E l recordado programa América Kids le abrió las puertas de la fama a jóvenes talentos. Tal es el caso de la actriz y modelo Andrea Luna, quien hace unas semanas estrenó su última película Atrapado en mi mente. Actualmente, se encuentra protagonizando la obra ¿Es aquí la funeraria?, los martes y miércoles, 8, 9, 15 y 16 de agosto, desde las 8:00 p.m. en la Sala Zurita de San Isidro. También participa en el musical Nací para quererte de Preludio y alista proyectos en el extranjero.

Acaba de estrenar ¿Es aquí la funeraria?, donde es protagonista...

Sí, es una tragicomedia que fue escrita durante la pandemia y creo que a todos nos ha tocado porque todos conocemos a alguien que ha muerto durante esa época. Se toca el tema de la muerte con mucha naturalidad, con mucho respeto y es una manera de rendir homenaje a los seres queridos que hemos ido perdiendo con el pasar de los años. También nos cuestiona acerca de la vida, de lo que es morir y de cómo podemos incluso estar muertos en vida.

Hace poco contaba que no quería ser madre y muchos salieron a cuestionarle e incluso a decir que es un acto de egoísmo...

La única que podría decir eso, en todo caso, soy yo o mi madre, pero, en realidad, es mi vida y yo prefiero llevarla así. Creo que tener un hijo es mucha responsabilidad para mí. Cuando uno es artista es muy difícil mantenerse en un solo lugar. Yo soy una mujer superfuerte e independiente, pero justamente por eso, porque amo mi carrera y a mis mascotas, prefiero dedicarme a eso. Tengo una familia muy grande y me encanta la vida que he escogido. Me gusta viajar, explorar, trabajar, grabar. Me gusta trabajar afuera, tengo muchos sueños, me considero una gitana. Entonces, no podría arrastrar críos conmigo.

¿Considera que sexualizaron su imagen desde muy chica?

Creo que sí, me sexualizaron desde pequeña por el modelaje. Yo estaba a la par en América Kids y modelaba. Creo que los medios y las marcas me sexualizaron. Sin darme cuenta caí en eso, pero creo que, naturalmente, soy una mujer que tiene la sensualidad ahí, aunque trato siempre de alejarme de eso. Me siento incómoda haciendo un personaje sensual, prefiero no hacerlo, pero me sale natural porque eso es algo que ha nacido conmigo y que todo el mundo me lo dice. No me gusta. Lucho contra eso para construir mis personajes, para que no solo se queden en la villana, medio sexy, y para alejarme de eso, romper con eso.

¿Le fastidió en algún momento? ¿Hubiera preferido que no sea así?

Probablemente, la exposición, sí, pero me llegó así y eso también me ha hecho crecer y tomar decisiones. Yo no me arrepiento de nada, pero creo que me ha hecho crecer y ver la vida de otra manera y también me ha permitido viajar bastante.

¿Cree que el machismo perjudicó su carrera de alguna forma?

Creo que todas las mujeres, de cierta manera, siempre hemos crecido con eso, pero lo que debemos hacer es que desaparezca. A estas alturas no deberíamos hablar de eso, pero, lamentablemente, nos siguen agrediendo, nos siguen pagando menos. Sí, de cierta manera puede haberme afectado. Incluso, en las obras, antes habían más personajes masculinos. He hecho obras hasta hace poco con 6 hombres y yo la única mujer. Nunca ha sido balanceado.

Algunas actrices denuncian que les pagaban menos que a un hombre por hacer el mismo papel...

Sí, es algo con los que convivimos. En la primera obra que yo hice, a mí me pagaron la mitad de lo que le pagaron a mi coprotagonista y hacíamos el mismo trabajo. Ahora, yo ya no permitiría eso, pero aquella vez era muy chiquita. Reflexioné y dije que no estaba bien. Si yo también he hecho el mismo trabajo, la misma cantidad de horas, me merezco lo mismo, quiero lo mismo. De eso se trata el feminismo, de que tengamos las mismas oportunidades.

Hay personas que se espantan al hablar de feminismo...

Debería ser lo normal, ¿acaso no deberíamos ganar igual todos? Espero que se deje de tocar el feminismo como si fuéramos unas desquiciadas. Es un movimiento que nos ha ayudado a crecer, nos ha permitido votar, hemos logrado mejores puestos de trabajo y creo que seguimos en la lucha. ¿Cómo no ser feminista si eres mujer?

¿Formar un sindicato de actrices es un primer paso para lograr la igualdad?

Creo que hablarlo, primero, porque a veces tenemos miedo de hablar y que nos digan “ya no te vamos a llamar”. Si se comienza a cuestionar, podemos lograr muchos cambios. Si nos unimos como actrices y tenemos un sindicato mucho más fuerte, como en otros países, podemos recibir mejores pagos. Aquí no sé por qué no hay. Siempre lo hablamos porque a veces, no nos quieren pagar horas extras o ganamos muy poquito en el teatro. Pienso que alguien debería velar para que se respeten nuestros derechos.

¿Cuál sería un primer paso para que el teatro sea más accesible para todos? ¿El Ejecutivo debería apoyar?

Sé que ver teatro es caro, sobre todo, ver musicales es bastante caro. Pero también hay promociones. Creo que falta apoyo del Gobierno a la cultura, totalmente, estamos muy abandonados. El problema es que debemos tener más teatros, para eso se necesita inversión del Gobierno, pero no sé si les conviene tener más teatros porque nos quieren burros.

AUTOFICHA

“Mi nombre es Andrea Luna Cisneros. Nací en Lima el 19 de febrero de 1992. Soy amante de los animales, tengo dos perros rescatados. Provengo de una familia de artistas plásticos y músicos. Tengo una boutique de ropa y una productora que también representa artistas: Luna Projects”

“Voy al gimnasio y salgo a correr. Me gusta el canto, la danza y la pintura. Veo películas, series y documentales cada vez que tengo un espacio. Creo que la función de la televisión no solo es entretener, sino invitarnos a la reflexión así que escogí muy bien que ver durante mis tiempos libres”.

“Desde adolescente participé en concursos de belleza y modelaje, pero decidí abandonarlo para dedicarme al 100% a la actuación. Soy muy exigente y perfeccionista en mi trabajo. Actualmente, tengo más de 12 películas, más de 15 novelas y casi 30 obras de teatro”.