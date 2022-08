Angelo Pinasco Dellepiane es autor de ‘El éxito pertenece a quien se arriesga’, un libro que ha sido best seller en siete categorías en Perú, Estados Unidos y Colombia, y en tres categorías en México. La obra ha sido recientemente lanzada en la plataforma Amazon.

Pinasco Dellepiane cuenta con una maestría en administración de empresas por la Universidad de Piura. Hace 16 años es CEO en la empresa agroindustrial La Punta SAC. Asimismo, desde hace más de diez años es director de Prohass, una asociación que promueve el consumo de la palta peruana en el mundo.

Además, es fundador y CEO de un lodge boutique de 22 habitaciones en la empresa Agroturismo Perú. Este hospedaje forma parte de la red de asociados de Casa Andina.

Con toda su experiencia como empresario, escribió ‘El éxito le pertenece a quien se arriesga’, en el que comparte sus secretos y está dirigido principalmente a emprendedores.

El autor señala que este libro permite conocer mediante historias personales cómo logró llevar turistas a un lodge ubicado cerca de Caral. Fue el primer emprendedor en aventurarse en construir un hospedaje de estas características en esa zona.

“Ser el primero no es fácil. Te enfrentas con desafíos que otros no. Este libro narra historias personales y en cada capítulo verás que un emprendedor encontrará las salidas a las diferentes adversidades con colaboradores idóneos y sobre todo con una actitud positiva. La valentía , creatividad y la innovación son aliados fundamentales de un emprendedor. Si uno no brinda un servicio o producto diferenciado, está condenado a desaparecer”, cuenta Pinasco.