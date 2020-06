Su madre cumplió un siglo en cuarentena. Una mujer que alumbró a 12 hijos. Hoy son nueve y Alicia Medina es la última. Agrónoma formada en Cajamarca y una dedicada investigadora de las bondades y el potencial del maíz morado.

Es temporada de cosecha. Mayo, junio y julio. Pero también es temporada de pandemia. “Para ir al campo no hay transporte público, tenemos que ir en carro institucional o personal. Los productores también están preocupados, no pueden acceder con sus productos al mercado. Pero, menos mal, la producción sí está saliendo bien”, me dice telefónicamente la especialista del Programa Nacional en Maíz del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

¿Acaso el maíz morado es el secreto para que Evita Perpetua Hoyos Castillo haya llegado a los 100 años? Una de las ganadoras del Premio Caral 2020 asegura que es la vida sana y la dedicación hacia los actos nobles de la existencia. Camino que ella trata de prolongar.

-¿El maíz morado cómo nos puede ayudar en la alimentación en este tiempo?

Hace poco estuve en un evento con un médico que conoce del tema y él indicó que debido a la potencialidad de las antocianinas del maíz morado este puede ayudar para que el organismo tenga mayor cantidad de defensas.

-¿Cuáles son las virtudes de las antocianinas?

Es un potente antioxidante, es un producto que está indicado para la presión alta, colesterol malo. Hay estudios que demuestran que previene el cáncer.

-¿La variedad de maíz morado INIA 601 que usted investiga tiene mayores bondades?

Sí, por el mayor contenido de antocianinas con respecto al maíz de la costa, como el canteño.

-¿Cuántos tipos de maíz morado tenemos?

Hay muchas variedades; sin embargo, todas proceden de la raza kulli, la que dio origen a todos los maíces morados. Podríamos hablar de las variedades mejoradas del INIA: 601 y 615, en Cajamarca y Ayacucho, respectivamente. La Universidad Nacional de Cajamarca también tiene una variedad que es la UNC47. La Universidad Nacional Agraria La Molina posee dos variedades: TM581 y TM582, si no me equivoco. Aparte de eso, está la variedad, muy común, de la costa: el canteño.

-¿La diferencia entre estas variedades radica, básicamente, en los niveles de antocianinas que poseen?

Sí y también en el rango de adaptación a la zona donde crecen.

-¿Es una buena temporada para comprar maíz morado?

Así es, se encuentra bastante cantidad y mazorcas frescas, pero hay que tener un poco de cuidado porque cuando el maíz es cosechado con alta humedad, inmediatamente proliferan los hongos y estos tienen la capacidad de producir toxinas o nicotoxina. Si se consumen mazorcas con hongos, es una desventaja.

-¿Cómo sabemos si una mazorca tiene o no hongo?

Se ve como una sustancia algodonosa de color blanco, aunque los comerciantes le pasan escobilla para que no se pueda ver. Pero tal vez partiendo la mazorca se pueda observar que los granos están afectados.

-¿Qué otras variables debemos tener en cuenta para comprar un buen maíz?

El color. Al partir la mazorca hay que observar el color: mientras más oscuro sea el color en tusa o coronta, es muestra de que las antocianinas están concentradas en mayor cantidad.

-¿Los granos tienen que ser grandes?

No necesariamente. El grano tiene antocianinas, pero muy pocas, sola en la segunda capa; el resto es almidón.

-¿La variedad de maíz morado INIA 601 ya se puede comprar en cualquier mercado?

Todavía. Está concentrado en la región Cajamarca. Pero ahora son nueve las provincias de la región que la han sembrado y están iniciando las cosechas. Antes eran 5.

-¿Cuál es la mejor manera de consumir el maíz morado?

En chicha morada y mazamorra. Un maíz tradicional puede ser hervido dos veces y el INIA 601 tres o más. Estamos hablando del más potente antioxidante entre todos los productos que tienen antocianina. Hay estudios en Japón que así lo determinan.

-¿En otros países existe el maíz morado?

No existe mucho. El Perú es privilegiado al tener el maíz morado. Ecuador tiene, pero muy poco. La mayor cantidad de maíz morado está concentrada en el Perú y su nivel de antocianina es alto respecto de otros países. México tiene el maíz azul, pero su tusa o coronta es blanca. Nosotros somos los dueños del maíz morado. Inclusive, hay autores que indican que el maíz morado es peruano.

-¿Está protegido?

Estamos preocupados como INIA para tener la patente.

-¿Qué se debe hacer para expandir su consumo?

Se debe difundir y promocionar el maíz morado INIA 601. Motivar a los productores y empresarios para que inviertan en este producto. Además, ojalá que nuestras autoridades apoyen para que se logre un desarrollo industrial y no solamente seamos proveedores de materia prima. Se puede extraer la antocianina para crear productos como bebidas, en la parte medicinal, cosméticos. Se puede extraer la antocianina y venderla como tal. Si vendemos solo materia prima, tenemos la gran limitante del transporte.

-¿Y cosméticos por qué?

Evitaría el envejecimiento de las células. ¿Quién no quiere mantenerse joven aunque pasen los años? (risas). La antocianina no solo alimenta, sino también cura.

-Su madre acaba de cumplir 100 años. Debe haber tomado bastante antocianina.

(Ríe). Lo ha hecho últimamente, porque antes no se conocían mucho sus bondades.

AUTOFICHA:

- “Soy Alicia Elizabeth Medina Hoyos. Tengo 56 años. Nací en el distrito de Cupisnique Trinidad, provincia de Contumazá, región Cajamarca. Yo salí a los 11 años del distrito, fue para estudiar secundaria porque no había. Una parte estudié en el colegio San Isidro de Tembladera”.

- “La otra parte de la secundaria la seguí en el liceo Trujillo, de La Libertad. La universidad la estudié en Cajamarca. Seguí Agronomía e hice una maestría en Desarrollo y Medio Ambiente. Mi carrera me ha llevado hasta Japón, adonde me fui a capacitar; conocí otra realidad”.

- “Concursé al premio Caral 2020 y logré el segundo lugar. Esos recursos los compartiré con los productores que trabajan con maíz morado, construiré unas pequeñas infraestructuras de secado para evitar que el maíz se malogre y haré una investigación en la región vinculada a la antocianina”.

