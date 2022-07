Creció, al igual que muchos, con la influencia de dibujos animados como Thundercats, Transformers y los superhéroes de Marvel. Su padre era quien cultivaba, en su hermano y él, la curiosidad por las historietas y los dibujos cada vez que llegaba del trabajo. “A mi hermano se le daba más por leer, a mí en cambio me gustaba ver los dibujos”, recuerda. Esa curiosidad los llevó a crear algo propio sin sospechar que años más tarde toda esa memoria gráfica sería parte de su propia revista de historietas y arte gráfico bautizada como Carboncito. Su primer número vio la luz el 2001 y con 20 ediciones ya ha llegado a casi a todo el mundo.





¿Cómo comenzaste a hacer ilustraciones?

Comencé a hacer fanzines, que son publicaciones independientes ya sea en fotocopia o por imprenta, junto a mi hermano Renzo Gonzales, quien es dibujante y fue explorando el universo de la historieta. Nunca imaginamos que iba a durar tanto Carboncito.





¿Quién metió a quién en el mundo de la ilustración?

Creo que los dos. Mi hermano Renzo era más de leer y a mí me gustaba ver dibujos; ambos nos complementamos para hacer este fanzine.





¿Cuáles son los fanzines que más recuerdas?

Los dibujos que veíamos en los fanzines que repartían en los conciertos de rock, pero eso fue a los 18 o 19 años. Y a raíz de eso queríamos hacer algo igual.





¿Carboncito qué tipo de personajes tiene?¿Y por qué el nombre en diminutivo?

Lo llamamos en diminutivo porque en la casa nos decían: “Rencito, Amadeito”. Y, como dibujábamos en lápiz carbón, aprovechamos el nombre. Tiene un nombre de niño, bien infantil pero la temática es de adulto y al inicio todo era en blanco y negro, en fotocopia. Luego pasamos a la imprenta, y mientras eso sucedía, las historietas iban en aumento.





¿Qué cuenta Carboncito?

Es una revista de historietas autoconclusiva, libre, contiene temas de humor, de acción, de suspenso, autobiografía, cuento y poema vuelto cómic. Le dimos un espacio a otros artistas para que publiquen, para que vean su trabajo. Luego dimos el salto de invitar a artistas internacionales. Eso nos abrió las puertas en ferias de Argentina, Bolivia y Colombia. Nos convertimos en una ventana del cómic latinoamericano.





¿Cómo terminó?

Vivió hasta el 2017, pero no ha sido el final. Decidimos despedir la revista con una feria de publicaciones, que sin querer se llamó el Festival Carboncito. Ahora ese festival se realiza una vez al año. Recién el 2021 pudimos regresar y siempre con el mismo objetivo: difundir el cómic, el dibujo y el arte gráfico. Inicialmente lo hacíamos en el cine Olaya, después lo hicimos en Monumental Callao y luego ya en varios lugares siempre en diciembre, pero recién hemos vuelto por la pandemia.





¿El último número de Carboncito tuvo un mensaje especial?

Fue el que tuvo más artistas y varios artistas de lugares recónditos como Lituania, Croacia, Alemania y España. Fue una buena edición de despedida de la revista. La temática era como dejar una huella para que muchos de los artistas aquí puedan hacer lo mismo y tener esa continuidad.

¿Qué hiciste cuando vino la pandemia?

Fue como entrar en una incertidumbre de no saber qué hacer, al punto que no sabía si iba a seguir dedicándome al dibujo o hacer otro trabajo. Pero felizmente continué y lo primero que hice fue ver memes de tapabocas con diseños. Y me copié la idea, empecé a hacer tapabocas con mis propios diseños. Me fue bien, saqué un lote que se acabó, saqué otro lote, igual. Estoy muy agradecido con todos. Lo mismo ocurrió cuando me dio COVID, mis amigos me apoyaron y vendieron un pack con mis dibujos.





¿Qué sientes cuando dibujas?

El dibujo es infinito, uno nunca deja de aprender, es como la libertad total de poder crear. Es lo más divertido que hay y me siento bendecido de vivir de eso. Me sirve para canalizar y tener equilibrio. A veces cuando estoy con un problema me concentro tanto que va fluyendo y de lo que me pasa se convierte en algo positivo.





¿Qué es lo más gracioso que te ha ocurrido siendo ilustrador?

Una vez en una feria estaba vendiendo un cuadro con mis dibujos y una señora se acerca y me dice: “Joven, ¿cuánto cuesta el cuadro?”. Le digo el precio y ella me responde: “¿Tanto?”. La señora se lleva el cuadro, pero antes de irse me dice: “Sácale ese papel”, y se refería al dibujo que llevaba (risas).





¿Y cómo llegaste a la música?

Siempre quise tener mi propia banda de música, una que se llamara Los Paltas. Le hice una canción, pero nunca tuve la banda; siempre fui solista. De alguna forma, fui inventando canciones. En el 2011 unos amigos me escucharon y me invitaron a tocar, luego me ayudaron a sacar un disco llamado Monstros marcianos y rock and roll, luego saqué otro disco con 4 canciones y luego un disco en concierto. Participé en una película llamada Virus tropical, que es basada en una novela gráfica de Power Paola, en la que participa una canción mía llamada “El marciano”.





¿Has pensado en seguir con la música?

Justo ahora que soy abuelo, quiero crear canciones raras y quizá saco un disco de eso. Por ahora, estoy preparando un taller para niños en Barranco, presencial y virtual. Hace poco he tenido un programa Diálogo y Arte en la UPC, y estoy muy contento.





AUTOFICHA

- “Soy Amadeo Gonzales, tengo 46 años. Soy ilustrador, dibujante y músico autodidacta. Nací en Lima y vivo en Barranco. Alguna vez estudié Electrónica, terminé la carrera, pero nunca ejercí; me daba miedo que me pasara la corriente. Ahora dicto talleres para niños”.

- “Diferentes historietas pasaron por mis manos. Por eso me animé a fundar Carboncito. Luego me convertí en el director de la Galería del Momento, una galería itinerante que busca mostrar el arte. Y he vuelto a organizar el Festival Internacional de Arte Gráfico”.

- “Ser artista es una lucha constante, a veces me va bien, a veces mal. Es un sube y baja. Pero cuando existe la pasión por lo que haces lo más simple que puedas crear, te puede volver súper exitoso. El secreto está en no frustrarse y seguir tu intuición, las ganas de aprender e ir buscando mejorar”.