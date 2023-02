Su padre tenía miedo de que se dedicara al arte. Él, un ingeniero industrial. Ella, estudiante de Administración de Empresas. Todo iba bien, en la dirección de lo que dictaba lo correcto a inicios de la década del 90, en medio de un país en crisis. Pero había un vacío. No todo estaba bien. Le faltaba la intimidad con el arte. Le faltaba ese juego de infancia confeccionando vestidos para sus muñecas; ese atrevimiento adolescente creando su propia ropa. Se rebeló a sí misma y dio sus primeros pasos en la moda. “Y todo salió bien”, me dice con una sonrisa serena y recuerda que en su momento pensó que solo iba a durar tres meses.

Ana María Guiulfo hoy es referente en la moda peruana. Ya lo dijo la afamada revista Vogue México sobre ella: “Donde el arte y la moda se encuentran”. Será parte de TRANOI, la feria más importante de moda dirigida a las boutiques de alto nivel. Cita que es parte de la Semana de la Moda de París, del 2 al 5 de marzo, donde Ana G y otras siete marcas peruanas nos representarán. Momento que ella describe como una de las cumbres de su carrera. Será en el marco de la promoción textil de fibras peruanas premium como el algodón pima y la alpaca, gracias al apoyo de PromPerú.

Está en su casa, en Lima. Dice que se encuentra en proceso creativo, con varios proyectos en camino con la mira puesta en el exterior, sobre todo Europa y Estados Unidos. A la vez, subraya que sigue cursos de sostenibilidad para afianzar la premisa de que todos debemos estar inmersos en el cuidado del planeta; en su caso, con moda sostenible. Es más, fue parte de un encuentro de sostenibilidad en Copenhague. La primera pregunta no podía ser otra.

-¿A qué se debe esa visión de sostenibilidad?

Debemos tener responsabilidad con el planeta donde van a vivir nuestros hijos o nietos. Veo que hay muchos plásticos en el mar, veo que la moda es uno de los agentes que más contamina en el mundo, veo que las personas ya casi están enloqueciendo por consumir. Yo siempre he sido, de alguna manera, sostenible sin pensar que lo era. Mis colecciones son pequeñas, son colecciones cápsulas y normalmente no hago varios vestidos de cada modelo, no me gusta llenarme de cosas y me gusta que mi ropa sea atemporal y que dure 20 años si es posible. Entonces, siempre he guiado a mis clientas a un punto en el cual pueden mezclar las cosas que hago hoy con las cosas que hice hace cuatro años, y que las puedas seguir usando porque las formas son atemporales. Además, tengo a mi gente en planilla, trabajo con gente que tiene a su gente en planilla, trabajo con talleres de madres; trato de que todo quede más o menos cerca, no me gusta gastar gasolina por gusto, los sitios donde imprimo están cerca de mi showroom. Tengo la curiosidad de cómo ser mejor y más sostenible, cómo no desperdiciar, cómo hacer para que la gente vuelva a usar lo que hice.

-Comúnmente de la moda se dice que es pasajera.

Lo que pasa es que lo que yo vendo es estilo, un estilo de vida, un estilo de mujer, alguien que quiere ser diferente.

-¿Qué es tener estilo?

Nunca me ha gustado usar una vez algo y después botarlo. Me gusta usar algo que sé que es de calidad; que sé que me va a durar; que si me lo pongo este año, quizás al próximo no, pero al subsiguiente sí; y así, uso las cosas muchas veces. Tengo un estilo de vida donde repito las cosas y siempre se me ve moderna. No necesariamente sigo al pie de la letra las tendencias. Ahora, en cuanto a los colores, mi moda es bastante colorida, me encanta romper con el clima de Lima, ponerles color a los inviernos y, ¿por qué no?, a los veranos. La moda pasa porque son tendencias, pero el estilo queda. Cada uno tiene que encontrar su forma de expresarse.

-¿Cómo la encontramos?

En lo que te gusta hacer, cómo te gusta sentirte. A mí no me gusta sentirme incómoda. Transmito el sentirme bien. La moda es arte, es expresión, comunica. Yo me inspiro en los paracas, los nascas, los huaris, pero los transformo a mi mirada. Si ves un huaco Nasca o telar Paracas, sientes emoción; y eso trato de hacer, que mi ropa sea atemporal.

-¿En qué momento está la moda peruana?

En el sector moda hay mucha curiosidad, estamos todos tratando de aprender, hay muchas ganas, quisiera que el sector moda sea como el sector gastronómico.

-Su tía Marisa Guiulfo fue la gran dama de la cocina peruana.

Imagínate tener un personaje así en la familia, un ícono. Una mujer que se sentía feliz.

-¿Qué hay en el apellido Guiulfo que es exitoso?

Todas las Guiulfo tenemos gusto, arte, somos sibaritas, nos gusta lo rico, lo bueno, nos gusta la vida linda y sencilla. Siempre andamos celebrando la vida, como decía ella.

-Su padre no quiso que usted estudie arte y se formó como administradora. ¿Si volviera a ser adolescente se rebelaría al padre?

Sí (ríe), lo haría. Yo me quería ir a estudiar a Italia. Es más, en algún momento lo haré, no importa el tiempo, siempre hay tiempo para hacer algo más.

-No llegó a estudiar diseño.

No, pero he tomado cursos. Claro, el camino ha sido más largo. Pero soy más libre en mi creación; la escuela te hace ser parte de... Siempre me gusta saber más, aprender. Ahora me voy a meter a unos cursos de 3D para hacer ropa en 3D, moldes en 3D. Estoy avanzando, caminando.

-¿Recuperada del cáncer?

Desde que me operaron sentí que estaba fuera (el cáncer), eso no quiere decir que no volverá. Agradezco todos los días y años adicionales que me está regalando la vida, son fantásticos.

AUTOFICHA:

- “Soy Ana María del Pilar Guiulfo Suarez-Durand de Custer. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Administración de Empresas en la Universidad de Lima, luego estudié Finanzas en ESAN, pero no como carrera completa. Y de ahí me dediqué a trabajar”.

- “Hice uniformes hasta el 2006 y de ahí empecé con mi marca en Estados Unidos, donde abrí una boutique; comencé en Miami. Después regresé a Lima, en el 2012, y seguí, y sigo. Actualmente, tengo mi showroom y vendo en algunas boutiques”.

- “Pueden contactarme a través de mi página web (www.anaguiulfo.com) o al teléfono 4226388. Atendemos bajo cita. Estoy postulando para ir a Miami a un showroom, porque una de las partes fuertes de mi moda es resort, así que tengo la idea de vender a través de hoteles en el mundo”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR