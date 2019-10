El papá alguna vez pensó que su única hija sería médica. Ella osciló entre ser aviadora –tal vez más como un sueño que como una realidad– o convertirse en escritora. Esta última opción aún es una posibilidad. Mientras ocurre, Ángela Delgado ya alcanzó la mayoría de edad en la gestión cultural y desde hace cinco años es la directora de Desarrollo del Hay Festival Arequipa, encuentro que también se realiza en México, Colombia y Europa; y que vuelve al Perú del 7 al 10 de noviembre, con foros en Moquegua y Ayacucho.

El papá falleció hace más de 30 años, cuando ella tenía 21, y su madre partió hace unos meses. “Yo creo que están celebrando conmigo. No hay padres más felices que los que saben que sus hijos hacen lo que quieren”, afirma con una solvencia aparente aunque segundos después admite que el reciente fallecimiento de su madre ha sido un golpe duro y añade que comparte la vida con su esposo, el cineasta arequipeño nacionalizado alemán Miguel Barreda. “El camino siempre ha estado iluminado, aunque no siempre señalizado”, sentencia.

-¿Es más difícil ser gestora cultura fuera de Lima?

Como en todos lados, la profesión como tal todavía no es asumida. Cuando dices que haces gestión cultural, hay gente que te pregunta qué es. Pero también es un reto y me encanta.

-¿La dificultad está en el público o en enlazar el trabajo con las instituciones?

El trabajo se complica en tanto las personas no entienden que la cultura en general es una herramienta. Y falta profesionalizar el campo de la gestión cultural.

-¿Es porque se mira con desconfianza la cultura?

Con un poco de desdén diría yo.

-¿Desde dónde?

Me temo que aún desde el poder. En el Estado la cultura no se constituye en la cuarta rueda del coche. Las otras son la salud, la educación y la vivienda. La cultura no es complementaria, es necesaria.

-¿Por qué es necesaria?

Porque nos convierte en seres más reflexivos. Nos aporta una mirada crítica a lo que hacemos, pensamos cómo asumimos el entorno. Nos permite valorar lo que tenemos. Si valoramos, rescatamos y protegemos. La cultura está en todas partes y se manifiesta de diversas maneras. Hay que romper paradigmas que solo nos remiten a cultura, como el museo y la huaca. Es también la interrelación que sostenemos.

-Bueno, al Hay Festival van historiadores, científicos, escritores, músicos.

Es bonito que un evento te saque del marco que tenemos para etiquetar las cosas. Es un festival multitemático para hablar de la vida en sus diversos ángulos.

-Usted señala el desdén a la cultura desde el poder. ¿También pasa desde el público?

No diría eso. Hay público que desconoce de qué se trata este tipo de festivales, pero una vez que lo prueban, se enganchan. El primer año del Hay fue un reto.

-¿Existe sed y hambre por contenidos como el Hay?

El Hay lo ha probado. Y existe necesidad por cubrir esos vacíos.

-Está el sambenito de que la cultura no vende.

El núcleo de personas con poder económico que podrían financiar este tipo de iniciativas está creciendo. En todo caso, su amplitud mental está expandiéndose. El Hay Festival es una prueba de ello. La cultura no es que venda, sino promueve la venta de otros servicios. Genera movimiento económico en la zona donde se da y ejerce una influencia en zonas aledañas.

-Prestigia una marca.

Claro. Además, está la promoción de una ciudad como Arequipa, que tiene todas las condiciones para ser un polo de atracción cultural no solo en el Perú sino en el mundo. La cultura no es un gasto innecesario. Esto también involucra el desarrollo mental y el bienestar general de la población. Nos estamos olvidando de vivir en comunidad. Hay que generar ese sentimiento participativo.

-¿Por qué eligió inicialmente el periodismo?

Siempre estuve vinculada anímicamente al mundo de las letras, pese a que mis padres trabajaban en el banco. El periodismo lo elegí como mecanismo de acercamiento. La palabra, la exploración y el diccionario me encantaban.

-¿Es difícil ser mujer en la gestión cultural?

Quizás más que en Lima. Salvo ligeros cambios, las instituciones siguen en manos de hombres. En un campo de trece personas, eres la única mujer. Pero hay que seguir luchando y demostrando que estamos a la par.

-¿Qué diagnóstico se puede hacer del estado de la cultura en el país?

El país todavía vive de eventos. El Perú debe tener una ruta marcada en el área cultural, políticas que nos permitan mirar un horizonte a futuro. La cultura o cualquier campo del desarrollo tiene que dejar de ser bomberil. Y fuera de Lima estamos cansados del centralismo.

-¿Qué balance se hace de los primeros cinco años del Hay Festival en el Perú?

Se ha demostrado que estamos preparados para hacer una actividad de esta naturaleza. En Ayacucho se hará el segundo foro y por primera vez en Moquegua.

-¿Eso implica que para 2020 se sumará otra ciudad?

Todo dependerá de los recursos con los que se cuente. Seguimos tocando puertas.

-¿Pero sí es una intención?

Es una posibilidad. El Hay Festival permanecerá en tanto la comunidad se involucre y sean más instituciones las que nos apoyen. Ser parte de un festival como el Hay, que logra la felicidad de la gente, es invalorable.

-¿Cómo encontramos la felicidad, Ángela?

Haciendo lo que queremos y apasionadamente.

-Y yendo al Hay Festival.

(Sonríe) ¡Obvio! Y para comer rico en Arequipa, ver el cielo azul y encontrarse con los arequipeños, ayacuchanos y moqueguanos. Es una fiesta.





AUTOFICHA

- “Soy Ángela Beatriz Delgado Valdivia. Nací el 31 de marzo de 1966, en el Centro de Arequipa. Soy aries y en el horóscopo chino soy caballo de fuego. Estudié Comunicaciones y luego he hecho varios cursos en Gestión Cultural, uno buenísimo en EE.UU., en el Kennedy Center”.

- “Me encantan las revistas, desde las políticas hasta las de moda y culturales. Sugiero que cada quien se acerque a lo que le llama. La curiosidad tiene que mover al ser humano y ahí está el mundo maravilloso de los libros. Hay que acercarse a la palabra”.

- “El Hay será espectacular porque viene un exintegrante de The Cure; Santiago Auserón, filósofo y exintegrante de Radio Futura, hablará con Pelo Madueño; uno de los directores del Museo del Prado; la doctora Mannix, especialista en cuidados paliativos, que tiene un libro sobre los últimos días de vida”.