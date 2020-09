Autora de huaynos, mulisas, huaylas, tonderos y marineras, Alicia Maguiña fue una versátil compositora que conquistó al público con sus obras musicales que rescataban lo esencial del folclor peruano.

Su música transitaba entre la influencia de la costa y la sierra. Aunque fue natal de Lima, la mayor parte de su infancia transcurrió en Ica, ciudad que la marcó definitivamente. Allí no solo encontró su vocación, aprendió a tocar piano y bailó por primera vez una marinera, también descubrió el Perú a través de la presencia de las jóvenes migrantes quechuahablantes, que llegaban a su casa desde distintas regiones del país entonando nostálgicas melodías.

Trayectoria y reconocimiento

Desde muy joven dio cuenta de sus grandes dotes interpretativas.(Foto: GEC Archivo Histórico)

Maguiña, nacida en 1938, empezó su creación musical en 1956 con el vals “Inocente Amor”, que fue grabado por populares grupos criollos y cantantes peruanos de la época. Durante su trayectoria de cantautora compuso temas clásicos como “Viva el Perú y sereno”, “Indio”, “Soledad Sola”, “Negra quiero ser”, “El embrujo de mi paisano” , “Mi querido Guayaquil” y “Serrana”, entre otros, los cuales fueron grabados por cantantes de la talla de Olga Guillot, Tania Libertad, Edith Barr, Eva Ayllón y una serie de conjuntos musicales.

La artista no solo fue alabada por el sello poético-literario impregnado en sus canciones, su estética y su grandiosa técnica, también le valieron un especial reconocimiento sus letras, que proponen críticas y reflexiones sobre los contrastes sociales. Ella rompió esquemas, cuando en la década de 1950, apareció vestida a la usanza andina para interpretar huaynos en quechua y aymara, algo inédito en el mundo de las cantantes criollas.

Casada por segunda vez con el destacado músico Carlos Hayre, Maguiña grabó con él ocho discos, aproximadamente la mitad de su producción musical. Su desenvolvimiento en el escenario la llevó asimismo a participar en el cine y también condujo por largos años un programa de radio para promover la música peruana.

A su gran y trayectoria se suman distinciones del más alto nivel, como la Orden del Sol, en el grado de Gran Oficial; Orden al mérito en grado de Gran Comendador, y las Palmas artísticas del Ministerio de Educación.

“Soy una persona muy sensible. No me creo una diva ni me creo nada. Simplemente, me gusta decir la verdad”, dijo hace unos años la compositora a este Diario.

En el 2019, Alicia Maguiña presentó su libro “Mi vida entre cantos”. En más de 300 páginas dio a conocer su universo a través de relatos en primera persona, reflexiones, notas periodísticas, partituras, letras de canciones y fotos.

Su hija Alicia, nacida de su primer matrimonio con Eduardo Bryce Echenique –hermano del escritor Alfredo Bryce Echenique– confirmó al promotor cultural Javier Luna el deceso de la artista la madrugada del lunes, a los 81 años, después de haber sufrido un derrame cerebral que la postró en el hospital Rebagliati.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, lamentó el deceso de la galardonada artista, en un mensaje en sus redes sociales.

Hoy partió nuestra Alicia Maguiña !!!!!

Ella significó tanto para mi !

Inocente amor

Negra quiero ser

Dale toma

Cómo te he querido Alicia !

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — Rosario Sasieta (@Rosario_Sasieta) September 14, 2020

