Su primer contacto con el espacio fue una lonchera metálica. En ella estaba grabada la imagen del hombre llegando a la Luna, inspirada en la imagen que paralizó al planeta dos años antes. Tenía 5 años de edad y esa lonchera lo acompañó en su primer día de clases. Por las tardes, se echaba de cabeza en el sofá de la sala y el techo era el espacio, y hacia allá volaba en su imaginación tras despegar la nave espacial.

Álvaro Mejía era el niño que soñaba con la Luna, como de alguna forma lo fue el arequipeño Pedro Eleodoro Paulet Mostajo (1874-1945). Y El niño que soñaba con la Luna es el nombre de su primer largometraje, documental que rescata la obra de nuestro pionero de los viajes al espacio, producto de más de una década de investigación y gracias a un premio otorgado por el Ministerio de Cultura. Obra que espera estrenar el próximo 2 de julio. El guionista y profesor también lidera la Asociación para la Investigación de la Tierra y el Espacio Pedro Paulet, que ostenta el Sello Bicentenario.

Aquella mañana emprendieron una expedición de Surco a Lince. Juntaron sus propinas y partieron al cine Independencia para ver Star Wars. Tras pagar las entradas, se quedaron sin pasajes de regreso. Sentados frente a la pantalla grande, Álvaro y sus amigos, que bordeaban los 12 años, tenían el rostro inclinado hacia arriba, con la boca abierta y la curiosidad en su mirada, pensando en cómo será llegar al espacio.





-¿Cómo va el documental?

Estoy recolectando imágenes en varios archivos. Por ejemplo, he pedido imágenes a la Sociedad Astronómica de Francia, que es una institución a la que perteneció Pedro Paulet desde 1897. También a la Cancillería porque él fue diplomático.





-Es decir, Paulet fue miembro de aquella institución francesa con poco más de 20 años.

Claro, tenía 23. Hay un detalle bien interesante: el presidente de la sociedad era Camille Flammarion, el mayor astrónomo del mundo y el mayor divulgador científico del mundo, era muy popular, sus artículos salían en todos los idiomas, en Arequipa se leían. Y ocurre que la carta de recomendación para el ingreso de Paulet la firma Flammarion.





-Pero él ya estaba en París en esa época.

Sí, claro. Llegó a París a los 21 años. Se queda huérfano de madre a los 19 años y a los 3 años ya había perdido a su papá. Lo que él hace es esperar cumplir la mayoría de edad para irse, que en esa época era 21. Y hay otro detalle: Paulet quiso ser médico, entonces postuló a la Facultad de Medicina de San Marcos y no le permitieron el ingreso porque le faltaban unos cursos, él venía de ser bachiller en Ciencias en la Universidad de San Agustín de Arequipa. Le faltaban tres cursos. Leí la carta donde le dice a San Marcos que lo matriculen en los cursos para estar apto. Pero parece que se aburre y decide irse del Perú, y se va a Francia.

“(Paulet) llegó a París a los 21. Se queda huérfano de madre a los 19 y a los 3 perdió a su papá. Espera cumplir la mayoría de edad para irse”. (Jesús Saucedo/GEC)





-¿Cómo así elige Francia?

Hay varios motivos. Su mentor era un sacerdote francés, que revolucionó la educación arequipeña. Podría ser que este sacerdote francés le haya dado a leer a Julio Verne. Y Francia era el epicentro de la aviación. Los globos aerostáticos se inventaron en Francia. El primer avión que se voló en el mundo fue un avión francés, en 1890, cuando Paulet tenía 16 años. Francia era la cuna de la tecnología.





-¿Y por qué usted elige a Pedro Paulet?

Un día estaba navegando por Internet y me pregunté quién fue Pedro Paulet. Busqué y encontré una historia que me movió. Creo que lo primero fue un tema nacionalista: un peruano metido en algo así tan fantástico como los viajes al espacio, tal es así que estudié informalmente cohetería. Nací el año 66 y ese año apareció el libro de Wernher von Braun, donde menciona a Paulet, y no lo hace favorablemente.





-Von Braun es quien crea los cohetes para EE.UU., ¿no?

Claro. Era un nazi y aficionado a los viajes al espacio, que se vende a los nazis para fabricar misiles. Finalmente, cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, Von Braun para evitar que lo agarren los soviéticos escapa para entregarse a los norteamericanos, que terminan nombrándolo miembro del programa espacial americano. En el 57 los soviéticos envían el Sputnik y en el 58, los americanos crean la Nasa y a Von Braun lo nombran director del programa Apolo, que finalmente llega a la Luna.





-En un documento que usted escribió, señala que los alemanes quisieron comprarle la idea a Paulet.

Esto lo cuenta la hija de Paulet en su libro. Aparentemente, los alemanes pre nazi quieren que se hagan misiles con el invento de Paulet. Aparentemente, Paulet se negó y quien recogió el guante fue Von Braun, quien termina poniendo al hombre en la Luna.





-¿Los peruanos conocemos realmente a Pedro Paulet, más allá del billete de 100 soles?

A mis alumnos les pregunto sobre él y saben algo de un billete, pero no más.





-Probablemente la academia Pedro Paulet sea más popular que el mismo Paulet, sobre todo por el comercial que ya está en el imaginario popular.

Sin duda. Y Paulet no solo era cohetero, era un sabio como Da Vinci. También era artista, arquitecto, diplomático, geopolítico.





-¿La guerra con Chile influyó en su visión?

Aparentemente, Paulet formó parte desde los 16 años de la Asociación Patriótica de Arequipa, influida por las ideas de González Prada. Y, más adelante, a inicios del siglo XX, Chile promovía una guerra con Ecuador y Paulet propone crear una fuerza aérea en base a globos aerostáticos.





-¿Usted tiene algo de Paulet?

Soy tercamente patriótico, y lo reivindico. Eso me cautivó de Paulet.





-Dice de Paulet que era el niño que soñaba con la Luna. ¿Usted es el adulto que sueña con qué?

Ah, con la felicidad de mi hija. Y con que el Perú salga de la pobreza; somos un país con mucha materia prima y que no sabemos muy bien qué hacer con eso.









AUTOFICHA

- “Soy Álvaro Alfonso Mejía Salvatierra. Tengo 56 años. Nací en Lima. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Hice carrera de guionista, lo más conocido fue La Gran Sangre 3, que lo hice con Rafael García. Enseño en la Universidad Jaime Bausate y Meza”.





- “También enseño en el Instituto Charles Chaplin. Enseño básicamente guion. He sido guionista, sobre todo, para televisión. Aparte del documental, quiero hacer una miniserie de Paulet. En el 2024, se cumplen los 150 años del nacimiento de Paulet”.





- “Para 2024 quisiera tener la miniserie. Lo hago con apoyo de la Fuerza Aérea, en particular gracias al mayor general FAP Juan Pablo Tryon, jefe del Ala Aérea # 3 de Arequipa. Entrevisté a muchos especialistas, en particular al ingeniero Luis Rojas y a César Túpac Yupanqui, agradezco todo su conocimiento”.





