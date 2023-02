Desde el piso 7 en su departamento se contempla, a través de una ventana del tamaño de una pared, el corazón de Miraflores. Flaco, la mascota de la familia, husmea mi mochila. Andrea, hija única, toma asiento, y la sigo. Su padre, también mánager, y un coordinador de prensa se quedan de pie, atentos y vigilantes durante toda la entrevista que dura unos 30 minutos.

Es actriz desde la adolescencia. Formada en Miami, Nueva York, Madrid y Lima. Hoy también es profesora de actuación, aprendiz en la escritura de cuentos, debutante en el canto y empresaria por gusto y necesidad. “También bailo”, aclara y ríe. Andrea Luna ha sido parte de unas 26 obras de teatro, 14 telenovelas y ocho películas. “Soy chancona, persistente, no me rindo y mis papás me empujan”, me dice y sonríe con aparente timidez. Este 23 de febrero se estrena la película Un retiro para enamorarse, comedia romántica protagonizada por Juan Carlos Torres y ella. Dirigida por Jesús Álvarez Betancourt, en una coproducción de Perú y España.

Lleva una serpiente dorada como pendiente en la oreja izquierda. Le pregunto por qué. Primero dice, sin darle importancia a su respuesta, que se la compró en México. Insisto: a veces lo que llevamos dice algo de nosotros. Confiesa que le gustaría hacer Lady Macbeth, la dama que tienta a su ambicioso marido para que siembre muerte y desgracia. Con una voz fina y delicada dice que es uno de sus sueños y que le gusta el horror. Y sonríe.

-Acaba de pasar el Día de San Valentín. ¿Te llaman la atención esas fechas?

No mucho. En esas fechas me interesa vender ropa. Tengo una boutique y promociono bastante la marca. Diseño algunas cosas y me apoyo con otras marcas independientes para llenar la tienda, que se llama Andrea Luna (sonríe). La tengo desde el 2013. Mis padres también la administran. Pero la actuación es mi carrera principal y ser comunicadora también.

-¿Eres desconfiada en el amor o te ilusionas fácilmente?

Yo creo que todo se mueve a través del amor. Amor por el arte, los amigos, la familia, por Flaco (ríe). Es importante hacer todo con amor.

-¿Te sientes más segura con la palabra amor?

Creo que con el tiempo estoy cada vez más segura de mí misma, me conozco más, me quiero más. Y para ser una buena actriz te tienes que conocer bien.

-¿Qué logra que te conozcas más?

Escucharme más. Vivir sola también hace que me conozca más.

-¿Te entiendes con Andrea Luna?

Sí, cada vez más. He aprendido a escuchar más mi cuerpo y mis emociones. Cada vez comparto más conmigo misma (ríe).

-¿Has sido una adolescente ‘difícil’?

A veces. He tenido momentos difíciles. A veces un poquito rebelde, quería hacer lo que yo quería y mis papás la pasaban mal por eso.

-¿Ser actriz fue un acto de rebeldía?

No, pero yo quería estudiar Artes Escénicas en la Católica y mi mamá me decía: “No, porque en eso no es seguro que tengas trabajo”. Estudié Comunicaciones y me quedé con eso de ‘por qué no lo hice como yo quería’. Pero también entiendo a mi mamá. Finalmente, mi carrera de comunicadora me la pague con mi trabajo de actriz. Siempre he sido súper independiente.

Andrea Luna protagoniza la película 'Un retiro para enamorarse'. (Foto: Jesús Osorio Calderón).

-Se dice que la hija única es más engreída, porque tiene toda la atención.

Un poco, sí, pero al final yo termino siendo sobreprotectora con mis padres.

-¿Cómo dirías que has demostrado que puedes valerte por ti misma?

Porque me pago todo, porque vivo sola, viajo sola, soy responsable con mi trabajo y con mis estudios.

-Vienes de hacer Jauría en el teatro (en noviembre). La mujer de esa obra ha experimentado el dolor, pero en Un retiro para enamorarse permanece la ilusión.

Justo Jauría se repone el 16 de marzo en el Julieta. Son dos personajes opuestos. En la película a pesar de que le rompen el corazón, sigue creyendo en el amor; y la mujer de Jauría está completamente rota y quiere armarse para continuar su vida.

-¿Cuál de esos personajes tiene más de ti?

Creo que el personaje de la película se parece mucho (ríe). Pero el otro tampoco está tan alejado, porque es una mujer que –como todas las mujeres en el Perú– ha sufrido violencia. Si salgo a la calle, hay acoso.

-¿Hasta ahora te pasa?

Sí, claro. Te gritan cosas en la calle. Te miran demasiado como si te quisieran comer. Te invaden, se te acercan.

-¿Y cómo lo afrontas?

En algún momento he contestado. Les decía que iba llamar a la policía. Pero a veces estoy apurada, sigo y me voy renegando. Acá somos supermachistas y acosadores con las mujeres.

-¿Qué hacemos frente a eso?

Yo creo que deben educar a sus hijos.

Andrea Luna protagoniza la película 'Un retiro para enamorarse'. (Foto: Jesús Osorio Calderón).

-La película propone una pregunta: ¿Cómo es el novio correcto?

La base de todo es respeto, confianza y admiración. También es un proceso.

-¿Estás en un retiro para enamorarte?

Estoy bien. Tranquila. Observando por mi ventana (ríe)...

-¿Puedes mirarte al espejo y decir: “Hoy soy así, estoy en este momento...”?

Creo que soy una actriz que siempre aprende. Creo que soy una buena actriz porque me conozco y porque confío en lo que estoy haciendo. También creo que soy una mujer luchadora y responsable, que quiere seguir alimentándose de todo lo que la rodea. Y tengo sueños de seguir creciendo y trabajando afuera. Esta película se va para España. Por ejemplo, esta semana he tenido tres castings y todos son para afuera. Si me quedo sentada esperando, de repente no llegan las oportunidades. Me gusta viajar y tocar puertas. Me contacto, llamo, me dicen “no”, “sí”.

-¿Más veces te dicen “no” que “sí”?

Sí. Y eso lo enseño en mis clases. Les digo: “Chicos, si se quedan sentados esperando, no van a conseguir trabajo. Si realmente quieren vivir de esto, hay que tocar puertas”.

-Desde afuera se puede pensar que Andrea está cómoda en su casa esperando los resultados de un mánager.

En algún momento me ha pasado, pero no va a ser siempre así. Tengo que buscarme la chamba. Todos los artistas la luchamos mucho, porque no tenemos apoyo. Si queremos seguir contactándonos y viajar hay que autogestionarnos. Es una carrera que se sufre mucho y no hay industria. Entonces, tenemos que generarnos nuestros propios trabajos. Se lucha muchísimo.

AUTOFICHA:

- “Soy Patricia Andrea Luna Cisneros. Mi mamá se llama Patricia. Nací en Lima. Estudié la secundaria en Miami, porque mis padres tenían que trabajar allá y me llevaron. Mi papá es contador y empresario y mi mamá es contadora”.

- “En Miami me metía en todas las clases de canto, arte, baile y descubrí que me gustaba mucho eso. Volví porque mis papás volvieron. Regresé a los 15, 16 años más o menos. Mi primera actuación fue acá, en Lima, en América Kids”.

- “También enseño el curso de Actuación para la cámara en Butaca Film. Estoy en un curso de dramaturgia y estoy escribiendo cuentos cortos, minirelatos. Me gustan los cuentos fantásticos. En abril estrenaré la obra El diablo. Y grabé Brujas, la continuación de la novela Princesas”.

