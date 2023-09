Amen, en las alturas del rock.

Del rock se firma su acta de defunción cada año. Amen cuando nació, hace 26 años, en medio de las réplicas del grunge y lo alternativo, parecía una utopía en el rock peruano, sobre todo porque adoptaron lo más clásico del género, la esencia blusera de las primeras décadas, sin el tamizaje del pop y rock noventeros. Con el piso inclinado, desde entonces han protagonizado un ascenso sólido, pausado y paciente, pero constante. Fieles al origen.

“El rock and roll no va a morir jamás. Es un idioma”, me dice Marcello Motta, voz, guitarra y uno de los fundadores del grupo. Está en su estudio, en la puerta del horno, cocinando (editando) una canción nueva. Rodeado de máquinas, entre ellas cintas para procesar analógicamente las grabaciones. Fórmula que se usó para “Entre cuatro paredes”, nuevo single que adelanta lo que será su próximo disco. Canción que retrata la soledad y el desgarro por una partida amorosa.

Amen (de amar, aunque casi se ha institucionalizado Amén), con alrededor de medio millón de seguidores en redes y más de un cuarto de millón de oyentes mensuales en plataformas digitales, es una de las bandas de rock que más gira por el Perú. Números que los posicionan entre los más populares.

ESENCIA Y ENERGÍA

En la propuesta del grupo hay verdad, es real. Desde su puesta en escena hasta el aspecto técnico. “Por el micrófono no solo pasa la vibración del instrumento, sino también la vibración de tu corazón y tu cabeza, porque también son energía; y toda esa vibración se pierde cuando se pierden los armónicos”, dice sobre sus razones para grabar en analógico y, en vivo, evitar simuladores y no usar monitores in-ear (audífonos para escucharse): prefieren sentir los decibeles del show. Lo analógico es como pintar sobre un lienzo y lo digital, como pintar en Photoshop. “En digital es muy perfecto, pero pierde los armónicos esenciales del espíritu”, dice.

Los críticos de Amen tal vez subrayen entre sus argumentos las temáticas de las canciones. Entre ellas, la que le canta al amor (al menos, en la forma). “El amor es un voltaje que todos necesitan para vivir. Si no se dan cuenta acerca de cómo son o cuál es la reacción que tiene ese voltaje con su estructura biológica, van a vivir siempre en sombra”, responde. La banda la completan Natan Chara (guitarra), Henry Ueunten (teclados), Manuel ‘El Pulpo’ Chávez (batería), Maluki Santa Cruz (percusión) y Sebastián Roca (bajo).

EN LA VENA

Para Motta, la música es familia. Su madre tenía una banda de rock y baladas. A veces llevaba a los conciertos al pequeño Marcello. Una vez, el baterista no pudo tocar por algunos excesos. Marcello, de 11 años, se sabía las canciones. Y subió a tocar, y fue su debut en un escenario.

Los abuelos y tíos también cantaban. “Si no salía músico, me iban a mirar raro”, me dice y ríe. “Si me quitas la música, me quitas un brazo”, advierte.

Datos:

El nuevo disco de Amen lo está mezclando el mismo Marcello Motta. Quizás tenga 15 canciones.

Con Alex Lora de El Tri compuso dos canciones. “La pandemia” salió en el disco Qué chingón de los mexicanos; y la otra, quizás esté en el próximo álbum de Amen.

VIDEO RECOMENDADO