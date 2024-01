Su gran pasión era la fotografía, oficio al que le dedicaba gran parte de su tiempo hasta hace 7 años, cuando decidió dar un giro de 180 grados a su vida al decantarse por la música. Ahora, a sus 32 años, Adríán Bello se ha ganado un nombre en la industria y hace unas semanas ha sido recomendado por la revista Billboard. El intérprete de “Inteligencia emocional” nos cuenta cuáles son sus proyectos.

Acabas de lanzar “Otros ritmos”, una canción inspirada en alguien que conociste y que luego es un completo extraño.

Sí, es una canción que escribí sobre personas que han sido importantes en algún momento de mi vida y que hoy por hoy son justamente extraños. Es algo universal eso de haber tenido alguien súper importante y que luego de un tiempo no tienes idea de su vida. Creo que una pequeña partecita de nuestro inconsciente se pregunta en qué andará o qué hubiera sido si hubiera funcionado la relación.

Hace poco, Billboard te catalogó como un artista emergente y recomendó tu música, ¿cómo lo tomaste?

Con mucha emoción. Billboard ha hablado de artistas peruanos como Gian Marco, Juan Diego Flórez, entre otros, y es un honor para mí también estar ahí. Creo que es fruto del trabajo que vengo haciendo hace ya unos años. Fui a México a tocar y creo que eso, de alguna forma, me está impulsando a la internacionalización.

¿Cuánto has cambiado desde tu primer disco hasta ahora?

Bastante. Mi primer disco lo empecé haciendo soul en inglés. Luego, hice el disco Bailemos en la sala, en el que pude colaborar con gente como Ximena Sariñana, Esteman, Alejandro y María Laura, gente que ya sonaba en la región, y eso me llevó a hacerme más conocido y que se empiece a hablar un poco más de mí, llegar a más gente. Sin embargo, era una etapa en la cual yo estaba explorando musicalmente. Siento que con Otros ritmos, que es el primer sencillo de este nuevo disco en el que estoy trabajando, ya estoy en un lugar en el que mi identidad musical está bastante más clara.

Un tema tuyo fue parte del soundtrack de Hasta que nos volvamos a encontrar.

Sí, fue lo máximo. Para mí, la música, las películas y las series van de la mano y creo que se pueden alimentar mucho una de la otra. Estar en una película que la han visto millones de personas en el mundo a través de Netflix ha sido increíble, es una experiencia muy bonita.

¿Qué estás preparando para este año?

En cuanto a películas o series, aún no hay propuestas. Estoy dándole vueltas a algunas ideas que tengo, proyectos que todavía no llego a aterrizar. El disco sale en la primera mitad del año. Quiero hacer una gira y ya no solo ir a México, sino también ir a varios países de la región. Sería mi primera vez tocando en Chile, en Colombia y en Argentina.

También cantas en inglés y en portugués.

Siempre he tenido cierta facilidad para los idiomas. No sé si es algo como del oído, pero puedo imitar fácilmente la pronunciación. De muy chico escuchaba mucha música en inglés, soul, jazz, mucho R&B y mucho pop. Como me gustaba cantar, imitaba a los cantantes y así empecé a perfeccionar mi acento en inglés. En portugués, aprendí a decir algunas cosas y me obsesioné por hacerlo bien.

¿Piensas hacer alguna película con Bruno Ascenzo?

Podría ser, sí lo hemos conversado, pero quién sabe. Tenemos que encontrar el tiempo porque a veces es difícil coincidir.

Contaste que te gustaría hacer un musical. ¿De qué tipo sería?

Sé que me gustaría incluir historias LGTB, es algo que me gusta incluir en mi narrativa. Siento que soy parte de una comunidad, de una minoría que necesita ser evidenciada, que las historias tienen que ser contadas. Finalmente, el amor y el desamor son iguales en todos lados.

¿Cómo decidiste hacer pública tu orientación sexual, sabiendo que estamos en un país muy conservador?

Estamos en un momento en el que hay muchas personas representando a la comunidad y tienen un montón de éxito, en el arte, en la política. Es un momento en el que personas dentro de la comunidad tienen el espacio para salir a defender lo suyo, pararse firmes y hacerle frente a la ignorancia y al miedo. Y yo vine aquí a vivir auténticamente y es lo que voy a hacer, le duela a quien le duela y estoy muy contento de hacer lo que hago.

¿Sientes que afectó tu carrera?

¿Sabes? Nunca lo había pensado hasta este año, en que dije “¿si hubiera sido como heterosexual desde el comienzo, habría tenido más pegada?”. Luego dije “no creo”. Considero que justamente estoy teniendo cada vez más público y más personas que me escuchan y que me mandan mensajes lindos por ser quien soy y por comunicar este mensaje de amor y de inclusión. Pero hay personas a las que el mensaje de amor inclusivo todavía le genera ciertos reparos o miedos. No voy a limitar mi manera de hacer arte por opiniones que vienen de un lugar de miedo, de ignorancia.

¿Te consideras un activista?

Creo que toda persona que decida vivir auténticamente ya está haciendo algún tipo de activismo. Me encanta ir a las marchas y apoyar a mi comunidad en lo que pueda, pero no sé si me catalogaría como un activista. Hay gente que me escribe y me cuenta que la ha rechazado su familia y me dicen que encuentran en mi música un abrazo, una contención y eso es muy especial. Ese es el motivo por el que yo estoy haciendo música hasta ahora.

“Mis primeros dos discos han sido bastante exploratorios y creo que, conforme un artista va avanzando en su arte, va consolidando su identidad, su manera de escribir, su manera de cantar y creo que ya estoy en un momento en el que ya estoy más sólido”.

“Antes de hacer música, hacía fotografías. Los medios visuales me encantan. Yo estudié fotografía y comunicaciones, y me encantaría hacer algo en ese rubro, pero ahora estoy más concentrado en la música. Me gustaría hacer un musical o una película musical algún día”.

“Yo empecé a escribir canciones como entre los 10 y 11 años. Escribía cosas muy dramáticas que nunca había vivido. Descubrí que me llamaba la atención volcar mis emociones en canciones y compartirlo. Me considero un romántico empedernido. Felizmente, siempre he tenido el apoyo de mi familia”.

