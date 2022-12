Se escapó por la ventana del baño, como si se fugara de una cárcel. Eran las 8:30 de la noche, la hora de la cena. 1985. Antes se puso un traje café, una suerte de terno que quizás disimulaba sus 13 años de edad. Los amigos lo esperaban afuera para ir al concierto. Esa noche tocaban Los Escalímetros Voladores y él era el cantante. Interpretaban canciones de los años 50. Chuck Berry, Gene Vincent, Eddie Cochran. Acabó la presentación y volvió a casa para ingresar por la misma ventana del baño. Su madre solo le preguntó dónde había estado. Sus padres suponían que la música era como un hobby. “Pero yo ya quería ser músico, yo quería ser John Lennon”, me dice.

Es miércoles 7 de diciembre, 11:53 de la mañana. Pedro Castillo anuncia que cierra el Congreso. Siete minutos después, Álvaro ingresa a la habitación del hotel miraflorino donde se hospeda. Nos saludamos, le cuento lo que acaba de ocurrir, me mira y toma asiento. “Convulsionados tiempos” son sus primeras palabras.

-Debes haber vivido esa sensación de incertidumbre con Pinochet en el poder.

Yo viví toda la dictadura. Cuando fue el golpe, yo tenía 4 años. Me acuerdo ver llorando a mi madre cuando murió Allende. Y de más grande, era la permanente represión, asesinatos, desapariciones.

-Cuando eres testigo de cómo en otros países ocurren conmociones políticas, ¿te transporta, de alguna forma, a los años de dictadura o te volviste indiferente?

No, no, no. Con conciencia política hasta la muerte. Sí, de alguna manera, uno regresa a eso. Cerrar el Congreso es una falta a la democracia gigantesca, ese tipo de acciones son terminales. Cerrar el Congreso es una decisión importantísima y muy mala, creo yo.

-Los Tres nació en dictadura y su esplendor llegó en democracia.

Empezamos en el 87, muy jóvenes. Tocábamos harto en la universidad. Pero creo que la gente nos descubrió cuando sacamos el disco, editado en el 91.

-¿O sientes que son una banda posdictadura?

Mauricio Redolés (poeta y músico chileno) decía que éramos la música de la transición (risas). No sé. Yo me defino como un hombre de izquierda siempre, y mi grupo también.

-Tengo esta imagen: Los Tres en los Unplugged de MTV y tú con una camisa verde militar, estética que la asociaba al rock subterráneo en Lima, pero la música de ustedes en ese momento me sonaba a pop rock.

Yo creo en ese dicho que dice: “Habla de tu aldea y serás universal”. Yo quería que la gente supiera que, primero que nada, éramos un grupo chileno, y también hablar de forma velada de la historia que habíamos tenido: en todos lados milicos, siempre. Era una ironía salir con el casco y la camisa de los milicos. Era como decir ‘nosotros somos hijos de una dictadura’.

-El concierto en Lima lo anuncian como Gira Grandes Éxitos. ¿Qué hace hit a una canción?

La canción, la canción, la canción. Es el ingrediente principal y único para hacer música. Lo que más importa siempre es la canción, no los arreglos, sino el corazón.

-La primera vez que sale la canción.

Exacto. Hay música que siempre me va a gustar, como el rockabilly y las cuecas. Eso siempre estará presente en la música de Los Tres, porque es la música que yo sé hacer.

-¿Cómo se hace un éxito?

La canción, la canción, la canción (ríe). Tiene que ser algo que suene muy bien para uno, que tenga lógica, que tenga sentido. Y cuando son éxitos, es una sensación muy agradable.

-¿Vislumbraste que las canciones de Los Tres tendrían impacto?

Totalmente, desde siempre. Siempre he sido un hombre que confía mucho en sí mismo. Creo que la música que hacemos es de calidad.

-¿Los Tres son exitosos?

En Chiguayante, Concepción, en mi casa, en la casa de mi madre somos muy exitosos, somos increíblemente exitosos (risas).

-¿Qué te dice tu madre?

Mi madre siempre va a todos los conciertos, a ella le gusta Los Tres y el fútbol.

-En el panorama de la música actual, ¿dónde encajan Los Tres?

Yo creo que encajamos como un grupo de culto en Latinoamérica. En Chile somos un grupo muy conocido y todo. Y venir a Lima es una emoción.

-¿Qué es ser exitoso?

Esto: que me estés haciendo preguntas.

-Pero te podría estar haciendo una mala entrevista.

No creo. En los 90s, en Chile, las entrevistas eran fatales.

-Tengo otra imagen: estás en la conferencia de prensa de Los Prisioneros como parte de la banda, en la época del disco Manzana, y Jorge se para, tira los micros y se va. Recuerdo que deslizaste una leve sonrisa.

Cómo no me iba a reír. Fue tan rápido todo. Y estuvo súper bueno eso. Al final, había unos obreros de una construcción que vieron todo y me miraban y reíamos.

-¿El músico tiene que ser políticamente incorrecto?

Yo creo que los músicos tienen que ser verdaderos, yo creo que la música es un asidero para la gente que quiere algo real. Si uno va a protestar en contra del gobierno, tienes que ser real.

-El disco debut de Pettinellis, que cumple 20 años, lo calificaría como real y exitoso por la calidad del resultado.

Es un disco bien personal, porque en esa época falleció mi padre y a los cinco meses llegó mi hija. Luz y sombra es el disco. Las canciones nacieron a partir de mi hija y mi padre. “Fidel” se llamaba mi papá y esa canción es para él.

-¿Tu padre iba mucho a los conciertos de Los Tres?

Sí, a él le gustaba mucho ir a los conciertos, a las fondas. Y siempre me preguntaba “¿cómo se te ocurrió ‘La Torre de Babel’?”. Él era juez, un tipo bien profesional, de lujo.

-Si tu padre entrara por esa puerta, ¿qué le dirías?

Tómate un sour peruano, son los mejores (ríe a carcajadas).

- “Soy Álvaro Felipe Henríquez Pettinelli. Tengo 53 años. Nací en Concepción, el orgullo nacional de Chile. Los Tres nacieron en Concepción. Estudié Música en la universidad, en Concepción, pero no duré mucho, no acabé la carrera, ya estaba tocando con la banda”.

- “Con Los Tres hemos sacado como siete discos. Con los Pettinellis uno. He producido el disco de Javiera Parra y el homenaje a Violeta Parra; produje a Los Bunkers, el primer disco que fue exitoso, donde está ‘Miño’ y esas canciones. Me encanta el estudio (de grabación)”.

- “Se viene una canción nueva para Pettinellis. Yo creo que también un disco nuevo para Los Tres. Estoy escribiendo un libro sobre mí con la ayuda de un amigo escritor, periodista; pueden ser memorias pero eso es cuando uno ya se murió, ¿no? (¿En qué momento estoy?), soy el que soy nomá, el que se ve”.

