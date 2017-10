Anaí Padilla: “Las bromas por mi color de piel y peso eran como latigazos”

Asus 28 años, Anaí Padilla ha experimentado lo que es actuar en el teatro, cine y televisión. Desde muy pequeña estuvo vinculada al mundo del arte. Sus abuelos fueron los criollos Porfirio y Abelardo Velásquez y sus padres bailaron y enseñaron en la Escuela Nacional de Folklore.

Orgullosa de ser afrodescendiente, Anaí no solo ve la actuación como una pasión, sino también un medio para luchar contra la discriminación hacia la mujer y por el color de la piel. Dos taras sociales a las que se ha enfrentado desde que estaba en el colegio. Más la segunda que la primera, pero de las que ha sabido salir con la frente en alto y que, además, le han servido para reafirmar lo orgullosa que está de sus orígenes.

Mañana, la actriz será una de los ocho ‘speakers’ que contarán su experiencia de vida en la plataforma TEDxLima. Un evento reconocido internacionalmente por reunir figuras destacadas o casos de éxito en distintos ámbitos.

¿Alguna vez un acto de discriminación te hizo dudar de tu identidad y talento?

-Sí, cuando era adolescente me pasé todo un verano llorando porque era el punto de burla de mis compañeros. Para ellos, hacerme bromas por mi color de piel y peso era una payasada inocente, pero para mí eran como latigazos. Pero mi mamá siempre estuvo presente para reafirmar lo que valgo, por eso nunca me amedrenté cuando tomé la decisión de ser actriz. Mientras estudiaba, no sabía a lo que me enfrentaba, luego la discriminación también la viví en la cancha.

¿Lo dices porque hay un patrón estético en el mundo artístico?

-En este país no solo eres discriminado por ser afrodescendiente, sino también por ser mujer y he escuchado cosas muy fuertes. Una vez cuando rechacé un papel principal en la televisión porque estaba metida en un proyecto propio, la productora me dijo que no debí desaprovechar esa oportunidad porque un protagónico no se le da así de fácil a una mujer de color.

Es común ver a actores afrodescendientes interpretando a esclavos. ¿Qué opinas?

-No, porque creo que eso está cambiando. Somos actores y si tenemos ese perfil, hay que aprovecharlo. Además, depende de cómo lo asumas, desde la victimización o el empoderamiento.

A pesar de que hay más activismo contra la discriminación y la violencia hacia la mujer, cada vez hay más actos que demuestran lo contrario.



-Sí, es triste y solo queda seguir luchando. Debemos buscar referentes positivos que cambien esa mentalidad. Nuestros antepasados superaron muchos momentos de obstáculos y lo mínimo que podemos hacer es seguir de pie.

Datos

- TEDxLima será mañana en el auditorio de la Universidad de Lima (Av. Javier Prado Este Cuadra 46, Surco). 5 p.m.

- Han participado en TEDx Bill Gates, Noam Chomsky, y los nacionales Marco Avilés, Lucho Quequezana, entre otros.

- TEDxLIMA es organizado por Ana Romero. Entre otros speakers que participarán son Sergio Tenorio, Carol Hernández y Alexander Salazar.