Andrés Roca Rey: "En mi toreo intento parar el tiempo"

Hay señalados por Dios y hay tocados por Dios. Uno de estos últimos es peruano y destaca, de muy lejos, del resto en una profesión anacrónica y discutida, pero absolutamente honesta: darle muerte a un toro jugándose la vida. Rubén Darío describía a los poetas como pararrayos celestes que conectaban lo mortal con lo divino. Roca Rey se ha convertido en dispositivo similar, convocando las tensiones entre lo inexorable de la muerte y la hipocresía social al servicio de una tarea mayor e innecesaria, pero definitiva: crear emociones perdurables en el acto de darle muerte digna a un animal bravo o, mejor aún, salvarle la vida al demostrar su casta. En ambos casos, lo que hace lo hace dispuesto a dejar la vida en ello.

¿En qué momento sintió “ya está: soy figura del toreo”?

Salí del Perú de niño queriendo llegar a eso. Encontré las puertas cerradas. Fíjate que, mientras fue avanzando el tiempo, iban apareciendo otras cosas: retos más hondos. Ya no quería solamente triunfar, sino sentir el toreo. A fin de cuentas, el mundo del toro es lo que sucede en el ruedo. En ese escenario, si no sientes, no vale la pena estar, porque estás arriesgando tu vida, estás apostando con ella y estás queriendo conseguir el sueño de poder emocionar. Y para emocionar tienes que emocionarte.

Desde el tendido parecería que eso ya lo tiene dominado…

No es así. Es prácticamente imposible estar bien, a gusto, todas las tardes. Muchas veces uno ni siquiera tiene ganas de torear. Pero es la responsabilidad y la preparación como un profesional lo que te ayuda a tirar para adelante. Hay días en los que pasas mucho miedo delante del toro. Deseas que aparezcan otras sensaciones, pero no llegan. Es justamente en ese momento en el que tienes que demostrar quién eres. Luego, después de esas malas tardes, sufrimientos, miedos, aparece ese día mágico: la tarde clave, la plaza grande, el toro que necesitas. Triunfos hay, pero no son demasiados los momentos en los que todo se reúne. Cuando eso llega, el resto pasa a un segundo plano. Eres el hombre más feliz del mundo.

¿Dura ese efecto o se evapora junto con la faena?

Si lo estás disfrutando, si lo estás sintiendo, no te das cuenta de otra cosa que pase en la tierra. ¡Y es difícil disfrutar, es difícil delante de un toro con dos puntas! Me he quedado con una frase que una vez me dijo mi hermano: “Tira una moneda al aire y deja fluir las cosas. Acuérdate quién eres. Que el tiempo pase, pero mientras pasa, atrápalo”. Me quedé con esa frase: atrápalo, entrégate y disfruta. Es la verdad. Todo pasa en la vida. Este día va a pasar. Esta entrevista va a pasar. Todo va a pasar. Lo bonito, como diría algún romántico, es parar el tiempo. En mi toreo intento parar el tiempo.

¿El carisma es parte del toreo?

Unos dicen que se torea como se es y como se está en ese momento. Esa frase me pone los pelos de punta porque es totalmente cierta. Uno transmite lo que está sintiendo. En la plaza eres apasionado porque en la vida lo eres también. Creo que la base de un torero está en su vida, en cómo es como persona, en cómo siente, en cómo vive y en cómo se toma cada minuto de su vida. Luego, llega al ruedo y lo que haga ahí será un reflejo de su persona. El torero permite expresarse a la persona.

De hecho, yo antes era o sigo siendo un poco tímido. De niño el toreo fue como una terapia para mí. Todo lo que yo no podía decir con palabras lo expresaba a los siete años delante de un becerro. Me sentía libre en mis sentimientos. Escuché al maestro Julián López, ‘El Juli’, decir una vez que en la sociedad tenemos ciertos límites, hay que observar un protocolo. Pero en el ruedo puedes ser totalmente libre, puedes ser salvaje, como decía él.

¿Cuáles son sus límites de lo posible?

Todos tenemos límites, algunos límites por lo menos, pero solamente algunos. Creo que hay ciertas cosas que podrían parecer tener un límite, pero que, al final de un gran esfuerzo, te das cuenta de que esa frontera era imaginaria. No me gusta ponerme límites, mucho menos en mi profesión. Por esto estoy dispuesto a vivir y muchas veces a morir también.

¿Cuánto afecta una cornada en esa disposición?

Hay cornadas que asustan, o golpes nomás, ni siquiera cornadas. El toro no te tiene que meter el pitón al cuerpo para asustarte. Hay otras cornadas que son más fuertes, pero no sé qué pasa en tu propia cabeza que lo que quiero es volver rápido y poder demostrarme a mí mismo —antes que a nadie— que, si me caigo, mi único deber es levantarme otra vez y volver a hacer lo mismo. Algunos podrían llamar a eso ser un poco bruto. La entrega te lleva a querer hacer lo mismo a un toro muy parecido. No es que sea bruto, es una filosofía de vida. Es lo que te decía antes, la libertad de expresión. El toreo tiene eso.

¿El cuerpo, la columna, los músculos son los que te recuerdan que tienes un límite?

Te lo recuerdan, sobre todo cuando estás fuera de temporada. Por ejemplo, yo ahora mismo vengo de estarme recuperando de la cornada de Madrid. No he toreado mucho, he hecho mucho toreo de salón, pero pocos tentaderos. Cuando estás toreando muy seguido, prácticamente no te das cuenta. Tu cabeza está concentrada. Pero, cuando paras, todo empieza a doler: la hernia de hace cuatro años, la rodilla, alguna cornada que no tengas bien curada, la mano que tengo con artrosis y la tengo mal. Hay ciertas lesiones que duelen. Aparte, la gente no lo sabe, pero cuesta muchas veces tirar para adelante. Cuesta.

