Recibir el encargo de abrir el concierto de una de las bandas más importantes actualmente de la industria musical y hacerlo frente a más de 40 mil personas probablemente sea algo muy difícil de dimensionar. Eso es lo que le tocó vivir a Andrea Martínez, joven cantante peruana de 31 años que se presentó dos noches seguidas en el Estadio Nacional como parte de las presentaciones de Coldplay, en setiembre pasado.

Andrea se graduó en la Facultad de Música de la PUCP y su primer disco Drama se lanzó en 2020 con muy buenas críticas. Tras sus presentaciones de setiembre ha ganado nuevos seguidores, sorprendidos con su propuesta marcada por una gran personalidad, desde lo musical hasta la puesta en escena.

Conversamos con Andrea Martínez. Es su primera entrevista luego de telonear a Coldplay. ¿Qué la llevó a ser elegida por la propia banda británica para abrir sus shows? Ella misma lo revela.

¿Cómo fue la experiencia y el proceso de abrir el show de Coldplay en Lima?

Fue de película (risas). De verdad que ahora lo veo en retrospectiva y fue increíble pero también duro. Cuando me dieron la noticia, lo primero que pensé es que era una oportunidad gigante y mi niña interior decía “wow, voy a tocar en un estadio”. La verdad, no me daba miedo enfrentar a esa cantidad de personas y creo que, cuando dije eso, se interpretó mal porque tal vez sonó un poco desubicado.

Imagino que te referías a que arriba de un escenario te transformas. He podido verte en vivo antes de estas dos presentaciones y de verdad que eres otra persona.

Sí, había esperado una oportunidad como la de Coldplay desde hace mucho. Entonces, más que nervios o miedo, tenía mucha emoción. Pero también fue duro el proceso, la propuesta de que iba a ser una de las opciones me llegó a fines del año pasado. A principios de este año, me empezaron a pasar cosas feas. En marzo me robaron todas mis cosas y una parte de mí decía –aunque no me gusta la frase– “tal vez esto está pasando por algo”. Tenía mucha fe, mucha esperanza de que iba a tocar ahí. Después de algunos meses me dijeron que ya las opciones se habían reducido, quedaban dos o tres y que probablemente me iban a escoger, pero aún no había nada oficial.

¿Cómo fue el día que te confirmaron la presentación?

Estaba tirada en mi cama (risas) y de pronto me llaman de la productora y me mandan una captura de pantalla del correo de la producción de Coldplay que decía “Andrea Martínez es la escogida”. Se lo mandé a mi hermano, a un par de amigos y a mi familia. La felicidad me duró todo el día, pero la celebración duró unos 10 minutos, luego me puse a trabajar, ver todo lo que tenía que hacer, hablar con mi equipo. Les escribí a mis músicos para que me separen esas fechas.

¿Cómo fue para ti armar ese equipo? Es fundamental.

Creo que saber armar un equipo es importante, me parece que eso también es un talento. Por ejemplo, yo admiro mucho a Chabuca Granda. Ella sabía reclutar talento, juntarlos y que hagan magia. Tengo la fortuna de haber conocido gente muy talentosa y con una ética de trabajo muy chévere. Ahí a la cabeza también está mi hermano. Él es productor musical y nosotros crecimos juntos estudiando y aprendiendo música; soy un poco la parte más vehemente y él es un poco frío. Entonces, hemos ido probando y decidiendo con quiénes trabajar y armar el equipo.

La respuesta del público tras el concierto fue muy buena. La mayoría de comentarios en redes sociales son de personas que disfrutaron tu show.

Sí, ahora veo los comentarios de la gente y todos han sido positivos. Algunos me dicen que no me conocían y quedaron impactados, otros que no sabían las canciones y terminaron cantando. Llegar a impactar de esa manera en la gente no lo imaginaba; sabía que lo iba a disfrutar, que la iba a pasar muy bien, que le iba a dar una alegría a mi equipo, pero no sabía que el público se iba a conmover tanto. Yo di mi corazón esa noche.

¿Qué reflexión te deja toda esta experiencia?

Viví un poquito de lo que sería estar en un tour, porque también esa misma semana abrí el show del grupo argentino Bándalos Chinos. Toqué en un centro comercial, entonces en resumen llegó el domingo y dije “asu, ha estado fuerte” (risas). Pero también me dije sí quiero hacer esto. Aquí está lo que quería comprobar y sí lo quiero hacer. Me puedo programar, puedo ser disciplinada. Es duro, pero sí lo quiero hacer.

Hay un verso de tu canción “Dragones” que dice “desde que nací supe que esto era para mí”. ¿Te refieres a la música o de qué hablabas cuando escribiste esa canción?

Sí, me refería a la música. En ese momento estaba en un limbo. Siempre tienes estos limbos cuando te dedicas a las cosas que quieres y apuestas tanto por eso que quieres. Y en la música eso es innegable. Hay momentos en que puedes estar arriba o tener una gran oportunidad, pero también hay momentos de vacas flacas y yo estaba en un momento de vacas flacas. Entonces, me senté en el sillón y empecé a hacer esta canción. No sabía si lo estaba haciendo bien o mal y pensé en la imagen del dragón, que es un ser mitológico que es bueno para algunas culturas y malo para otras. Creo que yo soy así, puedo ser buena pero también puedo ser mala. Y sobre ese verso, también era decirme a mí misma “tú sabes desde muy niña cuál es tu pasión, tienes la fortuna de saberlo”. No todas las personas lo tienen y creo que eso es un regalo.





AUTOFICHA

-“Soy Andrea Martínez, tengo 31 años. Estudié música en la PUCP. Me encanta el cebiche, también manejo skate y quiero uno nuevo porque el que tengo está roto. Soy orgullosa charapa, me gusta tocar la batería y estoy aprendiendo a cocinar. Amo a la banda Paramore”.

-“Mi mamá me metió a un taller de música a los 12 años. Siempre he sido bastante curiosa; de ese tipo de niña que agarra un juguete y lo quiere destrozar para saber cómo funciona. La música se convirtió en ese juguete nuevo y quería saber cómo funcionaba”.

-“El 18 de octubre abriré el show de la cantante mexicana Carla Morrison en Arequipa. También estoy armando un segundo disco. Va a ser lanzado todavía el próximo año, pero voy a soltar un caramelillo en noviembre. Va a ser una colaboración y espero que la gente abrace esta nueva canción”.