

Es la mezcla de todos esos factores. Como mujer, es importante contar historias de mujeres por una simple razón: porque no están contadas. Hay muy pocas películas protagonizadas por mujeres. Por otro lado, estamos en un momento de cambio y que protagonicen mujeres probablemente hace más atractivo el proyecto. Y proyectos como Maricucha surgieron de manera espontánea.

-Debo confesar que me llamó la atención positivamente saber que detrás de tantos proyectos exitosos estaba una mujer...

Claro, porque lo ‘normal’ es lo que ha pasado todos estos años: que un hombre esté detrás de proyectos exitosos. Si nosotras tenemos puestos de liderazgo, me parece interesante que también invitemos a más mujeres por un tema de equidad. Cuando yo estudiaba audiovisuales, mi salón era 50% hombres y 50% mujeres; sin embargo, en el campo laboral ves que la mayoría son hombres.

-Ahora, Patricia Barreto es algo así como tu musa...

(Risas). Sí, desde la primera vez que trabajamos en No me digas solterona 1 hasta ahora en la próxima película de la selva donde estará ella, pasando por Maricucha. Cuando pasó lo de No me digas solterona, ella ya venía haciendo teatro con éxito; sin embargo, no era una figura tan comercial. Y me dijeron por qué la elegía de protagonista si no era tan famosa; pero les decía que era una excelente actriz. Siento que las dos hemos crecido juntas, tenemos la misma edad. Nos llevamos súper bien, la leo en una. Nos gusta trabajar mucho, somos muy detallistas, soñamos juntas y a veces nos gustan las mismas películas. Ella les da una verdad a los proyectos.

-¿Cómo ejerces tu rol de directora de una producción?

Trabajo con mucha libertad y humor. Creo que valoran cuánto sabes, que es lo que se impone. Me gusta llevarme bien con la gente y contagiar ese fuego para que todos hagamos la misma producción y con las mismas ganas.

-¿Ser la menor de tres hermanos te preparó para la vida?

Mi hermano me agarraba de arquero y terminaba con la cara morada (risas). Y mi hermana siempre ha sido muy histriónica. Yo siempre he sido más tímida. Pero agarré a mis papás cansados y quizás fui la más rebelde. Siempre he sido consecuente con lo que he querido. Me considero constante cuando quiero algo. No he sido traviesa, pero sí respondona.

-Quizás con pocos referentes, ¿qué originó que elijas lo audiovisual?

Siempre me gustó mucho el cine. Pero a los 15 años yo odiaba el tema social, entonces comencé a ver más películas. Iba a Blockbuster y alquilaba cine clásico, y para mí no había mayor placer que un fin de semana estar tirada en mi cama viendo una película.

-¿Y por qué pasaba eso?

Soy poco social; bueno, ahora ya no, porque mi trabajo es muy social (ríe). Pero de chica era esto que tiene que ver con la imposición del enamorado, por ejemplo. Yo nunca me he enamorado, te cuento que nunca he tenido pareja.

-¿Por qué?

No sé. Será que siempre estoy soñando con mis futuros trabajos. El amor nunca fue un campo muy atractivo y los años han pasado y sigo pensando igual (ríe). Pero tampoco lo descarto, ¡ah! Simplemente, no ha llegado y si llega, bienvenido sea. Siempre he tenido mis propias creencias y nunca me he dejado amilanar por el qué dirán; por eso todas las películas que hago están en contra del qué dirán. Siempre nos han dicho que hay una forma de ser exitosa: tener una casa, una carrera; y si no lo haces, una se siente mal. A mí no me gusta esa frase que dice que “si te esfuerzas, lo logras”; no siempre es así, y vivimos metidos con eso en la cabeza.

-¿Descartas la palabra éxito?

No, pero es tan subjetiva. Puedo sentir éxito en distintos momentos del día. Pasa por cómo te llene lo que haces.

-Con 22 años ya estabas lista para entrar al mercado laboral. Eso es éxito, ¿no?

Sí, claro. También estudiar la carrera que yo quise y trabajar en lo que he estudiado. Hoy tengo 34 y lidero equipos de trabajo.

-Debes ser de las menores que lidera equipos en el ámbito donde trabajas...

Sí, también soy la menor. Siempre soy la menor, ahora que lo dices.

-Entonces, ser la menor te preparó para la vida...

Para ser más rebelde creo (ríe). Creo que de alguna manera tienes que seguir tu propia intuición. Al ser la más chica, tienes que luchar por tu vida (risas). Cuando no quieren jugar contigo, te tienes que imponer. Pero siempre he vivido mi vida con mucho humor.





AUTOFICHA:

- “Soy Ana María Alva Helfer. Tengo 34 años. Nací en Lima. Estudié cine en Argentina y México. Me decían que estaba loca porque volví al Perú. Pero ahí está pues, cómo sería mi vida si me hubiese quedado allá; estoy muy feliz acá. Extrañaba el Perú y quería trabajar aquí”.

- “En cine realicé No me digas solterona 1 y 2, Medias hermanas; en telenovelas, Mi vida sin ti y Maricucha. Este año grabaré tres películas más y Maricucha 2. Me gusta el trabajo de Leticia Dolera e Isabel Coixet de España, me gusta la actuación de Carla Peterson de Argentina”.

- “Veo mucho cine español y argentino. Quiero escribir sobre mamás, acerca de la maternidad, porque hay muchos tabúes. Hay una forma de contar la maternidad, pero he visto distintas formas y está bueno abrir un poco el espectro. También tengo una película indie sobre una chica trans”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

DESASTRE ECOLÓGICO en Canta Conversamos con Alfredo Yong, integrante de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines - AHORA CANTA, sobre el desastre ecológico sucedido en Canta cuando el pasado lunes 13 de junio un camión con zinc cayó al río Chillón. Esto es #LavozDel21 en #P21TV