En el deporte, el atleta se apoya en una ayuda externa para tener esa fuerza mental.

Sí. Creo que es fundamental tener la mente preparada. Si quieres ser fuerte físicamente, tienes que estar con un preparador físico. Si quieres mejorar tu toreo, tienes que torear de salón. Lo que menos hacemos muchas veces los seres humanos es preparar la cabeza. Puedo atreverme a decir que para mí es lo más importante. Porque el físico, siendo joven, lo puedes conseguir rápido, torear ya sé, pero la cabeza es lo que conecta con tus sentimientos y te permite expresarte, que es lo que en este oficio te hace fuerte de verdad.

¿La tensión con el público importa o desaparece mientras torea?

Lo del público es algo externo a lo que sucede en el escenario, pero influye muchísimo. Lo hace negativamente cuando escuchas silencios, pitos, cuando sientes que las palmas no son tan fuertes. Influye cuando no estás preparado psicológicamente para un revés. Hay veces que te motiva aún más cuando sientes que el público está frío contigo. Vas tan concentrado, tan metido en ti y sabes con tanta seguridad lo que quieres expresar que, al final, hasta esos silencios, hasta esos pocos aplausos y esos pitos te ayudan a venirte arriba y decir: “Tranquilo, que ahora viene”. Al público hay que saber escucharlo. Hay que tener oído, como me decía el maestro Roberto Domínguez cuando era mi apoderado.

¿Cómo se imagina dentro de 20 años?

Me gustaría vivir en el campo o en la playa. No me gustaría vivir en la ciudad. Me he acostumbrado a vivir fuera de ella. Me estresa estar más de tres o cuatro días en una ciudad, la verdad. Estaré a mi aire después de haber conseguido mis metas, mis sueños, sabiendo que no me dejé nada atrás, que aposté de verdad, que me entregué a cuerpo y alma. Eso es con lo que yo estaría feliz en 20 años. Para poder conseguir sentir eso, este es el momento de hacerlo todo. Muchas veces habrá que caerse y sentir a la gente

en contra o dudar de ti. Para llegar a lo más alto hay que apostar, y muchas veces se apuesta con todo lo que tienes, hasta con la vida.

El día que un hijo venga y le diga: “Papá, yo también quiero ser torero…”.

Yo no voy a tener hijos, yo voy a tener hijas. Me lo dijeron una vez y ya se me ha metido en la cabeza. Le voy a poner Estrella porque mi virgen, la Virgen de la Estrella de Sevilla, con ella tengo una promesa y me la cumplió. Le dije: “Si me cumples esto, le pongo a mi hija Estrella”. Yo creo que ella me mandará a mi hija y se llamará así.

¿Cómo se imagina este domingo en Acho?

Me imagino de muchas formas. Siempre antes de una corrida importante, como la del domingo, tengo muchas dudas, dudas que son muy importantes para mejorar. La cabeza está a 3,000 por hora, da mil vueltas, pero a la vez también con cierta tranquilidad. Estoy muy emocionado porque me gusta torear en mi país, me gusta estar aquí, ver a mi familia. Y al final todo eso se reúne y lo expresas en tu plaza, en la plaza de tu ciudad, Lima. Alguna vez pensé que, y te lo he dicho al principio de esta entrevista, Lima,

el Perú en general es lo que me motiva al estar ahí parado frente al toro. Me acuerdo del Perú y me acuerdo de que en algún momento voy a volver y voy a estar ahí, con mi gente, en mi sitio, con mi comida, con mis bebidas y mis amigos. Cuando vengo a esta tierra, mi tierra, me motivo y lo vivo muy intenso. Me gusta aprovechar cada instante de los pocos que tengo para estar aquí

y esa es mi forma de estar aquí. Lo que sí prometo es una tarde con la mayor intensidad que pueda sacar del alma, la pasión más verdadera y más pura que pueda tener dentro ahora mismo.

¿Qué siente cuando está en una plaza española y con el rabillo del ojo ve banderas peruanas en los tendidos?

Me siento arropado, me siento protegido por mi gente. Sabes que hay alguien que ha llegado hasta ahí para verte. Eso no tiene precio.



“La felicidad hace que brille el traje de luces”

Roca Rey vive la paradoja propia de los toreros exitosos y mediáticos. En el ruedo y para el toro es un objetivo más, un anónimo que reta su territorialidad y hace aflorar su casta, valiendo lo que al cuerno le suponga alcanzar su cuerpo. Mientras que para el mundo mundano, valga la redundancia, es una personalidad deseada que aparece en prensa del corazón y a quien se le anuncian los romances como si fueran virtudes profesionales. Es la fama que viene con el territorio. Ahora, el torero peruano está enamorado. Ella se llama Marina Díaz y es mexicana.

¿Varía el toreo cuando el matador está enamorado?

Sí, creo que varía. Porque normalmente cuando estás enamorado sientes felicidad. Esta felicidad al final hace que brille el traje de luces. Es un traje muy transparente.

¿Esa es su situación actualmente?

Sí, estoy feliz ahora mismo. Estoy tranquilo, ya no solo por alguna mujer, sino por mí mismo, desde un viaje en que me fui solo a meditar y a estar tranquilo conmigo mismo. Ese viaje me sirvió mucho. Pude encontrarme, pude conocerme mucho más, me ayudó a tomarme la vida quizá de otra manera, pero sin nunca dejar la intensidad. Creo que la intensidad, la pasión, las ganas y el amor que uno pueda ponerle a la profesión, al toro, a ti, a tu novia, a tu madre es fundamental.

¿Qué le hizo enamorarse de ella?

Sus ojos.

