Para Andrea Rivera, la manera cómo tratamos nuestra basura es un indicador social de nuestra empatía. Entender el proceso biológico de los seres vivos es una interrogante que despertó su interés por la naturaleza desde que era pequeña. Hoy, junto con sus socios, lideran Sinba, una organización que sueña con un mundo sin basura, donde todos podemos aportar para solucionar este terrible problema del que somos responsables.

¿Cómo es tu relación con la basura?

Para mí es una suerte de maestro. Porque a partir de la basura uno puede identificar cuáles son sus índices de contaminación. Te ayuda a visualizar lo que no ves en un día normal.

¿Qué te ha enseñado la basura?

Las cosas no se tapan de un momento a otro. No puedes tapar el sol con un dedo. La puedes dejar de ver hoy, porque puedes botar la basura que generas en el día, pero no desaparece, sino que se desplaza hacia otro lado, generando externalidades en otro punto. La basura te enseña a hacerte cargo de tus propias acciones y a tomar decisiones correctas. Así como tenemos que ser responsables por lo que hacemos, sucede lo mismo con la basura. Tienes que hacerte cargo de eso. ¿Por qué tendríamos que desplazarle esa chamba a otra persona?

¿La basura es tu enemiga?

Es mi aliada. Es un medidor para ver qué tan bien estás haciendo las cosas.

¿Dónde se centra el problema de la contaminación?

Es un problema sistémico. Involucra muchos factores y muchos momentos de tu día a día. Cada actividad que hacemos involucra la generación de basura. Es sistémico en la medida en que para que uno pueda abordar, solucionar, mitigar o reducir el tema de la basura tiene que entender las causas y qué actores participan para que tenga esa basura. Porque la basura no termina una vez que se genera. Hay que ver de qué manera se puede reutilizar la basura generada. También hay que ver antes. Cómo fue el proceso de la generación.

¿Cuál es el mayor problema que detectan?

La conciencia. La gente tiene que entender que la generación de basura es un problema real y que tú eres parte de este problema. Es un tema de interiorizar y ser consciente. Por ser parte de esto tienes la manera de cambiarlo. A veces decimos que la ciudad está contaminada porque hay un montón de botaderos. Cuando de repente deberíamos decir nosotros hemos creado estos puntos críticos de la ciudad, tenemos que incluirnos en ese ecosistema.

¿Cómo ayudan a sus clientes?

Muchos de ellos son industriales que tienen la normativa de que no pueden disponer así nomás de los residuos. Ellos disponen a través de contratación de empresas. Hablamos de residuos que no son de la categoría de residuos municipales por lo tanto tratamos de buscar la posibilidad de darle otro propósito a los residuos, darle otra vida.

¿Qué propósito?

Los orgánicos, que vienen de restaurantes o industrias grandes son desperdicios de alimentos. Es la comida que se dejó de comer. Eso está lleno de nutrientes. Nosotros recuperamos eso y aprovechar los nutrientes, los llevamos a un proceso para obtener alimento para cerdos. Si hablamos de residuos inorgánicos, un montón de material que se puede recuperar y con otro proceso obtienes un producto que ayuda a reemplazar materia virgen para la producción de otros procesos.

¿Cómo puede hacer un ciudadano para contribuir?

Lo primero es pensar que no es difícil. No hablamos de un cambio de 180 grados, más bien hablamos de un cambo gradual. Es comenzar de a pocos y ser muy consciente de lo que haces en tu día a día. Por ejemplo, imagínate que sales a hacer diligencias a la calle y te da sed. Lo primero que haces es ir a una tienda a comprar una botella de agua, pero quizás pudiste evitarlo si salías con un tomatodo con agua de tu casa.

¿Cómo era tu actitud hacia el medioambiente de niña?

Siempre tuve una actitud de responsabilidad hacia el medio ambiente. Mi mamá me cuenta que de niña me quedaba mirando las plantas. Quería entender los procesos naturales del medioambiente. Siempre hubo esa curiosidad en mí. Después estudié la carrera de zootecnia, aunque siempre tuve la visión de estudiar biología.

¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño es que Sinba contribuya el estatus quo que tenemos. Sinba nace como una pequeña contribución para que el ecosistema en general empiece a moverse a lo que hace sentido, a lo que debería ser inicialmente. Sinba conecta el mundo de los residuos con el mundo de la alimentación para animales.

¿Crees que lo estás cumpliendo?

Tengo momentos en los que pienso que no (risas), pero otros donde digo que sí. Principalmente porque a veces nos topamos con tantos desafíos como la pandemia, que nos ha golpeado muchísimo.

¿Qué se siente ser uno de los ganadores del concurso Próceres del Bicentenario?

Me siento honrada y agradecida porque demuestra que hay más gente que nos sigue apoyando. Estamos en un programa bastante holístico e integral de todo un año. No es solo ganar y punto, es un acompañamiento que nos permite mejorar la organización a nivel interno e ir apuntando a más metas.

¿Qué es ser un prócer?

Ser un ejemplo.

¿Le das el ejemplo al Perú?

Siento que estamos dando pautas para que otros se animen a hacer lo que nosotros hacemos.

¿Qué esperas de este 2021?

Cultivar la empatía. Al peruano le falta mucha empatía. Lo que deseo para mi Perú como sociedad es que todo lo que estamos viviendo nos dé ese bichito y nos dé un combustible para creer en la empatía, cultivarla, promoverla y contagiarla.

DATOS

“Nací el 30 de setiembre 1987, en Lima. Estudié ingeniería zootecnia en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Desde pequeña supe que mi pasión es la naturaleza y soñaba con construir un mundo mejor. Por ello realicé estudios en Viena y Chile, enfocados en gestión de residuos, permacultura y diseño regenativo que hoy, son los pilares de mi camino emprendedor”.

“Lamentablemente existe un mercado informal, ya que a veces a la gente no le importa a dónde va a ir a parar la basura, solo se quieren deshacer de ella y piensan que, porque no ven la basura, el problema se va”

“Nosotros trabajamos con recicladores porque no queremos desplazarlos. Queremos que trabajen a la par con nosotros, con las mismas condiciones. Nuestro reto es convertir a este reciclador, para que pueda continuar haciendo lo que hace, pero bajo una figura formal”.

