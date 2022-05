Estamos en el piso 11 del edificio donde vive. La ciudad está a sus pies, un día después de la última función de Astrágalo, obra testimonial que marcó su regreso a la actuación luego de casi 15 años, tiempo que lo dedicó a su intensa labor de producción y gestión cultural. Una noche que fue a sala llena, puesta en escena que ya evalúa reponerla y que será llevada a Brasil en noviembre de este año. Saborea la resaca de emociones luego de lo vivido.

El regreso de Anabelí Pajuelo también se da tras las pausas que la obligaron las múltiples operaciones a la cadera que ha recibido. A lo largo de su vida, contabiliza 15, desde los dos años de edad cuando le diagnosticaron la displasia de cadera. Acaba de cumplir 50 años de edad y se define como artista escénica con diversidad funcional motora. También dirige el grupo Ópalo y es directora de la Asociación Cultural Puckllay, entre otros proyectos que lidera sin descanso desde que dejó Cerro de Pasco, la tierra de su padre, un maestro y escritor.

Estaba leyendo Cumbres borrascosas, la novela de Emily Brontë. Tenía 15 años, a 4,380 m.s.n.m. Era de noche y, de pronto, el olor a pólvora ingresó a su casa junto a una cortina de humo. Su hermano de 14 años se acercó a la puerta para saber de qué se trataba. Y la bomba explotó. Lo siguiente que ella recuerda es una pesadilla: escombros, militares ingresando, miedo. Su padre era el decano de la Facultad de Educación en Cerro de Pasco y esa semana había mandado a bajar la bandera de Sendero Luminoso del campus. Con la casa destruida, les quedó partir a Lima. Escenas que Anabelí recuerda en voz baja, despacio, acariciando las palabras, entregando su testimonio desde el piso 11.

-¿Por qué decidió volver a actuar después de casi 15 años?

Yo tenía escrita Astrágalo desde 2016, obra que nació a modo de fragmentos de diarios. La pandemia hizo que un buen día tire todo y deje este espacio vacío (señala su sala con la mirada) para comenzar a explorar. Abrí mis viejos cuadernos de danza, teatro. Y cogí todos mis elementos de apoyo: muleta, andador, la silla, todo, y comencé a generar un trabajo de investigación sobre el movimiento y el uso y reivindicación de los distintos elementos de apoyo que en la sociedad se consideran solo como aparatos clínicos, ortopédicos.

-En la imagen parece una mujer orquesta. La silla de ruedas volteada y su figura erguida dicen mucho.

El astrágalo es el huesito que tenemos todos, que conecta el pie con la pierna; en mi caso, el astrágalo está en estado de necropsia, y el doctor me dijo que había que fijar el tobillo, una operación que aún no me la han hecho, pese a que ese diagnóstico me lo dio hace 30 años. Fijar el tobillo implica quebrar para siempre la movilidad y yo decidí que no me iba a operar inmediatamente, sino que iba a defender esa poca movilidad para poder desempeñarme en el escenario. El año pasado viajé a Colombia por primera vez en mi vida y fue la primera vez en mi vida que tuve un encuentro con otros cuerpos diversos como el mío; siempre me había relacionado con cuerpos que no eran como el mío, cuerpos que son como un paradigma social fortísimo y en algún momento te comparas. Y entendí la responsabilidad que tenía con representar a una comunidad que está siendo invisibilizada, excluida. Este testimonial (Astrágalo) no se queda en la herida, ni en la queja ni en la denuncia, sino es un canto a la vida, una muestra de la fortaleza y coraje. No somos heroínas ni especiales, ni más ni menos, somos personas que merecemos una oportunidad.

Anabelí Pajuelo Valdez, gestora cultural, dramaturga y actriz.

-Usted me cuenta que tuvo una formación independiente. ¿Por qué?

No pude acceder a la academia porque me lo impidieron por la pierna. Me comencé a preparar para postular a una escuela, fuimos cinco los que postulamos y todos ingresaron menos yo, fue una decisión del jurado de ese entonces por mi discapacidad. Hablamos de hace, más o menos, 32 años. Luego postulé a la Universidad Católica, invertí todo lo que había ahorrado, pero no logré entrar porque me faltaron puntos.

-¿Intentó postular a otro lugar?

Me formé independientemente. Luego fui convocada por mis compañeros de Ópalo para ser parte del grupo, fundé Puckllay y hoy estoy como becada por la Unesco en un programa de gestión cultural. Quiero validar mi experiencia, que es una experiencia profesional y de vida, llevando cursos para tener el título que me dé la posibilidad de trabajar.

-¿En qué momento llega al arte?

El arte es parte de mi familia. Mi padre fue titiritero, escritor, poeta, profesor universitario; fue declarado personaje meritorio de la cultura por el ministerio. Es de Cerro de Pasco y mi madre es ayacuchana, ella era maestra, cantaba bellísimamente; los dos trabajaban en la confección de los títeres. Mis hermanos y yo hemos crecido empapados en este ambiente de arte. Y nunca me planteé mi diferencia como un problema, porque mis padres no me lo hacían ver así. Entonces, yo era libre. Pero hubo un punto de quiebre: cuando no pude ingresar a la escuela de teatro, ahí fue donde por primera vez fui consciente de que mi pierna era un obstáculo para lo que yo quería.

-Sin embargo, usted transmite fortaleza, suficiencia.

Es un proceso. Es historia, es el tiempo, es la experiencia.

-Con 50 años de edad y luego de este regreso a escena, ¿quién quiere ser?

Cuando empecé este viaje, tuve la compañía de una imagen: una concha para superar su herida tiene que producir una perla; entonces, una perla es el tránsito de una ostra que ha logrado curar su herida. Yo quería producir esa perla. Pero ya no es curar la herida y sacar la perla, sino esto ya es algo que no me pertenece, estoy siendo como la posibilidad de una comunidad que ha sido invisibilizada. La obra también ha tratado de ser un agradecimiento a todas las maestras y maestros que me han acompañado, a mis padres, hermanos, abuelas, mis hijas, mis referentes más universales como Frida Kahlo, mis aparatos ortopédicos con los que he vuelto a caminar una y otra vez.

AUTOFICHA:

- “Soy Blanca Anabelí Pajuelo Valdez. Tengo 50 años, nací en Huancavelica. A Lima he venido tantas veces para operarme, pero hacia los 17 años ya vine para quedarme. Nunca pensé en no dedicarme al arte, porque es mi territorio, esto es lo que hago, lo que sé hacer bien”.

- “Estudié en Cuatro Tablas, luego en el taller de Umbral, dirigida por mi maestro Alberto Isola. Posteriormente, me formé en la escuela de teatro de Yuyachkani, donde estuve un poco más de dos años, y tuve el privilegio de poder ser acompañada por cada uno de los Yuyachkani”.

- “También soy directora de la Asociación Cultural Puckllay, cuyo proyecto principal es una escuela de arte para niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Y Trompos es una estrategia de autofinanciamiento: generar una red de artistas para crear trompos a su estilo, que son expuestos y subastados”.

