Cultura







Anahí Barrionuevo: “A veces se dice que no hay escritoras, pero no es así” “La mujer ha accedido más a la educación, por lo que su papel en los diferentes ámbitos sociales, desde la familia hasta en las empresas, ya no es el mismo de antes. Ya no quiere ser el puntal sobre el cual se apoya alguna carrera masculina”, considera la editora, lingüista y literata.